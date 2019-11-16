Какие елки любят немцы (фото)

Ганновер • Немецкая статистика знает все - в том числе, про рождественские елки, которыми сейчас торгуют в Германии на таких елочных базарах. Эти фотографии сделаны в столице земли Нижняя Саксония - Ганновере.

Как сообщает агентство dpa, каждый сезон в Германии продают около 27 миллионов рождественских елок. Уже много лет оборот остается на стабильно высоком уровне - от 500 до 550 миллионов евро. Выращиванием этих деревьев в качестве основного или дополнительного вида деятельности здесь занимается около 3500 хозяйств.

На немецких производителей приходится около 90 процентов рынка. Десять лет назад доля импорта составляла 25 процентов. Сейчас импортируются, главным образом, деревья выше четырех метров. В основном - из Дании. В свою очередь, немецкие ели и пихты экспортируют в Швейцарию, Австрию, Францию и Польшу.

По данным Общества защитников немецкого леса (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald), цена кавказских пихт (Nordmanntanne) составит в этом году от 18 до 25 евро за метр, голубых елей (Blaufichte) - от 10 до 16 евро за метр, европейских елей (Fichte) - от 6 до 10 евро за метр.

В рейтинге продаж в Германии лидируют кавказские пихты - почти 80 процентов. Далее следуют голубые ели - 15 процентов. Остаток приходится на другие виды деревьев.

Примерно 30 процентов рождественских елок в Германии покупают прямо на плантациях, 30 процентов - на уличных елочных базарах. Оставшуюся часть - в супермаркетах и магазинах стройматериалов. При этом от 10 до 12 процентов деревьев продается в горшках или кадках.

95 процентов деревьев выращивается на плантациях. Около пяти процентов приходится на дикорастущие деревья, вырубаемые лесными хозяйствами.

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