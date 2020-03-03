Какие меры принять против коронавируса? Элементарно, Ватсон

Великобритания ограничила свободу передвижения граждан на три недели в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Британский юмор ограничения не затронут, уверен карикатурист Сергей Елкин.
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