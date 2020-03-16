Какие квалифицированные специалисты будут нужны Баварии через 10 лет

"Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронет и рынок труда. Можно ожидать, что по этой причине спрос на квалифицированные кадры из-за рубежа будет не таким явным, как еще в начале года. Но уже спустя несколько недель, когда предприятия начнут работать, можно будет увидеть, где ждут иностранных специалистов", - говорит в интервью DW Эльфи Кершль (Elfi Kerschl) из мюнхенской Торгово-промышленной палаты (IHK). В настоящий момент иностранные специалисты могут использовать время и подготовить свой приезд в Германию: пройти онлайн-курсы немецкого языка, проверить свой диплом на соответствие немецким стандартам, спланировать свой переезд. Пожалуй, наиболее затратным по времени является как раз процедура признания диплома. Чтобы облегчить этот процесс, в Германии в 2020 году была создана специальная сервисная служба при Федеральном агентстве по труду.

Однако подать документы на оформление визы для трудоустройства на работу пока нельзя. Отслеживать актуальную ситауцию можно на сайте Make it in Germany. Эльфи Кершль, занимающаяся рынком труда, по понятным причинам, осторожна в прогнозах и оценках. 1 марта 2020 года в Германии вступил в силу новый миграционный закон, который должен был облегчить трудоустройство иностранных специалистов. Но из-за разразившейся эпидемии де-факто он так и не заработал. "Я не знаю ни одного предприятия в нашем регионе, которое сейчас бы активно занималось поиском и привлечением иностранных специалистов", - говорит Эльфи Кершль. Однако, в том, что уже в среднесрочной перспективе экономике будет не хватать кадров, эксперт не сомневается.

Кого будут искать работодатели

Поэтому делать какие-либо краткосрочные прогнозы экономисты не спешат: предприятиям нужно время, чтобы справиться с актуальной ситуацией, подчеркивает баварский эксперт. Говорить можно только о долгосрочных тенденциях. Баварии к 2030 году будет не хватать около 450 тысяч специалистов.

Один из постоянных факторов, который влияет на рынок труда, - демография. Предложение на рынке труда к 2030 году сократится, как минимум, на миллион. Средний возраст работающего населения через 20 лет в Баварии составит почти 49 лет. Если говорить о квалификации, то самая востребованная группа - квалифицированные специалисты (по-немецки - Fachkräfte). Это, как правило, выпускники профучилищ. Далее следуют специалисты (Spezialist). К ним можно отнести выпускников бакалавриата, техучилищ. Третья группа - эксперты (Experte), это обладатели высшего образования, которые могут занять руководящие позиции. Для отслеживания ситуации в Баварии был создан специальный инструмент - барометр рынка труда.

Когда не хватает квалифицированных специалистов

Мониторинг показывает, что в 2030 году острую нехватку кадров будут ощущать такие сферы как, бухучет, право, организация производства: около 170 тысяч вакансий. На втором месте - сырьевая отрасль, добыча, производство: 134 тысячи вакансий. И на третьем месте - сферы здравоохранения, образования и дошкольного воспитания. Логистика, транспорт и безопасность также будут испытывать кадровый голод.

Совсем другие цифры характерны для гуманитарных наук, СМИ, сферы культуры и искусства. Здесь спрос оценивается в 2000 свободных мест. Конечно, абсолютные цифры могут еще измениться, но вот тенденции - вряд ли, уверены в торгово-промышленной палате. Что же касается иностранных специалистов, то баварская экономика рассчитывала на приток примерно 14 500 тысяч человек в год.

Все, конечно, будет зависеть от развития актуальной ситуации. В начале марта, когда закон только вступил в силу, а пандемия еще не пришла в Германию, баварские предприятия были рады, что новый закон облегчит для них поиск кадров. Ведь дефицит специалистов наносит урон экономике. Только в 2018 году экономика баварского региона недосчиталась 23 миллиардов евро. В 2030 году эта цифра может вырасти до 38 миллиардов.

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