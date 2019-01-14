Казахстан и Узбекистан обсуждают введение "визы Великого шелкового пути"

Казахстан и Узбекистан рассматривают возможность введения единой визы для посещения этих стран. Как подтвердил DW источник в консульском отделе посольства Республики Узбекистан в Берлине, соответствующие переговоры на дипломатическом уровне ведутся между Узбекистаном и Казахстаном с конца 2018 года, однако конкретных решений пока принято не было.

Рабочее название проекта - "виза Великого шелкового пути", которая, как планируется, должна стать своеобразным аналогом шенгенской визы для Средней Азии.

Как стало известно DW, интерес к этому проекту проявляют и другие государства в регионе. В частности, Таджикистан также готов присоединиться к новому союзу в случае успешного завершения переговоров.

Безвизовый режим в Средней Азии для стран-членов СНГ

Пресс-секретарь посольства Казахстана в Берлине Ерден Нургалиев пока не стал комментировать детали переговоров относительно создания безвизового пространства в Средней Азии, пояснив при этом, что граждане азиатских республик, входящих в состав СНГ, уже сегодня могут совершать поездки без визы в другие страны-члены Содружества.

Исключение составляет Туркменистан, в котором граждане без дипломатических или служебных паспортов должны получить визу для посещения соседних стран, отметил Нургалиев.

Гражданам ФРГ больше не нужна виза для поездок в Узбекистан

Во вторник, 15 января, Республика Узбекистан отменила визовый режим для граждан Германии, совершающих поездки в Узбекистан длительностью не более 30 дней, независимо от их целей. При этом путешественникам с немецким удостоверением личности необходимо также иметь при себе загранпаспорт, подчеркнул собеседник DW в консульстве Узбекистана в Берлине.

Данная мера призвана улучшить политическое, торговое, научное, техническое и культурное сотрудничество между Германией и Узбекистаном, указали в пресс-службе этого центральноазиатского государства.

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, в 2018 году страну посетило около 18 тысяч граждан Германии. В 2017 году этот показатель составлял 7 200 человек.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

