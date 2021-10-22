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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический деятель, экс-премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь НАТО (с 1 октября 2014 года).

58-летний Столтенберг происходит из семьи, известной в норвежской политике. Его отец Турвальд Столтенберг занимал пост министра иностранных дел Норвегии. В молодости придерживался левых взглядов, участвовал в демонстрациях против войны США во Вьетнаме. Начинал карьеру как журналист в газете «Arbeiderbladet», являвшейся официальным рупором норвежских левых. В 2000 - 2001 гг, а также с 2005 по 2013 годы возглавлял правительство Норвегии. С 1 октября 2014 года генеральный секретарь НАТО, первый норвежец на этом посту. Идея выдвижения Столтенберга принадлежит канцлеру Германии Ангеле Меркель.

NATO General Secretary Jens Stoltenberg Ort: Brussels VPMS HighRes Schnappschuss

Генсек НАТО призвал Евросоюз расширять сотрудничество с альянсом 22.10.2021

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал желание ЕС укрепить свою военную мощь, но высказался против дублирования структур НАТО.
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 23 : NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a press conference ahead of the NATO Defence Ministers Meeting in Brussels, Belgium on October 23, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Генсек НАТО: России не следует бояться вступления Украины в альянс 22.10.2021

Расширение НАТО всегда способствовало миру и стабильности в Европе, пояснил Йенс Столтенберг. Владимир Путин ранее заявил, что военное развитие Украины под эгидой НАТО является угрозой для России.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

НАТО согласовала план отражения атаки России на нескольких фронтах 21.10.2021

Новая стратегия НАТО призвана обеспечить защиту на случай одновременного нападения России на Балтике и на Черном море. Страны альянса изыщут миллиард евро на разработку новых цифровых технологий.
Camp Protest gegen Kremlchef Putin in Berlin. Foto: Vladimir Esipov/DW 10.4.2021

Мас расценил награждение Навального как призыв к Кремлю освободить его 20.10.2021

"Алексей Навальный как никто другой символизирует, какую горькую цену порой приходится платить за политическую и социальную активность", - заявил глава МИД ФРГ.
23.02.2017, NATO-Fahne und Rußland-Fähnchen, Flagge, Fahne, Fähnchen, Rußland, russisch, NATO, North Atlantic Treaty Organization, Militärpakt, Militär, Symbol, Logo 23 02 2017 NATO Flag and Russia Flag Flag Flag Flag Russia Russian NATO North Atlantic Treaty Organization Military symbol emblem

Эксперт: Контакты между НАТО и Россией не прекратятся 18.10.2021

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. Интервью DW с экс-чиновником НАТО Джейми Ши о последствиях и рисках этого шага, а также о том, останутся ли еще контакты между НАТО и РФ.
NATO-Hauptquartier zur Blauen Stunde in Bruessel. Bruessel, 04.12.2018. Bruessel Belgien *** NATO headquarters at Blue Hour in Brussels Brussels 04 12 2018 Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx

Очередной саммит НАТО состоится в Мадриде в июне 2022 года 08.10.2021

Участники Североатлантического альянса обсудят программу "НАТО 2030". Ее цель - сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессии России".
Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 08.10.2021

Нобелевская премия мира 2021 года является и знаком признания всех журналистов в мире, ежедневно ведущих зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации, заявил министр иностранных дел ФРГ.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Генсек НАТО обвинил Россию в злонамеренных действиях 07.10.2021

Россия наращивает "злонамеренную активность", поэтому НАТО необходимо действовать, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Ранее НАТО сократила миссию РФ при альянсе.
EU-Gipfel in Slowenien 05.10.2021

Участники саммита ЕС спорят об отношениях с США и НАТО 06.10.2021

На неформальной встрече лидеров ЕС в Словении президент Франции призвал усилить независимость и суверенитет Европы на технологическом, финансовом и оборонном уровнях. Представители Восточной Европы высказались против.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Генсек НАТО предостерег ЕС от создания сил быстрого реагирования 03.09.2021

По словам Столтенберга, альянс приветствует "более активные усилия ЕС в области обороны", но они не могут заменить НАТО.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Столтенберг назвал ситуацию в Афганистане сложной для НАТО 20.08.2021

США и другие союзники работают над тем, чтобы эвакуировать из Афганистана как можно больше людей, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью DW. Он отметил, что НАТО следует извлечь уроки из ситуации.
TOPSHOT - Taliban fighters stand guard at an entrance gate outside the Interior Ministry in Kabul on August 17, 2021. (Photo by Javed Tanveer / AFP) (Photo by JAVED TANVEER/AFP via Getty Images)

Столтенберг возложил вину за захват власти талибами на бывшие власти Афганистана 17.08.2021

По мнению генсека НАТО, в трагедии в Афганистане виноваты экс-власти в Кабуле, оказавшиеся не в силах противостоять "Талибану". Скорость, с которой исламисты захватили страну, стала для Столтенберга неожиданностью.

Отношения с Москвой и Пекином - главная тема саммита НАТО (14.06.2021) 14.06.2021

Что обсуждают главы государств-членов НАТО с Байденом перед тем, как президент США встретится с президентом РФ Путиным? В Брюсселе проходит первый саммит НАТО с новым президентом США.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, left, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg, center right, speak with U.S. President Joe Biden, center, during a plenary session during a NATO summit at NATO headquarters in Brussels, Monday, June 14, 2021. U.S. President Joe Biden is taking part in his first NATO summit, where the 30-nation alliance hopes to reaffirm its unity and discuss increasingly tense relations with China and Russia, as the organization pulls its troops out after 18 years in Afghanistan. (Brendan Smialowski, Pool via AP)

Президент США заверил страны Балтии в поддержке 14.06.2021

На саммите НАТО президент США и лидеры страны Балтии договорились об укреплении сотрудничества в рамках альянса по ответам на вызовы со стороны России и Китая.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks with U.S. President Joe Biden during a bilateral meeting on the sidelines of a NATO summit at NATO headquarters in Brussels, Monday, June 14, 2021. U.S. President Joe Biden is taking part in his first NATO summit, where the 30-nation alliance hopes to reaffirm its unity and discuss increasingly tense relations with China and Russia, as the organization pulls its troops out after 18 years in Afghanistan. (Stephanie Lecocq, Pool via AP)

На саммите НАТО обсуждают отношения с РФ, Украиной, Китаем 14.06.2021

В Брюсселе проходит саммит НАТО, первый для Джо Байдена в должности президента США. Лидеры 30 стран обсудят вызовы со стороны России и Китая, а также сотрудничество с Украиной и Грузией.
Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, spricht zu Journalisten vor einer EU-Gipfel-Videokonferenz zu Sicherheits- und Verteidigungsfragen im Gebäude des Europäischen Rates. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Militärbündnis und dem 27-Nationen-Block gestärkt und Doppelarbeit in Sicherheitsfragen vermieden werden kann. +++ dpa-Bildfunk +++

НАТО опасается укрепления связей России и Китая 08.06.2021

В альянсе считают "новой опасностью" интенсивное сотрудничество между Москвой и Пекином в политической и военной сферах, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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