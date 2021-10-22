Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический деятель, экс-премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь НАТО (с 1 октября 2014 года).

58-летний Столтенберг происходит из семьи, известной в норвежской политике. Его отец Турвальд Столтенберг занимал пост министра иностранных дел Норвегии. В молодости придерживался левых взглядов, участвовал в демонстрациях против войны США во Вьетнаме. Начинал карьеру как журналист в газете «Arbeiderbladet», являвшейся официальным рупором норвежских левых. В 2000 - 2001 гг, а также с 2005 по 2013 годы возглавлял правительство Норвегии. С 1 октября 2014 года генеральный секретарь НАТО, первый норвежец на этом посту. Идея выдвижения Столтенберга принадлежит канцлеру Германии Ангеле Меркель.