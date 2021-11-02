Экономика после захвата власти талибами встала. Торговцы на рынке в Кабуле жалуются, что они на грани разорения. По их словам, самим талибам нечего есть, поэтому непонятно, как они собираются кормить других. Простые афганцы надеются на помощь международного сообщества.
Мы особо обращаем внимание на то, что замгенсека НАТО Мирча Джоанэ дал интервью DW еще в середине июля, за несколько недель до того, как Афганистан, включая Кабул, перешел под контроль "Талибана". Как в Североатлантическом альянсе тогда оценивали ситуацию в стране? Считали ли в НАТО возможным триумф талибов? И допускал ли Альянс, что армия и правительство сдадутся практически без боя?