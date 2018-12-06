Каждая третья фирма в Германии подвергалась шпионажу

Каждое третье предприятие малого или среднего бизнеса в Германии подвергалось шпионажу со стороны иностранных государств, конкурентов или собственных сотрудников. Это следует из обнародованных в четверг, 6 декабря, результатов исследования, которое провели Институт иностранного и международного уголовного права Общества имени Макса Планка и Институт систем и инноваций Общества имени Фраунгофера. Половина опрошенных исследователями компаний заявили о наличии подозрений в том, что в их отношении предпринималась попытка шпионажа.
Угроза шпионажа в 44% случаев поступает от конкурентов или иностранных спецслужб, говорится в исследовании. В 34% случаях речь идет о "внутренних шпионах", которые, однако, представляют самую большую опасность, так как хорошо знакомы с процессами внутри компании и могут оценить значимость секретной информации, отмечают авторы. За 15% от общего числа случаев шпионажа стоит комбинация из слежки "извне" и "изнутри", например, путем психологического воздействия на одного из сотрудников с целью получения информации.
20% немецких фирм не имеют стратегии по защите от шпионажа, предупреждают авторы исследования. В ведомстве по уголовным делам земли Баден-Вюртемберг отмечают, что в случае подозрений на шпионаж не существует стандартного плана действий, поэтому компании чувствуют себя неуверенно и часто не решаются искать поддержки на стороне.
"Ни одна компания не может быть в безопасности"
Исследователи указывают на большой объем данных, которые не поддаются статистике и потому не были учтены. "Результаты опросов показывают, что ни одна компания не может чувствовать себя в безопасности. Под ударом могу оказаться все сферы деятельности и все категории предприятий", - заключил руководитель проекта со стороны Общества имени Фраунгофера Эстер Болльхёфер.
Исследование проводилось с учетом данных из всех стран Евросоюза и Швейцарии при поддержке министерства образования Германии и содействии Саксонского полицейского института, а также ведомств по уголовным делам ФРГ и Баден-Вюртемберга.
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Автор: Ефим Шуман