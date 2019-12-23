Какие подарки лежат в Германии под елкой? И кто их приносит?

С давних времен с праздником Рождества в Германии ассоциируются определенные атрибуты. Это украшенная елка, свечи, фигурки ангелов, звезды, гирлянды, сладости, орехи, разнообразная выпечка, горячий глинтвейн и фаршированный гусь… Но главное - подарки! Когда же зародилась традиция, одаривать детей и взрослых в канун праздника рождения Христа? И кто "отвечает" за своевременную доставку подарков? И что, собственно, принято сегодня дарить в этот самый популярный в стране праздник?
Традиция с бородой
Начало всему положило, как ни странно, событие печальное. Во всяком случае, по одной из версий считается, что 6 декабря 350 года скончался архиепископ античного города Мира Николай (этот город некогда располагался на территории современной Турции). День его смерти вскоре стал днем Св. Николая Чудотворца (нем. Nikolaus von Myra), а в память о легендарно отзывчивом и щедром священнике детей решили одаривать сладостями в день его смерти. Так, кстати, поступают и сегодня.
Эта христианская традиция в некоторых регионах обогатилась языческими элементами. Во время праздничных процессий в городах епископ и чудотворец Святой Николай стал появляться не только в сопровождении угрюмого батрака Рупрехта (Knecht Ruprecht) с розгами в руках (для воспитательных целей в отношении особенно непослушных детей), но в некоторых альпийских регионах в свите Св. Николая сопровождали и местные чудовища - крампусы. Их задача - требовать покаяния во всевозможных прегрешениях.
Рождественское дитя на традиционной ярмарке в Нюрнберге в 2019 году
В XVI веке инициатор Реформации Мартин Лютер (Martin Luther) попытался отменить весь этот "детский", по его мнению, антураж, но совсем оставлять детей без подарков и он не стал. Только передал эту миссию Младенцу Христу (по-немецки - Christkind, Рождественское дитя).
От Николая Чудотворца к Деду Морозу
Это пришлось по душе не только протестантам, но и католикам. Появляется Рождественское дитя обычно незаметно: в Сочельник он тайком пробирается в дом и оставляет подарки под нарядно украшенной елкой. Но и это еще не все. Свою "версию" щедрого Св. Николая позже ввели в обращение соседи-голландцы. А в XX веке Св. Николай стал прототипом современного, в том числе и немецкого Деда Мороза.
Только Дедом Морозом его называют в России. В Америке это Санта-Клаус, а в Германии - Weihnachtsmann, дословно - Рождественский дед. Внешне они похожи: в красном зипуне и такой же шапке, с белой бородой и усами... И, разумеется, с мешком подарков. Сегодня в канун 25 декабря Рождественский дед приносит подарки чаще всего в протестантских регионах Германии на севере и востоке страны, а Рождественское дитя (Кристкинд) одаривает детей и взрослых в преимущественно католических южных и западных федеральных землях Германии.
Подарки - самые желанные
Орехи, сухофрукты, сладости, выпечка и яблоки, - такие подарки получала детвора в прежние времена. В зависимости от эпохи, дары могли включать самодельные игрушки, музыкальные инструменты, позднее - одежду и книги.
Вот и современные немцы на Рождество очень часто преподносят (теперь уже и детям и взрослым) празднично упакованные подарки: книги, игрушки, сладости.... В 2019 году, по данным Федерального статистического ведомства, деньги и подарочные талоны (сертификаты) в книжные и другие магазины занимают первое место в тройке самых распространенных в Германии видов подарков. Второе место - у сладостей и у различных деликатесов (47 процентов).
На третьем - электронные гаджеты, затем - игры и игрушки. Интересно, что многие (почти треть) решили подарить своим родным и близким билеты в кино, театр и на концерт. Кроме того, в список наиболее распространенных подарков вошли косметика (27 процентов), часы и украшения (25 процентов). Кстати, уже по этим цифрам можно сделать вывод, что каждый житель Германии дарит не один, а несколько подарков. Причем, сумма, которую немцы ежегодно тратят на подарки, постоянно увеличивается. В нынешнем году по прогнозам больше всего потратят здесь жители южных регионов Германии - в среднем, почти 500 евро.
Смотрите также:
-
Подарки - под елку!
Лебкухен: подарок с традицией
Начнем с пряников - подарка универсального во всех отношениях. В Германии без них не обходится ни одно Рождество. Пряники (по-немецки Lebkuchen) медовые, печатные, ароматные, с перцем, имбирем, бадьяном или кардамоном - у каждого из них есть своя история и своя "родина". Так, особо славятся у немцев Ахенский печатный пряник, Элизин пряник из Нюрнберга или пряник из Пульсница.
-
Подарки - под елку!
Упаковочная классика
Как известно, по одежке встречают… Нередко упаковка - важная составляющая подарка. Рождественские, зимние мотивы, выдержанные в зелено-красно-золотой или серебристой гамме, считаются традиционными. Но и обыкновенная бумага для посылочной упаковки, украшенная эффектной лентой - прекрасное оформление для более индивидуального подарка.
-
Подарки - под елку!
Неожиданный минимализм
Впрочем, на упаковке можно и вовсе не заострять внимания: вполне достаточно ленты пастельного, ненавязчивого цвета или пары разноцветных бечевок, довольно прозрачно намекающих на праздничное предназначение содержимого.
-
Подарки - под елку!
Подарки-самовязки
Содержимое тщательно или менее тщательно спрятанных подарков интригует всегда. Так что же внутри? В этом зимнем сезоне, например, большой популярностью среди немцев пользуются собственноручно вязаные вещи: шапочки, рукавички, муфты, шарфы или "носочки" для мобильников.
-
Подарки - под елку!
Печенька к печеньке
Все сорта печенья немцы - известные сладкоежки - вряд ли смогут сосчитать. Причем, к каждому крупному празднику выпекаются определенные, традиционные для него виды выпечки. Подарочная бумага или нарядная коробка придадут такому подарку более торжественный вид, а хрустящее содержимое - ноту индивидуальности.
-
Подарки - под елку!
Поп-кейкс: хитовая выпечка
Мини-тортики на палочках пользуются сейчас не меньшей популярностью, чем некогда знаменитое мороженое - эскимо на палочке. Cake pops можно "расписать" под любой праздник. Например, превратить в веселые "мордашки" оленей, в снеговиков или в нарядные елочки.
-
Подарки - под елку!
Мед, конфитюр, горчица
Практично, аппетитно, порою - необычно: мед местного пасечника с примесью экзотических пряностей, горчица с добавлением манго или эстрагона, конфитюр или варенье домашнего приготовления. Такие деликатесы кулинары-экспериментаторы продают на многочисленных в Германии рождественских ярмарках.
-
Подарки - под елку!
Кулинарный парфюм
В качестве подарка можно преподнести и высококачественные сорта масел – оливкового, орехового, подсолнечного, рапсового, репейного, кунжутного. Также как и уксусы, ликеры, настойки и сиропы, "упаковав" их в красивые флаконы.
-
Подарки - под елку!
Смесь смеси - рознь
Подарки с "домашним заданием" также полюбились немцам. Отмеренные продукты слоями укладывают в банки или бутылки, закупоривают, снабжают рецептом (обычно к смеси необходимо добавить масло или молоко) и вручают, желая удачи. В этой банке закупорен "сладкий джин" шоколадного пирога с ореховой начинкой.
-
Подарки - под елку!
Тортик в банке
Особо старательные выпекают подарки сами. Например, вот этот тортик, испеченный прямо в банке. Плотно закрытый подарок хранится в течение двух недель и может служить аппетитным украшением праздничного стола.
-
Подарки - под елку!
Носки, лошадки, купоны…
Любители ностальгии и сегодня дарят "исторические" подарки: тематически выдержанные носки, модели паровозиков, кораблики, лошадок и оловянных солдатиков. При отсутствии оригинальных идей всегда можно запастись подарочными купонами, благо в Германии купить их можно в любом - даже продовольственном - магазине.
-
Подарки - под елку!
С наличными - вокруг света
Деньги в подарок - это тоже выход из положения, такой "сюрприз", однако, слишком уж безличен. Впрочем, в надлежащем обрамлении они могут превратиться в нечто совершенно неожиданное. Например, помогут отправиться в путешествие вокруг света, на остров или в теплые края.
-
Подарки - под елку!
Акция "Рождество в обувной коробке"
Полмиллиона детей в Грузии, Румынии, Беларуси, на Украине почти 20 лет получают подарки из Германии. Акцию проводит объединение Geschenke der Hoffnung. Собрать посылку может каждый желающий, следуя строгим правилам, запрещающим, например, класть в нее шоколад с орехами, пряники, пистолеты, волшебные палочки и прочие атрибуты фокусников. На коробке указывается пол и возраст ребенка-адресата.
-
Подарки - под елку!
Щелкунчик и орех Кракатук
Одним из подарков, не теряющих популярности в Германии, считается деревянный Щелкунчик. История заколдованного принца будоражит сердца детей и взрослых, в театрах идут спектакли и балеты, а под елкой обязательно появляется фигурка нашего героя, вынужденного снова и снова колоть орехи: кто знает, быть может, ему удастся расколоть волшебный орех Кракатук и снова стать самим собой…
Автор: Инга Ваннер