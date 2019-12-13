Каждая четвертая школа в России ввела ограничения на мобильники

Около четверти российских школ ввели ограничения на использование мобильных телефонов. Об этом министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала "Российской газете", сообщается на сайте издания в субботу, 14 декабря. По словам Васильевой, соответствующие рекомендации выполнили более 10600 школ - то есть примерно каждая четвертая.

В частности, по данным Минпросвещения, использование мобильников ограничили все школы в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области. Рекомендациям последовали также больше половины учебных заведений в Курганской, Магаданской, Свердловской и Кемеровской областях, Пермском крае, Удмуртии и Республика Марий Эл. В Камчатском крае показатель чуть ниже - 37,5%.

"Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса", - рассказала министр, пояснив, что рекомендации, которые школы по желанию могли закрепить в своем уставе, были отправлены во все регионы.

Власти Москвы - против запрета мобильников в школах

Минпросвещения РФ в августе направило профильным органам регионов, муниципалитетов и школам рекомендации по использованию мобильников учащимися, педагогами и родителями. В частности, речь идет о включении режима "без звука" при входе в школу и ограниченном использовании на уроках. Рекомендуется также "при необходимости и возможности" предусмотреть места хранения мобильников, согласовать альтернативные способы коммуникации с родителями и проводить разъяснительную работу о неблагоприятном влиянии мобильников и "воспитании культуры пользования такими устройствами".

Глава московского департамента образования Александр Молотков заявил, что не поддерживает ограничения, так как мобильные телефоны стали "неотъемлемой частью жизни". "Просто ребенка надо научить им (сотовым телефоном. - Ред.) правильно пользоваться, чтобы это приносило ему пользу, а не отвлекало", - цитирует Молоткова агентство ТАСС. Чиновник привел в пример проект "Московская электронная школа", предоставляющий возможность полезного использования гаджетов.

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