 Казахстан потребует от ″Транснефти″ компенсацию за грязную нефть | Казахстан | DW | 17.05.2019

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Казахстан

Казахстан потребует от "Транснефти" компенсацию за грязную нефть

Казахстанская нефть, которую загружают на танкеры в российском порту Усть-Луга, подверглась загрязнению. Казахстан потребует компенсацию от российского монополиста "Транснефть", сообщает Reuters.

Нефтеперерабатывающий завод в Казахстане

Нефтеперерабатывающий завод в Казахстане

Казахстанская нефть, экспортируемая через Россию и загружаемая на танкеры в порту Усть-Луга на Балтийском море, подверглась загрязнению и Казахстан в связи с этим планирует добиваться компенсации от российского трубопроводного монополиста "Транснефть". Об этом сообщило в пятницу, 17 мая, агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра энергетики Казахстана Асета Магаулова.

Контекст

Венгерская нефтяная компания MOL согласилась выкачать и разместить у себя часть загрязненной хлоридами нефти из нефтепровода "Дружба". (14.05.2019)

Объявленный в розыск из-за загрязнения трубопровода "Дружба" бизнесмен Роман Трушев прокомментировал DW обвинения в свой адрес и указал на возможный источник некондиционной нефти. (10.05.2019)

По словам Магаулова, на танкеры в российской Усть-Луге загружено 598 тысяч тонн загрязненной нефти. "Сначала компании, продавшие эту нефть, поговорят с покупателями о скидке, а затем (казахстанский оператор трубопроводов) Kaztransoil проведет отдельные переговоры с "Транснефтью", - сказал замминистра.

В нефтяных поставках из России в апреле возникли перебои после того, как в нефти, поставляемой по трубопроводу "Дружба" в Усть-Лугу и европейские страны, было обнаружено высокое содержание хлоридов.

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    Автор: Андрей Гурков


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