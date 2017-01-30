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Легковой автомобиль с откидывающимся верхом и числом мест (с водительским) двa или более.
Изначальное значение: легкая одноосная конная повозка со складывающейся крышей, запряженная одной лошадью.
Эта фотография агентства dpa была сделана в баденском городе Вагхойзель, расположенном недалеко от Карлсруэ.
“Мерседес” представил роскошную яхту, похожую на кабриолет, а не корабль. Новинкой немецкий автопроизводитель надеется привлечь новых клиентов.
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Кабриолет, двигатель 340 л/с, разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. BMW Z4 не оставит равнодушным даже самого взыскательного поклонника спорткаров. Обновленный родстер стал динамичнее.
Родстер BMW Z8, несмотря на юный возраст, уже вошел в классику мирового автопрома. Коллекционеры со всего мира стремятся приобрести спорткар, но сделать это становится все сложнее. Всего было выпущено 5703 автомобиля.
Opel представляет 4-местный кабриолет Cascada. Одни говорят, что компания наконец открыла новый сегмент, другие – что это дань прошлому. Видеосюжет DW.
В модельной линейке BMW появится новая цифра - "четверка". Запланированы три модификации нового автомобиля - четырех- и двухдверное купе, а также кабриолет.
Средняя цена малолитражного автомобиля за последние пять лет выросла почти на тысячу евро, подсчитали эксперты из немецкого Центра автомобильных исследований. В 2011 году этот показатель превысил 14 тысяч евро.
Может ли кабриолет быть общественным транспортом? Если вы считаете, что нет, то наверняка еще не знакомы с понятием "каршеринг" - "совместное пользование автомобилями". Впервые в Германии - автоклуб только для студентов!
Автомобили немецких производителей являются самыми надежными в мире. Таковы итоги теста, проведенного автомобильным клубом ADAC. В числе лучших оказалась, в частности, и продукция компании Mercedes-Benz.
На заводе обанкротившейся компании Karmann в немецком Оснабрюке будет продолжено производство автомобилей. Такое решение принял наблюдательный совет концерна Volkswagen, одобривший решение о покупке компании Karmann.
Плох тот водитель, который не мечтает ездить на кабриолете. А если этот кабриолет еще и плавать умеет…
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