Йога на Эльбе (фото)

Дрезден • Если с другом вышел в парк, то займитесь йогой! Эта фотография сделана в саксонской столице, городе Дрездене, где сейчас в старом парке, заложенном в эпоху барокко на берегу Эльбы, проходит фестиваль культуры "Дворцовое лето" ("Palaissommer"). В программе фестиваля значатся не только разные концерты, выставки и кинопоказы, но и такие курсы йоги под открытым небом и с видом на знаменитые архитектурные достопримечательности "Флоренции на Эльбе", как часто называют этот восточногерманский город. Вход на фестивальные мероприятия - бесплатный. Желающие могут делать добровольные пожертвования.

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"Голубое чудо" в Дрездене - самый фотогеничный мост Саксонии



Самый фотогеничный мост Саксонии Этот подвесной мост построили в Дрездене в 1891-1893 годах. Он стал одним из архитектурных символов саксонской столицы - наряду с Фрауэнкирхе, Цвингером и Оперой Земпера. В июле 2018 года мост отметил свой 125-летний юбилей. Ежедневно по нему проезжает около 30 тысяч автомобилей.

Самый фотогеничный мост Саксонии Пятый по счету дрезденский мост через Эльбу соединил два городских района - Блазевиц и Лошвиц. На момент строительства такая подвесная конструкция, обходившаяся без стальных тросов или цепей, не имела аналогов в мире. Вместо них использовали растяжки из клепаной полосовой стали.

Самый фотогеничный мост Саксонии Лошвицкий мост - так он называется официально. Однако более широко известен под своим народным названием - "Голубое чудо" (Blaues Wunder), появившимся сразу после ввода в эксплуатацию. Как оно возникло?

Самый фотогеничный мост Саксонии Во-первых, необычной для тех времен была такая голубая краска, которой покрыли металлический каркас. Во-вторых, удивительной была сама конструкция моста - всего лишь две опоры около берегов реки. От третьей посреди русла пришлось отказаться по требованию дирекции речного судоходства.

Самый фотогеничный мост Саксонии Перед сдачей мост подвергли испытанию, для чего на него загнали... В разных источниках списки отличаются, но общая нагрузка составила около 160 тонн. Среди прочего для теста использовали дорожные катки и разные вагоны, грузовые платформы, пожарные машины, лошадей и так далее. В середине он прогнулся лишь на 9 миллиметров.

Самый фотогеничный мост Саксонии Общая длина моста составляет 280 метров, основного пролета - 146 метров. Весит вся конструкция 3500 тонн. Эта фотография была сделана во время наводнения 2013 года. Много он их видел на своем веку и все выдержал без каких-либо проблем.

Самый фотогеничный мост Саксонии "Голубое чудо" в столице Саксонии всего лишь на несколько лет моложе Эйфелевой башни в Париже, ставшей символом новой индустриальной эпохи и использования таких ажурных металлических конструкций в строительстве и архитектуре.

Самый фотогеничный мост Саксонии Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.

Самый фотогеничный мост Саксонии Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.

Самый фотогеничный мост Саксонии В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.

Самый фотогеничный мост Саксонии На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.

Самый фотогеничный мост Саксонии По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.

Самый фотогеничный мост Саксонии Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.

Самый фотогеничный мост Саксонии Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории. Автор: Максим Нелюбин



10 причин любить Саксонию

Достопримечательности Саксонии Дрезден Знакомство с достопримечательностями Саксонии мы начнем в столице этой федеральной земли - Дрездене. Город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

Достопримечательности Саксонии Эльбские луга Такой вид на Старый город в Дрездене открывается с заливных лугов на противоположной стороне Эльбы. Протяженность этих лугов превышает 30 километров. Идеальное место для прогулок, пробежек и пикников.

Достопримечательности Саксонии Саксонская Швейцария Если двигаться вверх по течению реки, то уже скоро можно попасть в Саксонскую Швейцарию (Sächsische Schweiz). Этот национальный парк находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещают около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай и крепость Кёнигштайн.

Достопримечательности Саксонии Лейпциг Мы уже в Лейпциге - самом большом городе этой земли. Торговые права он получил в середине XII века. Известен своими ярмарками и университетом. Здесь жил и работал Иоганн Себастьян Бах. В Лейпциге расположены архив и музей этого композитора, а также проводится ежегодный музыкальный фестиваль. Бах руководил знаменитым хором церкви Святого Фомы. В этом городском храме сейчас находится его могила.

Достопримечательности Саксонии Рудные горы Следующее популярное место в Саксонии - Рудные горы (Erzgebirge) на границе Германии и Чехии. Здесь на высоте 914 метров расположен самый высокогорный немецкий город - известный центр лыжного спорта Обервизенталь. Отсюда по канатной дороге можно подняться на 1200-метровую гору Фихтельберг. Летом регион популярен среди любителей пеших походов и природы.

Достопримечательности Саксонии Мейсенский фарфор Далее на нашем пути находится Мейсен (он же - Майсен) - не только красивейший средневековый город, но и родина европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Уже вскоре в Мейсене было запущено первое в Европе его производство, а эмблема саксонского фарфора - скрещенные синие мечи - стала известна во всем мире.

Достопримечательности Саксонии Гёрлиц Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".

Достопримечательности Саксонии Лужицкие сербы Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.

Достопримечательности Саксонии Бад-Мускау В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.

Достопримечательности Саксонии Замок Морицбург Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов. Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин



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