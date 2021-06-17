Йоахим Гаук - немецкий правозащитник, федеральный президент Германии в 2012 - 2017 годах.

Йоахим Гаук (Joachim Wilhelm Gauck) родился 24 января 1940 года в Ростоке. Во времена ГДР - протестантский пастор, один из лидеров правозащитного движения. После объединения Германий в 1990 - 2000 годах возглавлял федеральное ведомство по изучению архивов министерства государственной безопасности ГДР (Штази). 3 июня 2010 года Гаук был выдвинут кандидатом на пост федерального президента Германии от социал-демократов и зелёных. При этом Гаук не являлся ни членом СДПГ, ни членом партии зелёных. На выборах 30 июня 2010 года Гаук уступил Кристиану Вульфу (Christian Wulff) в третьем туре, получив 490 голосов против 624 у соперника. После добровольной отставки Вульфа из-за скандала, связанного с получением Кристианом Вульфом частного кредита и его давлением на свободную прессу, феврале 2012 года, Гаук 18 марта 2012 года был избран федеральным президентом Германии, получив 991 из 1232 голосов. 23 марта 2012 года официально вступил в должность. Баллотироваться на второй срок в 2017 году он не стал.