Тест-драйв: кабриолет BMW 6 серии

Кому не хочется в погожий денек проехаться на автомобиле с открытым верхом? Кабриолет BMW 6 серии подходит для этого как нельзя лучше. Он сочетает в себе комфорт седана и динамизм спорткара.