Йонатан Меезе: "гитлеровское приветствие" как часть гезамткунстверка

Скандально известному немецкому художнику исполнилось сегодня 50 лет. В своем перформансе "Диктатура искусства" он поднимал руку, цитируя "гитлеровское приветствие", чтобы "купировать интоксикацию идеологией".
Известный художник-акционист сделал запрещенный в Германии жест чуть ли не постоянным атрибутом своих публичных выступлений. (05.05.2015)
Стоимость оформления новой постановки "Парсифаля", которую готовил Меезе, превысила допустимый бюджет. Это и стало причиной решения расстаться с художником-провокатором. (14.11.2014)
Скандальный художник рассказал в Байройте о том, каким ему видится его новый "Парсифаль". (05.08.2013)
Чем больше художественного бреда распространяет вокруг себя автор, тем, странным образом, серьезнее бывает его влияние на окружающих. (11.09.2005)
Картины этого немецкого художника представляют собой яркие хаотичные холсты, героями которых выступают исторические личности, а также протагонисты древних мифов. (03.04.2013)