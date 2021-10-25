За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.
Правительство Йемена, хуситы и Саудовская Аравия поддержали призыв генсека ООН о прекращении огня ради защиты населения от SARS-CoV-2. Однако ни одна из сторон не представила планов по реализации этого процесса.
В Йемене не первый год идет война. О ситуации DW поговорила с главой МИД страны Мухаммедом Абдаллой аль-Хадрами. Это не просто интервью, а настоящий Hard Talk. В Conflict Zone гостям задают по-настоящему жесткие вопросы.