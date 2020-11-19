Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Йозеф Геббельс

Ausstellung Wand vor Wand von Gregor Schneider in der Bundeskunsthalle Bonn Thema: Gregor Schneider Wand vor Wand in der Bundeskunsthalle Bonn Motiv: Sterbezimmer Datum: 1.12.2016 Ort: Bonn (c) Stefan Dege, DW

Скандальные проекты Грегора Шнайдера 19.11.2020

Сделать экспонатом выставки умирающего человека - чтобы показать "красоту смерти", или превратить снос дома Геббельса в арт-проект. Этот немецкий художник шокирует обывателя.
Bilder von der Pressekonferenz zum Buch „Kittys Salon. Legenden, Fakten, Fiktion - Kitty Schmidt und ihr berüchtigtes Nazi-Spionagebordell“ 1. Die Autoren - Urs Brunner und Julia Schrammel 2. Das Buch 3. Historische Fotos

"Салон Китти", или Плотские утехи для элиты нацистской Германии 28.10.2020

О "Салоне Китти" - элитном борделе в Берлине во времена нацизма - ходят легенды. Правда ли, что его клиентами были Риббентроп и Геббельс, а куртизанки - агентами гестапо?
26.09.2020 - Wilmington, Delaware, USA. - Screen grab of the interview of Vice President JOE BIDEN by Stephanie Ruhle of MSNBC.(Credit Image: Â© Msnbc/ZUMA Wire |

Байден провел параллели между Трампом и Геббельсом 27.09.2020

Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Трамп - лжец, и сравнил его манеру поведения с тактикой ведения пропаганды, используемой Йозефом Геббельсом.
Zuschauer betrachten Exponate in der Ausstellung Entartete Musik, die als Gegenstück zur Ausstellung Entartete Kunst im Rahmen der Reichsmusik-Festwoche veranstaltet wurde (undatierte Aufnahme). |

Почему нацисты запрещали "дегенеративную музыку" 22.05.2018

80 лет назад национал-социалисты открыли выставку "Дегенеративная музыка". Выставкой дело не ограничилось: композиторов сажали и убивали, исполнение их произведений было запрещено.
Flames roar high as a crowd gathers to witness thousands of books, considered to be un-German, thrown into the fire at Open Square during the Buecherverbrennung, book burnings in Berlin, Germany on May 10, 1933. (AP Photo) |

Как национал-социалисты очищали "немецкий дух" 10.05.2018

10 мая 1933 года на площадях немецких городов горели книги. Эта акция стала мрачной прелюдией к 12-летнему господству национал-социалистов. Какие книги они сжигали? И почему?
Titel München, Goebbels im Haus der Deutschen Kunst Info non-talk.svg Original-Bildunterschrift Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Info non-talk.svg Reichsminister Dr. Goebbels auf der Ausstellung Entartete Kunst Am Sonntag mittag besuchte der Reichsminister die Ausstellung im Haus der Kunst. Rechts vom Reichsminister (mit Brille) der Ausstellungsleiter Pistauer. Fot.: Ste. 27.2.38 Abgebildete Personen Goebbels, Joseph: Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Gauleiter Berlin, Deutschland Pistauer: Ausstellungsleiter im Haus der Kunst Berlin, Deutschland Depicted place München Datum 27. Februar 1938 Fotograf unbekannt Bundesarchiv, Bild 183-H02648 / CC-BY-SA

Нацисты против "дегенеративного искусства" 19.07.2017

80 лет назад нацисты устроили в Мюнхене небывалое шоу: открылась выставка "Дегенеративное искусство", которая должна была дискредитировать шедевры авангарда.
+++ Bitte beachten Sie, dass das Material NUR in Verbindung mit der Berichterstattung über das FILMFEST MÜNCHEN verwendet werden darf.+++ EIN DEUTSCHES LEBEN (A GERMAN LIFE) Brundhilde Pomsel Österreich 2016 Original mit englischen Untertiteln (Original: deutsch) Deutsche Premiere Regie: Christian Krönes, Olaf Müller, Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer Reihe: International Independents © Filmfest München 2016

В Мюнхене скончалась личная секретарша Геббельса 30.01.2017

Брунгильда Помзель была одним из последних людей на Земле, кто лично знал главных нацистских преступников. Она проработала с Геббельсом около трех лет.
HANDOUT - Das Handout herausgegeben am 26.01.2014 von der Zeitung Die Welt zeigt Heinrich Himmler auf Flottenfahrt in Kiel am 29/30.05.1936. Es stammt aus den Fund von Dokumenten, die in Israel aufgetaucht sind und jetzt von der Zeitung «Die Welt» veröffentlich werden. Foto: Realworks Ltd./DIE WELT (ACHTUNG REDAKTIONEN: Verwendung nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung auf welt.de über den Fund PRINT: www.welt.de/himmler ONLINE: link auf www.welt.de/himmler INTERNATIONAL: http://www.welt.de/geschichte/himmler/ mit Link auf English Version - Verwendung nur mit Nennung Realworks Ltd./DIE WELT - KEIN ARCHIV) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие ученые раскрыли подробности жизни Гиммлера 04.08.2016

Стало известно о фрагментах дневников Генриха Гиммлера, долгое время считавшихся пропавшими. Организатор Холокоста не лишал себя жизненных удовольствий.
Blick auf die ehemalige Goebbels-Villa auf dem Gelände der ehemaligen Jugendhochschule der Freien Deutschen Jugend (FDJ) am 14.12.2015 am Bogensee bei Wandlitz (Kreis Barnim). Foto: Jörg Carstensen/dpa

Сдается вилла с темным прошлым 12.01.2016

Этой истории, похоже, не будет конца. Вот уже второй десяток лет пытается Берлин избавиться от недвижимости на озере Боген.
Бывшая школа FDJ на Богенском озере

Берлин с виллой на шее 12.01.2016

На берегу идиллического озера в федеральной земле Бранденбург медленно приходит в упадок когда-то чрезвычайно престижный объект.
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin | Neue Galerie: Die Schwarzen Jahre. Geschichten einer Sammlung. 1933 – 1945, 21. November 2015 - 31. Juli 2016 Otto Dix (1891–1969): Flandern, 1934–1936. Öl und Tempera auf Leinwand, 200 x 250 cm. Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Jörg P. Anders. © VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Нацисты против искусства 29.12.2015

Гитлер ненавидел нетрадиционное искусство. Нацисты изымали из музеев работы авангардистов, их самих преследовали. Об этом идеологическом погроме рассказывает выставка в Берлине.
12.10.2015 Lutz Bachmann leader and founder of the rightwing movement Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West (PEGIDA) makes a speech during an anti-immigration rally in front of the Palace Church in Dresden, Germany October 12, 2015. REUTERS/Hannibal Hanschke

Немецкая прокуратура расследует дело против главы Pegida 03.11.2015

Прокуратура Дрездена начала расследование в отношении основателя и руководителя антиисламского движения Pegida Луца Бахмана. Его подозревают в оскорблении министра юстиции ФРГ.
A picture shows the offices of publishers Random House in Central London on October 29, 2012. Penguin and Random House are to merge to create a leading publisher of English-language books as the pair seeks to cut costs in the face of fast-rising ebook publishing, their parent groups announced. AFP PHOTO / LEON NEAL (Photo credit should read LEON NEAL/AFP/Getty Images)

На издателей биографии Геббельса подали в суд 18.04.2015

Издательство Random House заявило, что на него подали иск в суд правообладатели наследия Йозефа Геббельса с требованием заплатить за использование цитат из дневников министра пропаганды нацистской Германии.
Ein Bauschutt-Container steht am 06.11.2014 in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) vor dem Geburtshaus von Josph Goebbels. Der für seine verstörenden Raumskulpturen bekannte Künstler Gregor Schneider hat das Geburtshaus des Nazi-Propagandaministers Joseph Goebbels entkernen lassen und will den Schutt in Warschau ausstellen. Schneider hat nach eigenen Angaben das Haus in Mönchengladbach-Rheydt 2013 gekauft, nachdem er eine Anzeige in einem Immobilienportal entdeckt hatte. Die Stadt Mönchengladbach bestätigte die Historie des Hauses. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Строительный мусор из дома Геббельса показывают в Польше 28.11.2014

Немецкий художник Грегор Шнайдер купил дом, где родился Геббельс, разрушил его изнутри и превратил образовавшийся мусор в художественную инсталляцию.
Egypt's Defense Minister Abdel Fattah al-Sisi is seen during a news conference in Cairo on the release of seven members of the Egyptian security forces kidnapped by Islamist militants in Sinai, in this May 22, 2013 file picture. To match Special Report EGYPT-PROTESTS/DOWNFALL REUTERS/Stringer/Files (EGYPT - Tags: MILITARY HEADSHOT POLITICS)

Фельдмаршал ас-Сиси избран президентом Египта 29.05.2014

Фельдмаршал ас-Сиси победил на президентских выборах в Египте. За него проголосовали 96 процентов избирателей. Наблюдатели назвали выборы демократическими, но не всегда честными.
epa04165808 Russian opposition activist holds a banner reading 'Stop lying' during a rally in support of freedom of press in downtown Moscow, Russia, 13 April 2014. About one thousand protesters gathered in central Moscow for a sanctioned rally for freedom of speech of the mass media. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эксперт: Для борьбы с госпропагандой нам нужен "журналистский Майдан" 14.04.2014

Российские СМИ, по словам бывшего генсека Союза журналистов России Игоря Яковенко, превратились в оружие госпропаганды. Силу этого оружия испытывает сейчас на себе Украина.
Показать еще