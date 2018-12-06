 Каждая третья фирма в Германии подвергалась шпионажу | Новости из Германии о Германии | DW | 06.12.2018

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Германия

Каждая третья фирма в Германии подвергалась шпионажу

Жертвой промышленного шпионажа становится каждое третье предприятие в Германии, многие фирмы не имеют стратегии защиты от этой угрозы - результаты исследования.

Шпион вставляет диск в ноутбук

Каждое третье предприятие малого или среднего бизнеса в Германии подвергалось шпионажу со стороны иностранных государств, конкурентов или собственных сотрудников. Это следует из обнародованных в четверг, 6 декабря, результатов исследования, которое провели Институт иностранного и международного уголовного права Общества имени Макса Планка и Институт систем и инноваций Общества имени Фраунгофера. Половина опрошенных исследователями компаний заявили о наличии подозрений в том, что в их отношении предпринималась попытка шпионажа.

Угроза шпионажа в 44% случаев поступает от конкурентов или иностранных спецслужб, говорится в исследовании. В 34% случаях речь идет о "внутренних шпионах", которые, однако, представляют самую большую опасность, так как хорошо знакомы с процессами внутри компании и могут оценить значимость секретной информации, отмечают авторы. За 15% от общего числа случаев шпионажа стоит комбинация из слежки "извне" и "изнутри", например, путем психологического воздействия на одного из сотрудников с целью получения информации.

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20% немецких фирм не имеют стратегии по защите от шпионажа, предупреждают авторы исследования. В ведомстве по уголовным делам земли Баден-Вюртемберг отмечают, что в случае подозрений на шпионаж не существует стандартного плана действий, поэтому компании чувствуют себя неуверенно и часто не решаются искать поддержки на стороне.

"Ни одна компания не может быть в безопасности"

Исследователи указывают на большой объем данных, которые не поддаются статистике и потому не были учтены. "Результаты опросов показывают, что ни одна компания не может чувствовать себя в безопасности. Под ударом могу оказаться все сферы деятельности и все категории предприятий", - заключил руководитель проекта со стороны Общества имени Фраунгофера Эстер Болльхёфер.

Исследование проводилось с учетом данных из всех стран Евросоюза и Швейцарии при поддержке министерства образования Германии и содействии Саксонского полицейского института, а также ведомств по уголовным делам ФРГ и Баден-Вюртемберга.

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  • Логотип Федеральной разведывательной службы

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    Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.

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    У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.

  • Фойе нового здания Федеральной разведывательной службы

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    Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.

  • Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров.

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    Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.

  • В комплексе - два так называемых кризисных центра

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    В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.

  • Кабинет разведчиков

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    А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.

  • Кабинет главы внешней разведки находится на 8 этаже.

    Самое секретное здание Германии

    Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

  • Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года

    Самое секретное здание Германии

    Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.

    Автор: Ефим Шуман


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Журналисты впервые получили доступ в новую штаб-квартиру внешней разведки ФРГ в Берлине. DW знакомит вас с самым секретным зданием Германии. (30.01.2018)  

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