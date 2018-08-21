 Кабул подвергся ракетному обстрелу в Курбан-байрам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2018

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Мир

Кабул подвергся ракетному обстрелу в Курбан-байрам

Одна из ракет разорвалась рядом с резиденцией президента Афганистана, другая - неподалеку от базы НАТО и посольства США. Президент страны в это время выступал с речью в связи с началом Курбан-байрама.

Афганские солдаты в Кабуле

Кабул, во вторник 21 августа, в очередной раз подвергся ракетному обстрелу. Несколько ракет разорвались неподалеку от дипломатического квартала в то время, когда президент Афганистана Ашраф Гани выступал с речью в связи с началом мусульманского праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха).  "Группировки, распространяющие насилие и запускающие ракеты, не смогут остановить развитие Афганистана", - заявил Гани в ответ на обстрел. Одна из ракет разорвалась рядом с резиденцией президента страны. Другая – неподалеку от базы НАТО и посольства США, сообщил представитель полиции.

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По данным представителя министерства внутренних дел, пострадали не менее двух человек. По его словам, террористы ранним утром захватили одно здание в городе и оттуда запустили ракеты. Силы безопасности вступили в бой. Ответственность за ракетный обстрел пока никто на себя не взял.

Президент Гани 19 августа предложил радикальному исламскому движению "Талибан" объявить трехмесячное перемирие. Ответа на предложение пока не последовало.

В понедельник афганские военные освободили около 150 человек, ранее взятых в заложники боевиками "Талибана". Захвачены были более сотни пассажиров трех автобусов, направлявшихся из провинции Кундуз в Кабул. В тот же день "Талибан" освободил около 40 афганских солдат, полицейских и сотрудников спецслужб, днем ранее захваченных в провинции Фарьяб на северо-западе страны.

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    С 2002 года Германия в рамках совместного проекта GPPT (German Police Projekt Team) оказывает поддержку афганскому правительству в создании полицейских структур, ориентирующихся на принципы правового государства. Кроме того, уже 7 лет ФРГ помогает Афганистану по программе европейской полицейской миссии Europol, в которой участвуют более 20 стран.

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    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

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    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


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После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов. (26.03.2014)  

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