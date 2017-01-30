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Кабриолет

Легковой автомобиль с откидывающимся верхом и числом мест (с водительским) двa или более.

Изначальное значение: легкая одноосная конная повозка со складывающейся крышей, запряженная одной лошадью.

Ein Mercedes-Cabrio vom Typ 560SL mit acht Zylindern aus dem Baujahr 1987 steht am 28.01.2017 in Oberhausen-Rheinhausen bei Waghäusel (Baden-Württemberg) im Geschäft des Oldtimerhändlers «Baz Dreamcars». Das Auto mit Donald und Ivana Trump als Vorbesitzer könnte das ganz große Geschäft für die Oldtimerhändler Firat und Baris Baz werden. (zu dpa-Meldung: «Trumps Mercedes beschert badischem Oldtimerhändler großes Geschäft» vom 28.01.2017) Foto: Uwe Anspach/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии продают красный кабриолет Трампа - "Мерседес" 560SL 30.01.2017

Эта фотография агентства dpa была сделана в баденском городе Вагхойзель, расположенном недалеко от Карлсруэ.

Кабриолет на воде: что особенного в новой яхте от “Мерседес” (01.11.2016) 02.11.2016

“Мерседес” представил роскошную яхту, похожую на кабриолет, а не корабль. Новинкой немецкий автопроизводитель надеется привлечь новых клиентов.
LEIPZIG, GERMANY - May 30: The new BMW M4 Cabrio is seen at the 2014 AMI Auto Show on May 30, 2014 in Leipzig, Germany. The show will be open to the public from May 31 through June 8 and features over 50 premieres. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

Самый быстрый кабриолет BMW - (05.10.2014) 05.10.2014

BMW M4 Cabrio с жесткой крышей позволяет наслаждаться как острыми ощущениями от езды в автомобиле с открытым верхом, так и тишиной салона комфортого купе. Стартовая цена машины в Германии 78 тыс. евро.
LEIPZIG, GERMANY - May 30: The new BMW M4 Cabrio is seen at the 2014 AMI Auto Show on May 30, 2014 in Leipzig, Germany. The show will be open to the public from May 31 through June 8 and features over 50 premieres. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

Самый быстрый кабриолет BMW (05.10.2014) 05.10.2014

BMW M4 Cabrio с жесткой крышей позволяет наслаждаться как острыми ощущениями от езды в автомобиле с открытым верхом, так и тишиной салона комфортого купе. Стартовая цена машины в Германии 78 тыс. евро.
Fahraufnahme Farbe: Arablau Kristalleffekt Bildunterschrift: Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro ©: Audi Verwendung für Pressezwecke honorarfrei

Audi A3 Cabriolet: диета пошла на пользу 29.12.2013

Компания Audi к Новому году выпускает настоящий подарок для любителей кабриолетов. Новый Audi A3 отличают спортивность и элегантность. Кабриолет подрос на 18 см, но при этом на 50 кг "похудел".
Pressebild: BMW 6er Cabrio im Studio

Тест-драйв: кабриолет BMW 6 серии 03.10.2013

Кому не хочется в погожий денек проехаться на автомобиле с открытым верхом? Кабриолет BMW 6 серии подходит для этого как нельзя лучше. Он сочетает в себе комфорт седана и динамизм спорткара.
Z 4 BMW 2013 (c) BMW Nur für redaktionelle Zwecke zu benutzen.

Тест-драйв: BMW Z4 - в лучших традициях родстеров 01.08.2013

Кабриолет, двигатель 340 л/с, разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. BMW Z4 не оставит равнодушным даже самого взыскательного поклонника спорткаров. Обновленный родстер стал динамичнее.
Ein BMW-Cabriolet vom Typ Z8. Aufnahme von 1999.

Золотая коллекция: BMW Z8 14.06.2013

Родстер BMW Z8, несмотря на юный возраст, уже вошел в классику мирового автопрома. Коллекционеры со всего мира стремятся приобрести спорткар, но сделать это становится все сложнее. Всего было выпущено 5703 автомобиля.
German carmaker Opel CEO Karl-Thomas Neumann presents the new Opel Cascada Cabriolet displayed in World premiere at the Geneva International Motor Show on March 5, 2013 which opens its doors today under a dark cloud, with no sign of a speedy rebound in sight for the troubled European market. The event, which is considered one of the most important car shows of the year, will again be heavily marked by the crisis in Europe after an already catastrophic year in 2012. AFP PHOTO / SEBASTIEN FEVAL (Photo credit should read SEBASTIEN FEVAL/AFP/Getty Images)

Тест-драйв: Opel Cascada 14.04.2013

Opel представляет 4-местный кабриолет Cascada. Одни говорят, что компания наконец открыла новый сегмент, другие – что это дань прошлому. Видеосюжет DW.
ARCHIV - Ein Mann arbeitet am 12.03.2012 im BMW-Werk in Dingolfing (Niederbayern) an einem BMW der 6er Reihe.BMW hat im ersten Halbjahr einen Rekordabsatz erzielt. Die Auslieferungen stiegen um acht Prozent auf mehr als 900 000 Fahrzeuge. Foto: Armin Weigel dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Концерн BMW нацелился на "четверку" 28.07.2012

В модельной линейке BMW появится новая цифра - "четверка". Запланированы три модификации нового автомобиля - четырех- и двухдверное купе, а также кабриолет.
Der erste Elektro Mini wird am Dienstag, 15. September 2009, am ersten Pressetag der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA in Frankfurt, Hessen, vorgestellt. Die Ausstellung ist vom 17. bis 27. September geoeffnet. (AP Photo/Frank Augstein) ---- The first Mini powered by electricity is seen on the first press day of the Frankfurt Auto Show in Frankfurt, Germany, Tuesday, Sept. 15, 2009. The car fair run through Sept. 27. (AP Photo/Frank Augstein)

Исследование: Малолитражки в Германии быстро дорожают 13.11.2011

Средняя цена малолитражного автомобиля за последние пять лет выросла почти на тысячу евро, подсчитали эксперты из немецкого Центра автомобильных исследований. В 2011 году этот показатель превысил 14 тысяч евро.
A man drives a convertible Porsche Carrera in the streets of Vienna on June 27, 2012. AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN (Photo credit should read ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages)

Мы делили лимузин: как работает каршеринг для студентов 17.03.2011

Может ли кабриолет быть общественным транспортом? Если вы считаете, что нет, то наверняка еще не знакомы с понятием "каршеринг" - "совместное пользование автомобилями". Впервые в Германии - автоклуб только для студентов!
Fertigung des neuen Mercedes SLK im DaimlerChrysler-Werk Bremen am Dienstag, 4. Mai 2004. Der Roadster wird seit fuenf Monaten in Bremen gebaut und hatte vor vier Wochen Markteinfuehrung. Wegen hoher Nachfrage wird nun bereits im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Rund 2.000 Arbeiter der insgesamt 15.500 im Werk Bremen Beschftigten fertigen den SLK Roadster. 280.000 Autos sollen im Jahr 2004 an dem Standort gebaut werden, 52.000 davon als SLK. (AP Photo/Joerg Sarbach) ---The new Mercedes SLK model passes through the production line at the DaimlerChrysler plant in Bremen, northernm Germany, Tuesday May 4, 2004. 52,000 SLK Roadsters are planned to leave the plant in 2004.(AP Photo/Joerg Sarbach)

Mercedes остается одним из самых надежных автомобилей 29.04.2010

Автомобили немецких производителей являются самыми надежными в мире. Таковы итоги теста, проведенного автомобильным клубом ADAC. В числе лучших оказалась, в частности, и продукция компании Mercedes-Benz.
ARCHIV - Arbeiter verlassen am 8. April 2009, das Werksgelaende des Autobauers Karmann in Osnabrueck. Volkswagen uebernimmt grosse Teile des Autobauers Karmann. Wie der Konzern am Freitag, 20. November 2009 mitteilte, wird auf dem Firmengelaende von Karmann in Osnabrueck eine Volkswagen-Tochtergesellschaft ab 2011 eine Fahrzeugproduktion mit 1.000 Jobs aufnehmen. Dazu werden Maschinen, Anlagen und Grundstuecke von Karmann gekauft. (AP Photo/Focke Strangmann,file) ---FILE - Workers leave the plant of car manufacturer Karmann in Osnabrueck, northern Germany, on Wednesday, April 8, 2009. Karmann, which made the classic VW Karmann Ghia two-seater from the 1950s to the 1970s and also has built convertibles for Audi and Chrysler, filed for bankruptcy protection Wednesday, blaming the sharp decline in demand for cars for its predicament. (AP Photo/Focke Strangmann,file)

Концерн Volkswagen приобрел обанкротившуюся компанию Karmann 20.11.2009

На заводе обанкротившейся компании Karmann в немецком Оснабрюке будет продолжено производство автомобилей. Такое решение принял наблюдательный совет концерна Volkswagen, одобривший решение о покупке компании Karmann.
Köln, Amphicar, Auto. Copyright - Maksim Nelioubin

Антикварная амфибия 06.12.2007

Плох тот водитель, который не мечтает ездить на кабриолете. А если этот кабриолет еще и плавать умеет…

BMW продемонстрировал кабриолет 1-й модели 01.10.2007
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