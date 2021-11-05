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Йенс Шпан

Йенс Шпан - министр здравоохранения Германии, один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС).

Йенс Георг Шпан (Jend Georg Spahn) родился 16 мая 1980 года. Немецкий политик, член Христианско-демократического союза (ХДС). Депутат парламента Германии - бундестага. С 14 марта 2018 года - федеральный министр здравоохранения в кабинете Ангелы Меркель (Angela Merkel). В октябре 2018 года, после того как Меркель объявила о своем решении оставить пост председателя ХДС, Йенс Шпан одним из первых выдвинул свою кандидатуру на эту партийную должность.

Eine Arzthelferin klebt in einer Praxis einer Hausärztin den Nachweis einer dritten Impfung mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer gegen das Corona-Virus in ein Impfbuch. Eine dritte Impfung soll laut einer Studie den Schutz gegen Corona deutlich erhöhen. Unklar war bislang, wie lange der Impfschutz der Corona-Vakzine anhält und wann und wie oft die Auffrischungsimpfung fällig wird. Ab September 2021 sollen bestimmte Gruppen in Deutschland eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 bekommen können. +++ dpa-Bildfunk +++

Власти Германии выступили за всеобщую ревакцинацию от ковида 05.11.2021

Бустерные прививки от COVID-19 через полгода после курса вакцинации должны стать правилом, заявил глава Минздрава ФРГ Шпан. В стране зафиксирован новый пик заражаемости вирусом SARS-CoV-2 за сутки.
Children Vaccinate Against COVID-19 And Common Diseases In Colombia A nurse shows a teenager the dose of the Pfizer BioNtech vaccine during a vaccination day inviting mothers and minors over the age of 12 to vaccinate against COVID-19 with the Pfizer BioNtech Coronavirus vaccine and children below the age of 10 to get vaccinated with basic vaccines Anti-Flu, Rubella and measles in Bogota, Colombia on August, 28, 2021. Bogota Cundinamarca Colombia barrossalamanca-children210828_npS9b PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xSebastianxBarrosx

В ФРГ врачи критикуют отмену бесплатных тестов на коронавирус 10.10.2021

При платных тестах на коронавирус меньше людей с симптомами будут проверяться, считают в профсоюзе врачей Marburger Bund. С 11 октября в Германии почти везде отменяются бесплатные тесты на COVID-19.
Mit einer Impfaktion am Riesenrad versucht die Stadt Wernigerode und der Landkreis Harz die Impfbereitschaft zu steigern. Kristin Drescher aus Tanne hat als eine der ersten am Donnerstag in einer Gondel mit Panoramablick über die Stadt von Schwester Diana Baumgarten eine Corona Schutzimpfung empfangen. Das Impfangebot mit Gratisfahrt im Riesenrad stieß auf großes Interesse. In der kommenden Woche werden weitere Impfangebote am Riesenrad gemacht. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии от коронавируса привиты почти две трети жителей 23.09.2021

Не менее одной дозы вакцины от COVID-19 получили 78,3 процента взрослого населения и почти 40 процентов подростков в ФРГ.
Gesundheitsminister Jens Spahn CDU in Moessingen, Bundestagswahlkampf 2021, 20.08.2021, Foto: EIBNER/Jürgen Biniasch

Минздрав ФРГ ожидает конца эпидемии ковида в стране весной 2022 года 22.09.2021

Предстоящей весной удастся достичь коллективного иммунитета и вернуться к нормальной жизни, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан газете Augsburger Allgemeine.
10/06/2021 Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, zeigt die App zum digitalen Impfpass bei der regelmäßigen Pressekonferenz zur Corona-Lage. +++ dpa-Bildfunk +++

Минздрав ФРГ предложил сделать "правило 2G" единым для массовых мероприятий 20.09.2021

Все больше федеральных земель вводят "правило 2G", когда для посещения заведений общественного питания и культурно-массовых мероприятий недостаточно предъявить отрицательный тест на коронавирус.
28.05.2019 , Münster - Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages, steht auf dem Podium und spricht zu Beginn des 122. Deutschen Ärztetages zu den Teilnehmern. Zur Hauptversammlung der Bundesärztekammer, dem «Parlament der Ärzteschaft», entsenden 17 deutsche Ärztekammern 250 Abgeordnete.

"Пандемия непривитых": в Германии призывают к усилению ограничений 09.09.2021

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил о необходимости ввести на всей территории ФРГ более жесткие ограничения для невакцинированных. Это может послужить стимулом сделать прививку.
06.08.2021, Die 15-jährige Clara wird im Impfzentrum geimpft. In Bremen können sich Kinder über 12 Jahre gegen Corona impfen lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава Минздрава ФРГ обеспокоен низкими темпами вакцинации от ковида 08.09.2021

По словам Йенса Шпана, Германия в настоящее время переживает "пандемию непривитых". Глава Института имени Роберта Коха вновь призвал немцев активнее вакцинироваться от коронавируса.
Coronavirus - Fri Apr 9, 2021. Vials of the Oxford/AstraZeneca coronavirus vaccine at Copes Pharmacy and Travel Clinic in Streatham, south London. Picture date: Friday April 9, 2021. See PA story HEALTH Coronavirus. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:59080993

Германия передаст все дозы вакцины AstraZeneca развивающимся странам 03.09.2021

Для начала Берлин пожертвует программе COVAX 1,3 млн доз препарата от ковида, сообщил Минздрав ФРГ. Германия активно финансирует механизм помощи развивающимся странам, отметил министр Шпан.
A man receives a dose of the vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) in a bus, after floods caused by heavy rainfalls, in Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rhineland-Palatinate state, Germany, July 20, 2021. REUTERS/Christian Mang

70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку от SARS-CoV-2 27.07.2021

57% взрослых европейцев полностью вакцинированы от ковида, заявила глава Еврокомиссии. В ФРГ хотя бы одна прививка у 73% взрослых, полностью вакцинированы 49,7%, сообщил глава Минздрава.
a medical doctor loads the Johnson & Johnson vaccine into syringe before vaccination for homeless people in Berge church in Duesseldorf, Germany on May 21, 2021. (Photo by Ying Tang/NurPhoto)

Коронавирус: в Германии заметно возрос показатель инфицированности 24.07.2021

По данным главы Всемирной медицинской ассоциации, Германия переживает сейчас четвертую волну пандемии. На фоне роста числа заражений министр здравоохранения страны Йенс Шпан призвал сограждан активно делать прививки.
21.07.2021 Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, beantwortet vor der Bundespressekonferenz Fragen zur weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie und zur Vorstellung der Nationalen Reserve im Gesundheitsschutz.

Глава Минздрава ФРГ предупредил о новой волне пандемии осенью 21.07.2021

Если рост числа заражений коронавирусом в Германии продолжится на нынешнем уровне, к сентябрю показатель инфицированных за семь дней составит 400 человек на 100 тысяч жителей, заявил Шпан.
German Health Minister Jens Spahn (L) stand next to World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus as they listen to a press conference following a meeting about the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, at the World Health Organization headquarters in Geneva, on June 25, 2020. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай 16.07.2021

Нельзя исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой из лаборатории в Ухане, и Китай должен быть открытым для сотрудничества, считают главы ВОЗ и Минздрава ФРГ.
Impfzentrum Krefeld auf dem Sproedentalplatz. Impfzentrum *** Vaccination centre Krefeld on the Sproedentalplatz Vaccination centre

Коронавирус: в Германии пятый день растет показатель заражаемости 11.07.2021

Несмотря на относительно высокий прирост новых случаев заражения, суточный показатель летальности с COVID-19 в ФРГ остается довольно низким.
Berlin/ Das Eingangsschild des Bundesgesundheitsministeriums, aufgenommen am Mittwoch (12.12.12) in Berlin. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) reagiert empoert auf die moegliche Entwendung von Daten aus seinem Ministerium. Ich bin stinksauer ueber diese kriminelle Energie, sagte Bahr der Bild-Zeitung (Mittwochausgabe) laut Vorabbericht. Das muss die Staatsanwaltschaft schnell aufklaeren. Ein Lobbyist der Apothekerschaft soll sich jahrelang geheime Unterlagen aus dem Bundesgesundheitsministerium beschafft haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft bestaetigte der Sueddeutschen Zeitung entsprechende Ermittlungen, ueber die auch die Bild-Zeitung berichtete. (zu dapd-Text) Foto: Michael Gottschalk/dapd

Финансовый надзор ФРГ критикует масштабную закупку защитных масок Минздравом 17.06.2021

Федеральная счетная палата Германии изучила факт закупки 5,8 млрд масок министерством здравоохранения в начале пандемии, сообщают dpa и Der Spiegel.
08/04/2021 Corona-Teststelle Berlin, Wilmersdorfer Straße.

Скандал вокруг тест-центров: в ФРГ пройдут министерские консультации 31.05.2021

Министры здравоохранения земель ФРГ обсудят борьбу с коррупционными схемами при оказании тест-центрами услуг по выявлению коронавируса. Шпан подчеркивает, что обязанность осуществлять контроль - на местных чиновниках.

Screenshot Südafrika Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Adrian Kriesch Interview. Rechte: DW

Глава Минздрава ФРГ пообещал помочь ЮАР с выпуском вакцин от коронавируса 30.05.2021

Йенс Шпан во время визита в ЮАР сообщил DW, что Берлин выделит 50 млн евро для наращивания производства вакцин в этой стране.

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