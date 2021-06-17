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Йоахим Гаук

Йоахим Гаук - немецкий правозащитник, федеральный президент Германии в 2012 - 2017 годах.

Йоахим Гаук (Joachim Wilhelm Gauck) родился 24 января 1940 года в Ростоке. Во времена ГДР - протестантский пастор, один из лидеров правозащитного движения. После объединения Германий в 1990 - 2000 годах возглавлял федеральное ведомство по изучению архивов министерства государственной безопасности ГДР (Штази). 3 июня 2010 года Гаук был выдвинут кандидатом на пост федерального президента Германии от социал-демократов и зелёных. При этом Гаук не являлся ни членом СДПГ, ни членом партии зелёных. На выборах 30 июня 2010 года Гаук уступил Кристиану Вульфу (Christian Wulff) в третьем туре, получив 490 голосов против 624 у соперника. После добровольной отставки Вульфа из-за скандала, связанного с получением Кристианом Вульфом частного кредита и его давлением на свободную прессу, феврале 2012 года, Гаук 18 марта 2012 года был избран федеральным президентом Германии, получив 991 из 1232 голосов. 23 марта 2012 года официально вступил в должность. Баллотироваться на второй срок в 2017 году он не стал.

Blick in eine Regal mit Akten im Archiv der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes in Berlin. Aufnahme vom 15.01.2005. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

Конец эпохи: документы "штази" отправились в архив 17.06.2021

Ведомство по архивам "штази" - наследие мирной революции в ГДР. Теперь само оно прекратило существование: 17 июня прошла церемония по передаче документов ведомства в Федеральный архив. Но возможность изучать их остается.
26.11.2017, Köln Joachim Gauck und Lew Gudkow. Verleihung des Lew-Kopelew-Preises.

Экс-президент ФРГ вручил премию Льву Гудкову (видео) 27.11.2017

Награду российскому социологу вручил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук. Он назвал "Левада-Центр" последним независимым социологическим институтом в России.

Как Льву Гудкову вручали премию Копелева в Германии (26.11.2017) 27.11.2017

Награду российскому социологу вручил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук. Он назвал "Левада-Центр" последним независимым социологическим институтом в России.
11.11.2017 Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck (l) und Der Siemens-Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser erhalten am 11.11.2017 den Verständigungs und Toleranzpreis im Jüdischen Museum in Berlin. Der Menschenrechts- und Toleranzpreis wird vom Jüdischen Museum seit 2002 verliehen. Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврейский музей в Берлине вручил премию экс-президенту ФРГ и главе Siemens 11.11.2017

Йоахим Гаук и Джо Кезер удостоены "Премии за взаимопонимание и толерантность", учрежденной Еврейским музеем в Берлине.
ARCHIV - Soldaten in der Grundausbildung marschieren am 01.11.2016 über das Gelände der Marinetechnikschule (MTS) in Parow (Mecklenburg-Vorpommern) bei Stralsund. (zu dpa «Deutschland rüstet auf: Bundeswehr soll auf 200 000 Soldaten wachsen» vom 21.02.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Правоэкстремисты из бундесвера планировали теракты против немецких политиков 09.05.2017

В списке предполагаемых жертв, среди прочих, числились экс-президент ФРГ Йоахим Гаук и министр юстиции Хайко Мас, сообщила Федеральная прокуратура.
19.02.2017 *** Incoming President Frank-Walter Steinmeier and his wife Elke Buedenbender wave before they enter the presidential Bellevue Palace in Berlin, Germany, March 19, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ 19.03.2017

Йоахим Гаук передал дела во дворце Бельвю своему преемнику. Штайнмайер будет приведен к присяге в бундестаге 22 марта.

Президента ФРГ Йоахима Гаука проводили c поста с воинскими почестями (18.03.2017) 18.03.2017

Срок полномочий президента ФРГ Йоахима Гаука истекает 18 марта. Накануне вечером его с воинскими почестями проводили с поста. С 19 марта федеральный президент - Франк-Вальтер Штайнмайер.
Bundespräsident Joachim Gauck geht zusammen mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker, am 17.03.2017 bei der Verabschiedung von Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Großen Zapfenstreich der Bundeswehr am Schloss Bellevue in Berlin zum Podest. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

В Германии проводили в отставку федерального президента 17.03.2017

Йоахим Гаук покидает пост главы ФРГ. 77-летний политик был федеральным президентом с 2012 года. Его преемником стал Франк-Вальтер Штайнмайер.
18.01.2017 **** Outgoing German President Joachim Gauck delivers his final speech at the presidential Bellevue Palace in Berlin, Germany, January 18, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Комментарий: Йоахим Гаук - правильный президент в правильное время 17.03.2017

Бывший пастор с опытом жизни при диктатуре. Эти два фактора определяли деятельность Йоахима Гаука, который завершает свой срок на посту президента ФРГ, считает Александр Кудашефф.
18.01.2017 **** Outgoing German President Joachim Gauck delivers his final speech at the presidential Bellevue Palace in Berlin, Germany, January 18, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Президент ФРГ напомнил об опасности вмешательства РФ в выборы 12.03.2017

Йоахим Гаук отметил, что Берлин хочет "конструктивных отношений с Москвой". Тем не менее, бдительности в отношении РФ терять нельзя, уверен он.
German president-elect, Frank-Walter Steinmeier, receives applause after the first round of voting of the German presidential election at the Reichstag in Berlin, February 12, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke TPX IMAGES OF THE DAY

Штайнмайер на посту президента ФРГ - что изменится для РФ и Украины? (видео) 13.02.2017

Экс-глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом ФРГ. Он был активным посредником в поиске решения конфликта на востоке Украины.

Штайнмайер на посту президента Германии: что изменится для России и Украины? - DW Новости (13.02.2017) 13.02.2017

Новым президентом ФРГ станет Франк-Вальтер Штайнмайер. Он одержал победу уже в первом туре выборов, поскольку был единым кандидатом от трех правящих партий и "зеленых". Штайнмайер прекрасно разбирается во внешней политике. Ведь он был министром иностранных дел в двух кабинетах Ангелы Меркель. Он участвовал в попытках урегулирования конфликта между РФ и Украиной.

Что изменится для РФ и Украины с приходом Штайнмайера на пост президента ФРГ (13.02.2017) 13.02.2017

Экс-глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом ФРГ. Он был активным посредником в поиске решения конфликта на востоке Украины.

Berlin: Blick auf das Schloß Bellevue im Tiergarten mit den wehenden Fahnen der Bundesrepublik Deutschland. Erbaut wurde der heutige Sitz des Bundespräsidenten als Sommerpalais des Prinzen August Ferdinand, des jüngsten Bruders Friedrichs des Großen, im Jahre 1785. (BER402-051198)

Какими полномочиями обладает президент ФРГ 12.02.2017

В марте 2017 года экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заступил на пост федерального президента. DW рассказывает о том, какими полномочиями обладает первое лицо государства.
25.01.2017 *** Bundespräsident Joachim Gauck gibt am 25.01.2017 nach seinem Gespräch im Elysee-Palast in Paris (Frankreich) im Salon Auteuil Vendome des Hotels George V. ein Pressestatement. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit

Президент ФРГ пообещал поддержку странам Балтии 09.02.2017

Йоахим Гаук выразил солидарность с Латвией, Литвой и Эстонией и обещал им поддержку в обеспечении безопасности. Встреча в Риге, вероятно, последняя зарубежная поездка Гаука в должности главы государства.
Bundespräsident Joachim Gauck wird am 07.02.2017 von einem in eine Europa-Fahne gehüllten Darsteller im Filmtheater Lumiere bei einem Fest zum Thema 25 Jahre Maastrichter Verträge in Maastricht (Niederlande) begrüßt. Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Президент ФРГ предостерег политиков Евросоюза от двуличия 07.02.2017

В 25-ю годовщину подписания Маастрихтского договора Йоахим Гаук посоветовал политикам стран ЕС не вести двойную игру на европейском и национальном уровнях.
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