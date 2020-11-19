Йозеф Геббельс

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Сделать экспонатом выставки умирающего человека - чтобы показать "красоту смерти", или превратить снос дома Геббельса в арт-проект. Этот немецкий художник шокирует обывателя.
О "Салоне Китти" - элитном борделе в Берлине во времена нацизма - ходят легенды. Правда ли, что его клиентами были Риббентроп и Геббельс, а куртизанки - агентами гестапо?
Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Трамп - лжец, и сравнил его манеру поведения с тактикой ведения пропаганды, используемой Йозефом Геббельсом.
80 лет назад национал-социалисты открыли выставку "Дегенеративная музыка". Выставкой дело не ограничилось: композиторов сажали и убивали, исполнение их произведений было запрещено.
10 мая 1933 года на площадях немецких городов горели книги. Эта акция стала мрачной прелюдией к 12-летнему господству национал-социалистов. Какие книги они сжигали? И почему?
80 лет назад нацисты устроили в Мюнхене небывалое шоу: открылась выставка "Дегенеративное искусство", которая должна была дискредитировать шедевры авангарда.
Брунгильда Помзель была одним из последних людей на Земле, кто лично знал главных нацистских преступников. Она проработала с Геббельсом около трех лет.
Стало известно о фрагментах дневников Генриха Гиммлера, долгое время считавшихся пропавшими. Организатор Холокоста не лишал себя жизненных удовольствий.
Этой истории, похоже, не будет конца. Вот уже второй десяток лет пытается Берлин избавиться от недвижимости на озере Боген.
На берегу идиллического озера в федеральной земле Бранденбург медленно приходит в упадок когда-то чрезвычайно престижный объект.
Гитлер ненавидел нетрадиционное искусство. Нацисты изымали из музеев работы авангардистов, их самих преследовали. Об этом идеологическом погроме рассказывает выставка в Берлине.
Прокуратура Дрездена начала расследование в отношении основателя и руководителя антиисламского движения Pegida Луца Бахмана. Его подозревают в оскорблении министра юстиции ФРГ.
Издательство Random House заявило, что на него подали иск в суд правообладатели наследия Йозефа Геббельса с требованием заплатить за использование цитат из дневников министра пропаганды нацистской Германии.
Немецкий художник Грегор Шнайдер купил дом, где родился Геббельс, разрушил его изнутри и превратил образовавшийся мусор в художественную инсталляцию.
Фельдмаршал ас-Сиси победил на президентских выборах в Египте. За него проголосовали 96 процентов избирателей. Наблюдатели назвали выборы демократическими, но не всегда честными.
Российские СМИ, по словам бывшего генсека Союза журналистов России Игоря Яковенко, превратились в оружие госпропаганды. Силу этого оружия испытывает сейчас на себе Украина.
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