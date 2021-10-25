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Йемен

ARCHIV - Frauen sitzen vor dem Gebäude des UN-Welternährungsprogramms (WFP) in Kabul und warten auf die Verteilung von Lebensmitteln (Archivfoto vom 24.11.2001). Das UN-Welternährungsprogramms hatte seinerzeit eine Luftbrücke zur Versorgung der Hungernden in Afghanistan gestartet. Wegen drastisch gestiegener Nahrungsmittelpreise sind nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) 2,5 Millionen Afghanen vom Hunger bedroht. Sie könnten sich nicht mehr selbst versorgen und seien «akut auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen», teilte das WFP am Donnerstag (06.03.2008) in Kabul mit. Das WFP beginne daher noch in dieser Woche mit der Nothilfe für Hunderttausende Betroffene. (zu dpa 0491) +++(c) dpa - +++ |

ООН: Более половины афганцев страдают от острой нехватки продовольствия 25.10.2021

Масштабы нехватки продовольствия в Афганистане уже больше, чем в Йемене и Сирии, считают в ООН. Россия призывает Запад "вернуться в Афганистан", чтобы местные жители не занялись наркоторговлей.
ARCHIV - 22.05.2009, ---: HANDOUT - Ein Trupp der Kommando Spezialkräfte (KSK) beim Marsch in der Wüste, während der Klimazonenausbildung. (zu dpa «Deutsche Kommandosoldaten bilden in vier Staaten Spezialeinheiten») Foto: F. Nägele/Bundeswehr/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Двое экс-солдат бундесвера набирали наемников для войны в Йемене 20.10.2021

Задержанные в ФРГ бывшие военные планировали создать ЧВК в составе от 100 до 150 наемников. Они предлагали свои услуги Саудовской Аравии, но та не проявила интереса.

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21) 14.10.2021

За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.

6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

В Германию с августа нелегально проникли через Беларусь 4300 мигрантов 13.10.2021

Большинство нелегальных мигрантов - из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Они находят приют преимущественно в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании, сообщила федеральная полиция.
©Vioujard christian/MAXPPP - Arabie Saoudite, Ras Tanura, octobre 2000. La plus grande raffinerie de petrole du royaume. |

Хуситы нанесли удар с дрона по нефтехранилищу в порту Саудовской Аравии 08.03.2021

Восемь баллистических ракет и 14 беспилотников хуситов были задействованы в атаке на нефтяные объекты и военные цели в Саудовской Аравии.

Junge wehrt sich und haelt sich die Arme schuetzend vor das Gesicht | boy reacts against somebody | Verwendung weltweit

Каждому шестому ребенку в зонах конфликта грозит сексуальное насилие 18.02.2021

Угроза сексуального насилия особенно велика для детей в Ираке, Йемене и Сирии, сообщила организация Save the Children. По оценкам организации, сексуальное насилие угрожает почти 72 млн детей.
ARCHIV - 25.09.2017, Niedersachsen, Munster: Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A7 fährt bei der Vorbereitung zu der Informationslehrübung «Landoperationen 2017» über den Übungsplatz. (zu Kaum noch Rüstungsexporte in die Türkei und nach Saudi-Arabien vom 07.05.2018) Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Оружейный экспорт ФРГ в страны Ближнего Востока превысил 1 млрд евро 03.01.2021

В 2020 году федеральное правительство одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе.

****Bitte Sperrfrist beachten!!!!**** FILE - In this Feb. 22, 2017 file photo, men walk past a Krauss-Maffei Wegmann Leopard tank with a sold sign on it at the International Defense Exhibition and Conference, known by the acronym IDEX, in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Newly released figures on Wednesday, Jan. 24, 2018 show Germany's centrist coalition approved more weapons exports over the past four years, fueling debate over the country's weapons sale policy. (AP Photo/Jon Gambrell,file) |

ФРГ продлила на год запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию 10.12.2020

Германия не только продлила, но и ужесточила действующие предписания. Отменяются даже те разрешения, которые уже выданы, но заморожены.
In this Friday Aug. 9, 2019 frame grab from video, Southern Transitional Council separatist fighters line up before storming the presidential palace in the southern port city of Aden, Yemen. The separatists backed by the United Arab Emirates began withdrawing Sunday from positions they seized from the internationally-recognized government in Aden . Both the southern separatists and the government forces are ostensibly allies in the Saudi-led military coalition thatâ€™s been battling the Houthi rebels in northern Yemen since 2015, but the four days of fighting in Aden have exposed a major rift in the alliance. (AP Photo)

Коалиция Саудовской Аравии отвергла автономию Южного Йемена 27.04.2020

В заявлении, распространенном в Эр-Рияде, говорится, что в Адене должна быть восстановлена прежняя ситуация. Ранее сепаратисты в Адене объявили о создании правительства Южного Йемена.
Government soldiers walk at the site of a Houthi missile attack on a military camp's mosque in Marib, Yemen January 20, 2020. REUTERS/Ali Owidha

Сепаратисты провозгласили автономию на юге Йемена 26.04.2020

Сепаратистский Южный переходный совет в Йемене объявил о создании собственного правительства. Это означает крах заключенного ранее мирного соглашения с законным правительством.
SANAA, YEMEN - JANUARY 30: Yemeni soldiers and fighters of Popular Resistance Forces, loyal to Yemeni President Abd Rabbo Mansour Hadi, fight against Houthis after liberating strategically important Krud Mountain from Shiite Houthi rebels, in Sanaa, capital city of Yemen, on January 30, 2016. Hamad Ali Hamad / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене из-за коронавируса 08.04.2020

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о двухнедельном прекращении огня в йеменском конфликте, чтобы противостоять распространению SARS-CoV-2. Повстанцы-хуситы пока не ответили.
Government soldiers walk at the site of a Houthi missile attack on a military camp's mosque in Marib, Yemen January 20, 2020. REUTERS/Ali Owidha

Стороны йеменского конфликта согласились на прекращение огня из-за коронавируса 26.03.2020

Правительство Йемена, хуситы и Саудовская Аравия поддержали призыв генсека ООН о прекращении огня ради защиты населения от SARS-CoV-2. Однако ни одна из сторон не представила планов по реализации этого процесса.

Глава МИД Йемена Мухаммед аль-Хадрами о войне, конфликте с хуситами и роли Саудовской Аравии 16.03.2020

В Йемене не первый год идет война. О ситуации DW поговорила с главой МИД страны Мухаммедом Абдаллой аль-Хадрами. Это не просто интервью, а настоящий Hard Talk. В Conflict Zone гостям задают по-настоящему жесткие вопросы.
epa01970826 An undated combo picture made available on 19 December 2009 shows suspected al-Qaida leader Qasim al-Raymi. Yemeni authorities said on 19 December 2009 that al-Raymi had survived the raid launched 17 December 2009 by the Yemeni security forces that killed 34 al-Qaida terrorists and arrested 17 others. Al-Raymi is one of 23 militants who broke out of a prison in Sana'a in February 2006. EPA/STRINGER composite picture |

Белый дом заявил об убийстве главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" 07.02.2020

Касим аль-Райми был убит в Йемене в ходе контртеррористической операции, проведенной по указу президента США. Вашингтон ожидает, что гибель главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" ослабит ее деятельность.
United Nations, New York, USA, February 04, 2020 - Beginning of the Year Press conference by Secretary General Antonio Guterres today at the UN Headquarters in New York. Photo: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire CREDIT MANDATORY. | Verwendung weltweit.

Генсек ООН считает скандалом происходящее в Ливии 04.02.2020

По оценке главы ООН в мире "ветер надежды сменился ветром безумия" из-за растущей напряженности в ряде регионов и возобновления эскалации ситуации в Ливии, Йемене, Сирии.

(190802) -- WASHINGTON, Aug. 2, 2019 (Xinhua) -- The Pentagon is seen from an airplane over Washington D.C., the United States, on July 11, 2018. The United States will fully develop ground-launched conventional missiles after withdrawing from the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, U.S. Secretary of Defense Mark Esper said Friday. (Xinhua/Liu Jie) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

США готовили убийство еще одного иранского военачальника 11.01.2020

Спецоперация Пентагона в Йемене по ликвидации военачальника КСИР Абдула Резы Шахлая не увенчалась успехом, сообщают американские СМИ.
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