Йоахим Лёв объявил новый состав бундестим

Тренер национальной сборной Германии по футболу Йоахим Лёв в пятницу, 15 марта, во Франкфурте-на-Майне назвал обновленный состав команды.

Нойер остается номером 1

Основным вратарем остается 32-летний капитан бундестим Мануэль Нойер. "Мануэль Нойер на данный момент наш первый номер", - заявил Лёв. Кроме того, в сборную возвращается вратарь Марк-Андре тер Штеген. Третий голкипер бундестим - Кевин Трапп.

Защита представлена Маттиасом Гинтером, Марселем Хальстенбергом, Тило Керером, Лукасом Клостерманом, Антонио Рюдигером, Нико Шульцем, Никласом Штарком, Никласом Зюле и Йонатаном Та.

Полузащитниками и нападающими сборной стали Юлиан Брандт, Максимилиан Эггештайн, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йозуа Киммих, Тони Крос, Марко Ройс, Лерой Сане и Тимо Вернер.

Из сборной исключены Мюллер, Боатенг и Хуммельс

Как уже ранее сообщил Лёв, из состава сборной исключены три многолетних участника - чемпионы мира 2014 года Томас Мюллер, Жером Боатенг и Матс Хуммельс.

Сезон 2018 года оказался для сборной ФРГ крайне неудачным. На чемпионате мира в России бундестим не сумела выйти из группы, а в новообразованной Лиге Наций проиграла два матча из трех.

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