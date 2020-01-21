Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян?

Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина
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