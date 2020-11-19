Йозеф Геббельс

"Салон Китти", или Плотские утехи для элиты нацистской Германии

О "Салоне Китти" - элитном борделе в Берлине во времена нацизма - ходят легенды. Правда ли, что его клиентами были Риббентроп и Геббельс, а куртизанки - агентами гестапо?