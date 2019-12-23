Какие подарки лежат в Германии под елкой? И кто их приносит?

С давних времен с праздником Рождества в Германии ассоциируются определенные атрибуты. Это украшенная елка, свечи, фигурки ангелов, звезды, гирлянды, сладости, орехи, разнообразная выпечка, горячий глинтвейн и фаршированный гусь… Но главное - подарки! Когда же зародилась традиция, одаривать детей и взрослых в канун праздника рождения Христа? И кто "отвечает" за своевременную доставку подарков? И что, собственно, принято сегодня дарить в этот самый популярный в стране праздник?

Традиция с бородой

Начало всему положило, как ни странно, событие печальное. Во всяком случае, по одной из версий считается, что 6 декабря 350 года скончался архиепископ античного города Мира Николай (этот город некогда располагался на территории современной Турции). День его смерти вскоре стал днем Св. Николая Чудотворца (нем. Nikolaus von Myra), а в память о легендарно отзывчивом и щедром священнике детей решили одаривать сладостями в день его смерти. Так, кстати, поступают и сегодня.

Эта христианская традиция в некоторых регионах обогатилась языческими элементами. Во время праздничных процессий в городах епископ и чудотворец Святой Николай стал появляться не только в сопровождении угрюмого батрака Рупрехта (Knecht Ruprecht) с розгами в руках (для воспитательных целей в отношении особенно непослушных детей), но в некоторых альпийских регионах в свите Св. Николая сопровождали и местные чудовища - крампусы. Их задача - требовать покаяния во всевозможных прегрешениях.

Рождественское дитя на традиционной ярмарке в Нюрнберге в 2019 году

В XVI веке инициатор Реформации Мартин Лютер (Martin Luther) попытался отменить весь этот "детский", по его мнению, антураж, но совсем оставлять детей без подарков и он не стал. Только передал эту миссию Младенцу Христу (по-немецки - Christkind, Рождественское дитя).

От Николая Чудотворца к Деду Морозу

Это пришлось по душе не только протестантам, но и католикам. Появляется Рождественское дитя обычно незаметно: в Сочельник он тайком пробирается в дом и оставляет подарки под нарядно украшенной елкой. Но и это еще не все. Свою "версию" щедрого Св. Николая позже ввели в обращение соседи-голландцы. А в XX веке Св. Николай стал прототипом современного, в том числе и немецкого Деда Мороза.

Только Дедом Морозом его называют в России. В Америке это Санта-Клаус, а в Германии - Weihnachtsmann, дословно - Рождественский дед. Внешне они похожи: в красном зипуне и такой же шапке, с белой бородой и усами... И, разумеется, с мешком подарков. Сегодня в канун 25 декабря Рождественский дед приносит подарки чаще всего в протестантских регионах Германии на севере и востоке страны, а Рождественское дитя (Кристкинд) одаривает детей и взрослых в преимущественно католических южных и западных федеральных землях Германии.

Подарки - самые желанные

Орехи, сухофрукты, сладости, выпечка и яблоки, - такие подарки получала детвора в прежние времена. В зависимости от эпохи, дары могли включать самодельные игрушки, музыкальные инструменты, позднее - одежду и книги.

Вот и современные немцы на Рождество очень часто преподносят (теперь уже и детям и взрослым) празднично упакованные подарки: книги, игрушки, сладости.... В 2019 году, по данным Федерального статистического ведомства, деньги и подарочные талоны (сертификаты) в книжные и другие магазины занимают первое место в тройке самых распространенных в Германии видов подарков. Второе место - у сладостей и у различных деликатесов (47 процентов).

На третьем - электронные гаджеты, затем - игры и игрушки. Интересно, что многие (почти треть) решили подарить своим родным и близким билеты в кино, театр и на концерт. Кроме того, в список наиболее распространенных подарков вошли косметика (27 процентов), часы и украшения (25 процентов). Кстати, уже по этим цифрам можно сделать вывод, что каждый житель Германии дарит не один, а несколько подарков. Причем, сумма, которую немцы ежегодно тратят на подарки, постоянно увеличивается. В нынешнем году по прогнозам больше всего потратят здесь жители южных регионов Германии - в среднем, почти 500 евро.

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