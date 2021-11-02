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Кабул

KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Taliban members take security measures after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 19 человек 02.11.2021

Мощные взрывы прогремели возле военного госпиталя в центре Кабула. Соообщается также о стрельбе внутри больницы. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна группировка.
22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ 02.11.2021

Движение "Талибан" заявило о полной поддержке проекта ТАПИ и пообещало Ашхабаду защитить строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на территории Афганистана.

Жизнь в Кабуле при талибах: афганцы на грани выживания? (20.10.2021) 20.10.2021

Экономика после захвата власти талибами встала. Торговцы на рынке в Кабуле жалуются, что они на грани разорения. По их словам, самим талибам нечего есть, поэтому непонятно, как они собираются кормить других. Простые афганцы надеются на помощь международного сообщества.

Взрывы в Кабуле: ответ Пентагона на гибель военнослужащих США (30.08.2021) 30.08.2021

Пентагон подтвердил, что запуск ракет с беспилотного аппарата был частью спецоперации США. Целью были террористы. Афганские СМИ сообщают о жертвах среди мирного населения.
KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 29: Smoke rises after an explosion in Kabul, Afghanistan on August 29, 2021. Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

США нанесли военный удар по цели в Кабуле 29.08.2021

Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
Taliban fighters stand guard at a checkpoint in the Wazir Akbar Khan neighborhood in the city of Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 18, 2021. The Taliban declared an amnesty across Afghanistan and urged women to join their government Tuesday, seeking to convince a wary population that they have changed a day after deadly chaos gripped the main airport as desperate crowds tried to flee the country. (AP Photo/Rahmat Gul)

Талибы убьют, если узнают, что я жил в Германии. История двух беженцев 28.08.2021

Фархад хочет покинуть Кабул, опасаясь талибов. Джафару это удалось, его эвакуировали в ФРГ. Оба афганца однажды уже бежали в Германию. Но вновь оказались на родине, где сейчас опасно.

Бежавшие в Германию афганцы требуют спасти их семьи (27.08.2021) 27.08.2021

Афганские беженцы, которым удалось уехать из своей страны, шокированы решением Германии завершить эвакуацию. Ведь у многих остались там семьи.
27.08.2021+++ A Taliban fighter stands guard at the site of the August 26 twin suicide bombs, which killed scores of people including 13 US troops, at Kabul airport on August 27, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Пентагон: Теракт у аэропорта Кабула совершил один смертник 27.08.2021

Ранее министерство обороны США сообщило, что в нападении участвовали два террориста-смертника. Совет Безопасности ООН призвал привлечь виновных в Кабуле к ответственности.
Belorussischer Blogger hat einen Film über Afghanistan gedreht, die der Blogger Leonid Paschkowskij unserer Korrespondentin in Minsk Tatiana Newedomskaja kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Leonid Paschkowskij und Einwohner Afghanistans. Copyright - Leonid Paschkowskij.

Блогер Пашковский: В Кабуле считали, что до столицы талибы не дойдут 26.08.2021

Белорусский блогер-миллионник Леонид Пашковский съездил в Афганистан за месяц до входа талибов в Кабул. О том, как жила страна накануне этого, он рассказал в интервью DW.

Что в НАТО на самом деле говорили об Афганистане и выводе войск за месяц до захвата власти талибами 24.08.2021

Мы особо обращаем внимание на то, что замгенсека НАТО Мирча Джоанэ дал интервью DW еще в середине июля, за несколько недель до того, как Афганистан, включая Кабул, перешел под контроль "Талибана". Как в Североатлантическом альянсе тогда оценивали ситуацию в стране? Считали ли в НАТО возможным триумф талибов? И допускал ли Альянс, что армия и правительство сдадутся практически без боя?
Participants hold up placards reading 'Shame on you' and 'Blood on your hands' as they demonstrate in front of the Reichstag building, seat of the German lower house of parliament Bundestag, in Berlin on August 17, 2021, to demand the safe passage and airlift out of Afghanistan, where people try flee the country after the Taliban swept back to power. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Комментарий: Политика Германии в Афганистане провалилась 24.08.2021

Правительство ФРГ перед грудой развалин, в которую превратилась его афганская политика. Но и после триумфа "Талибана" власти не торопятся нести ответственность. Это постыдно, считает Марсель Фюрстенау.

Афганские беженцы в США переживают за своих родственников (23.08.2021) 23.08.2021

Им повезло улететь последним коммерческим рейсом из Кабула в США. Но страх преследует их и на новом месте. Беженцы не хотят, чтобы за их свободу расплачивались родные в Афганистане.

Ein Hubschrauber der Bundeswehr (H145M), der normalerweise zum Absetzen von Spezialkräften genutzt wird, fliegt über dem Ortsteil Blessem.

Бундесвер направил в Кабул два вертолета для участия в эвакуации 20.08.2021

Небольшие летательные аппараты типа H-145M используются при освобождении заложников, очень маневренны и могут приземляться даже в густозаселенных городских районах.
TOPSHOT - Afghan passengers sit as they wait to leave the Kabul airport in Kabul on August 16, 2021, after a stunningly swift end to Afghanistan's 20-year war, as thousands of people mobbed the city's airport trying to flee the group's feared hardline brand of Islamist rule. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)

Из Кабула эвакуировано уже более 9000 человек 20.08.2021

Только самолеты бундесвера вывезли из афганской столицы более 1640 человек. В кабульском аэропорту тысячи людей все еще ожидают эвакуации, чтоб спастись от талибов.
US soldiers stand guard as Afghan people wait at the Kabul airport in Kabul on August 16, 2021, after a stunningly swift end to Afghanistan's 20-year war, as thousands of people mobbed the city's airport trying to flee the group's feared hardline brand of Islamist rule. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)

Американские военные эвакуировали из Афганистана более 3200 человек 18.08.2021

Только 17 августа Кабула было вывезено воздушным путем 1100 человек, сообщил представитель Белого дома. Эксперты расследуют гибель нескольких беженцев, разбившихся при падении с самолетов.

Американцы ушли: чьей сферой влияния может стать Афганистан? (17.08.2021) 17.08.2021

Европарламент опасается усиления влияния России и Китая в Афганистане после захвата власти "Талибаном". Что говорят западные эксперты?
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