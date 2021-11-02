Что в НАТО на самом деле говорили об Афганистане и выводе войск за месяц до захвата власти талибами

Мы особо обращаем внимание на то, что замгенсека НАТО Мирча Джоанэ дал интервью DW еще в середине июля, за несколько недель до того, как Афганистан, включая Кабул, перешел под контроль "Талибана". Как в Североатлантическом альянсе тогда оценивали ситуацию в стране? Считали ли в НАТО возможным триумф талибов? И допускал ли Альянс, что армия и правительство сдадутся практически без боя?