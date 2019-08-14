Йога на Эльбе (фото)

Дрезден • Если с другом вышел в парк, то займитесь йогой! Эта фотография сделана в саксонской столице, городе Дрездене, где сейчас в старом парке, заложенном в эпоху барокко на берегу Эльбы, проходит фестиваль культуры "Дворцовое лето" ("Palaissommer"). В программе фестиваля значатся не только разные концерты, выставки и кинопоказы, но и такие курсы йоги под открытым небом и с видом на знаменитые архитектурные достопримечательности "Флоренции на Эльбе", как часто называют этот восточногерманский город. Вход на фестивальные мероприятия - бесплатный. Желающие могут делать добровольные пожертвования.
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"Голубое чудо" в Дрездене - самый фотогеничный мост Саксонии
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Этот подвесной мост построили в Дрездене в 1891-1893 годах. Он стал одним из архитектурных символов саксонской столицы - наряду с Фрауэнкирхе, Цвингером и Оперой Земпера. В июле 2018 года мост отметил свой 125-летний юбилей. Ежедневно по нему проезжает около 30 тысяч автомобилей.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Пятый по счету дрезденский мост через Эльбу соединил два городских района - Блазевиц и Лошвиц. На момент строительства такая подвесная конструкция, обходившаяся без стальных тросов или цепей, не имела аналогов в мире. Вместо них использовали растяжки из клепаной полосовой стали.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Лошвицкий мост - так он называется официально. Однако более широко известен под своим народным названием - "Голубое чудо" (Blaues Wunder), появившимся сразу после ввода в эксплуатацию. Как оно возникло?
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Во-первых, необычной для тех времен была такая голубая краска, которой покрыли металлический каркас. Во-вторых, удивительной была сама конструкция моста - всего лишь две опоры около берегов реки. От третьей посреди русла пришлось отказаться по требованию дирекции речного судоходства.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Перед сдачей мост подвергли испытанию, для чего на него загнали... В разных источниках списки отличаются, но общая нагрузка составила около 160 тонн. Среди прочего для теста использовали дорожные катки и разные вагоны, грузовые платформы, пожарные машины, лошадей и так далее. В середине он прогнулся лишь на 9 миллиметров.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Общая длина моста составляет 280 метров, основного пролета - 146 метров. Весит вся конструкция 3500 тонн. Эта фотография была сделана во время наводнения 2013 года. Много он их видел на своем веку и все выдержал без каких-либо проблем.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
"Голубое чудо" в столице Саксонии всего лишь на несколько лет моложе Эйфелевой башни в Париже, ставшей символом новой индустриальной эпохи и использования таких ажурных металлических конструкций в строительстве и архитектуре.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории.
Автор: Максим Нелюбин
10 причин любить Саксонию
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Достопримечательности Саксонии
Дрезден
Знакомство с достопримечательностями Саксонии мы начнем в столице этой федеральной земли - Дрездене. Город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.
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Достопримечательности Саксонии
Эльбские луга
Такой вид на Старый город в Дрездене открывается с заливных лугов на противоположной стороне Эльбы. Протяженность этих лугов превышает 30 километров. Идеальное место для прогулок, пробежек и пикников.
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Достопримечательности Саксонии
Саксонская Швейцария
Если двигаться вверх по течению реки, то уже скоро можно попасть в Саксонскую Швейцарию (Sächsische Schweiz). Этот национальный парк находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещают около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай и крепость Кёнигштайн.
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Достопримечательности Саксонии
Лейпциг
Мы уже в Лейпциге - самом большом городе этой земли. Торговые права он получил в середине XII века. Известен своими ярмарками и университетом. Здесь жил и работал Иоганн Себастьян Бах. В Лейпциге расположены архив и музей этого композитора, а также проводится ежегодный музыкальный фестиваль. Бах руководил знаменитым хором церкви Святого Фомы. В этом городском храме сейчас находится его могила.
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Достопримечательности Саксонии
Рудные горы
Следующее популярное место в Саксонии - Рудные горы (Erzgebirge) на границе Германии и Чехии. Здесь на высоте 914 метров расположен самый высокогорный немецкий город - известный центр лыжного спорта Обервизенталь. Отсюда по канатной дороге можно подняться на 1200-метровую гору Фихтельберг. Летом регион популярен среди любителей пеших походов и природы.
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Достопримечательности Саксонии
Мейсенский фарфор
Далее на нашем пути находится Мейсен (он же - Майсен) - не только красивейший средневековый город, но и родина европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Уже вскоре в Мейсене было запущено первое в Европе его производство, а эмблема саксонского фарфора - скрещенные синие мечи - стала известна во всем мире.
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Достопримечательности Саксонии
Гёрлиц
Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".
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Достопримечательности Саксонии
Лужицкие сербы
Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.
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Достопримечательности Саксонии
Бад-Мускау
В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.
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Достопримечательности Саксонии
Замок Морицбург
Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.
Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин
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