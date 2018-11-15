 Йоахим Лёв объявил новый состав бундестим | Футбол | DW | 15.03.2019

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Футбол

Йоахим Лёв объявил новый состав бундестим

Номером 1 сборной Германии по футболу остается вратарь Мануэль Нойер. Из состава сборной исключены три опытных игрока Томас Мюллер, Жером Боатенг и Матс Хуммельс.

Йоахим Лёв

Йоахим Лёв

Тренер национальной сборной Германии по футболу Йоахим Лёв в пятницу, 15 марта, во Франкфурте-на-Майне назвал обновленный состав команды. 

Нойер остается номером 1

Основным вратарем остается 32-летний капитан бундестим Мануэль Нойер. "Мануэль Нойер на данный момент наш первый номер", - заявил Лёв. Кроме того, в сборную возвращается вратарь Марк-Андре тер Штеген. Третий голкипер бундестим - Кевин Трапп.

Защита представлена Маттиасом Гинтером, Марселем Хальстенбергом, Тило Керером, Лукасом Клостерманом, Антонио Рюдигером, Нико Шульцем, Никласом Штарком, Никласом Зюле и Йонатаном Та.

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Фиаско сборной Германии на чемпионате мира может привести к отставке главного тренера Йоахима Лёва. Эксперты критикуют как его лично, так и игроков. Финансовые потери также существенны. (28.06.2018)

Полузащитниками и нападающими сборной стали Юлиан Брандт, Максимилиан Эггештайн, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йозуа Киммих, Тони Крос, Марко Ройс, Лерой Сане и Тимо Вернер.

Из сборной исключены Мюллер, Боатенг и Хуммельс

Как уже ранее сообщил Лёв, из состава сборной исключены три многолетних участника - чемпионы мира 2014 года Томас Мюллер, Жером Боатенг и Матс Хуммельс.

Сезон 2018 года оказался для сборной ФРГ крайне неудачным. На чемпионате мира в России бундестим не сумела выйти из группы, а в новообразованной Лиге Наций проиграла два матча из трех.

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    Автор: Ефим Шуман


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