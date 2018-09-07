Какие опасности таит в себе персональный кредитный рейтинг. Опыт Германии

С кредитными рейтингами рядовой россиянин пока сталкивается лишь тогда, когда зарубежные рейтинговые агентства в очередной раз выставляют оценку кредитоспособности России. Если страновой рейтинг РФ растет, это радует и наполняет гордостью, если его снижают, это вызывает недовольство и часто воспринимается как несправедливость или предвзятость. Но вскоре рядовой россиянин получит свой сугубо личный, персональный кредитный рейтинг. И отечественные бюро кредитных историй тоже будут его повышать или понижать.

Скоринговый балл: у немцев давно есть, у россиян скоро будет

Присваивать кредитный рейтинг индивидуальным должникам в России начнут с конца января 2019 года, когда вступят в силу принятые в августе поправки к закону РФ о кредитных историях. Российские СМИ пишут, что речь идет о своего рода "финансовом паспорте для россиян" и что "заемщикам поставят баллы".

Компания Schufa видит свою задачу в том, чтобы сводить бизнес и кредитоспособных потребителей

Исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью правительственной "Российской газете" разъяснил: присвоение персонального рейтинга - это по сути дела "то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита".

Жители Германии уже давно получают персональные кредитные рейтинги, иначе говоря, скоринговые баллы, поскольку при определении кредитоспособности заемщиков в ФРГ тоже используется метод скоринга. Бесспорным лидером на рынке и почти монополистом является основанное еще в 1927 году частное бюро кредитных историй Schufa, хранящее и анализирующее данные 67,5 миллиона физических лиц (при населении ФРГ примерно в 83 миллиона), а также 5,3 миллиона предприятий.

Задача: не "черные списки", а цивилизованный бизнес

Основная задача Schufa - не составлять "черные списки" недобросовестных должников, как некоторые ошибочно полагают, а, как сказано на сайте этого закрытого акционерного общества, предоставлять бизнесу информацию о потенциальных клиентах, способствуя тем самым "быстрому заключению надежных сделок".

Распечатка рассчетного счета с овердрафтом - краткосрочным кредитом для покрытия перерасхода

С этой целью компания Schufa, акционерами которой являются многочисленные банки и сберкассы, предоставляет им и другим предприятиям ежедневно порядка 400 000 справок о кредитоспособности тех, кто, к примеру, хочет взять ипотечный или потребительский кредит, купить автомобиль в рассрочку, заказать товары в интернет-магазине или заключить договор с оператором сотовой связи. И в абсолютном большинстве случаев, подчеркивается на том же сайте, информация носит положительный характер.

На вопрос, следует ли в таком случае считать деятельность бюро кредитных историй важным элементом современного цивилизованного рынка финансовых услуг, а присвоение физическим лицам персональных кредитных рейтингов - правильной мерой по совершенствованию функционирования этого рынка, немецкие защитники прав потребителей единодушно отвечают "Да", хотя тут же добавляют "Но…". Основные сомнения и нарекания у них вызывает метод скоринга.

Скоринг - метод чисто статистического анализа

"С нашей точки зрения, он слишком непрозрачный и недостаточно поддается независимому контролю. В результате непонятно, насколько точны и оправданы те оценки реального финансового положения конкретного человека, которые он выдает", - пояснил в интервью DW Франк-Кристиан Паули (Frank-Christian Pauli), финансовый эксперт Федерального объединения центров защиты прав потребителей (Verbraucherzentrale Bundesverband, vzbv) в Берлине.

При предоставлении кредита клиентам сотрудники немецких банков всегда учитывают данные Schufa

Он прибегнул к такому сравнению. Если при прохождении металлодетектора в аэропорту зазвучал звуковой сигнал, это вовсе не означает, что данный авиапассажир - злоумышленник с пистолетом или бомбой. Он, может, просто забыл выложить пару монет, что быстро выясняется при более внимательном досмотре. И это не ведет к тому, что пассажира не допускают на борт самолета или требует от него доплатить за авиабилет.

"Если же при скоринге, а это метод чисто статистического анализа определенного набора данных, "раздается предупреждающий сигнал", то кредитор нередко больше уже не вдается в детали и либо вообще отказывает клиенту в кредите, либо требует от него более высокого процента из-за предполагаемого риска", - отметил Франк-Кристиан Паули.

Так имеет ли значение место жительства?

К снижению кредитного рейтинга, продолжил он, может привести, скажем, то, что человек за последние годы несколько раз менял место жительства. Ведь можно заподозрить, что у него часто возникают проблемы на работе или при аренде квартиры. "А что, если потребитель просто долго не мог найти нужного жилья и вынужденно соглашался на временные варианты?" - задал эксперт риторический вопрос.

Правозащитники подозревают, что место проживания клиента серьезно влияет на условия и размер кредита

Правда, Schufa на своем сайте заверяет, что адресные данные на скоринговый балл не влияют, поскольку он зависит от совсем другой информации: сколько кредитов обслуживает данное физическое лицо, были ли сбои при выплате долгов, каков опыт использования кредитных карточек. Так что от проживания в "богатом" или "бедном" районе города оценка кредитоспособности физического лица не зависит. Однако немецкие защитники прав потребителей к подобным заверениям относятся скептически, указывая, что бюро кредитных историй используемые алгоритмы не разглашают.

Так, Керстин Фёллер (Kerstin Föller), возглавляющая отдел банковских счетов, кредитов и банкротств в Центре защиты прав потребителей земли Гамбург (Verbraucherzentrale Hamburg), входящего в федеральный vzbv, рассказала DW о случае, когда женщина переехала из престижного района поближе к месту работы мужа, после чего один интернет-магазин вдруг отказался выполнять ее заказ без предоплаты. Впрочем, возможно, что в ее платежеспособности торговец засомневался и без Schufa.

Что немецкие правозащитники рекомендуют российским заемщикам

В уже упоминавшемся интервью "Российской газете" Николай Мясников, говоря о том, как в России подсчитывают скоринговый балл, перечислил: "Наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории…"

Франк-Кристиан Паули в беседе с DW отметил, что количество таких запросов при определении персонального кредитного рейтинга использовать нельзя и что у Германии на этот счет имеется печальный опыт. Были многочисленные случаи, к счастью ставшие достоянием гласности, когда вполне ответственные заемщики при поиске наиболее выгодных условий кредитования обращались сразу к нескольким банкам, те, в свою очередь, рутинно проверяли этих потенциальных клиентов у Schufa, после чего ее компьютеры вдруг начинали бить тревогу, усмотрев в этих множественных запросах попытку набрать сразу несколько кредитов.

"А ведь это означает, что вполне платежеспособному заемщику, который твердо рассчитывает на новый кредит для, к примеру, погашения старого, неожиданно могут отказать в деньгах или резко повысить процент", - предупредил эксперт Федерального объединения центров защиты прав потребителей.

По его словам, чисто статистические методы, каковым является скоринг, хороши для анализа общих тенденций, но таят в себе опасность серьезной ошибки, когда речь заходит о конкретных людях. Такие методы могут помочь индивидуальной работе кредитора с клиентом, но никак не в состоянии ее заменить.

Керстин Фёллер, в свою очередь, посоветовала российским потребителям, которым вскоре начнут присваивать кредитные рейтинги, "с самого начала критически наблюдать за этой только формирующейся системой" и при необходимости внесения в нее изменений "мобилизовывать общественность". А каждому заемщику она настоятельно рекомендовала регулярно пользоваться своим законным правом и бесплатно запрашивать в бюро кредитных историй информацию о собранных на него данных.

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