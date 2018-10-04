 И в поле и в церковь: модный лук от альпийских фермеров (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.10.2018

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Культура и стиль жизни

И в поле и в церковь: модный лук от альпийских фермеров (фото)

DW вспоминает, как появился и стал популярным один из главных предметов гардероба для Октоберфеста.

  • Баварские шорты

    Ледерхозе: история и тренды

    Ледерхозе - важный атрибут Октоберфеста. Стиль этих кожаных штанов немного отличается от региона к региону. Например, клапан спереди, застегивающийся на две пуговицы, считается типично баварским, а вышивка на обратной стороне традиционна для Зальцбурга. Многие модели носят с подтяжками. Еще нередко с правой стороны на штанах есть небольшой карман для охотничьего ножа.

  • Баварец в традиционных кожаных шортах

    Ледерхозе: история и тренды

    Несмотря на то, что кожаные шорты часто ассоциируются именно с Баварией, их носят не только в южной Германии, но и в других альпийских регионах, включая некоторые части Швейцарии, значительную часть Австрии и итальянский Южный Тироль.

  • Погонщики скота в ледерхозе

    Ледерхозе: история и тренды

    Баварские ледерхозе изначально были предназначены для работы. Дешевые шорты делали из дубленой кожи овец или коз, более дорогие из оленьей - она мягче, легче и дольше не изнашивается. В кожаной одежде прохладно в жару и тепло в холодную погоду. Такие штаны защищают от дождя и ветра, а еще в них удобно передвигаться по горам.

  • Баварский учитель Йозеф Фогль

    Ледерхозе: история и тренды

    Популярность кожаных шорт к XIX веку сильно упала - носить их стало "некультурно", предпочтение отдавалось длинным штанам. Если бы не одна случайность, ледерхозе вообще могли бы исчезнуть. Но 25 августа 1883 года баварский учитель Йозеф Фогль (на фото слева) понял, как опасно будет утратить этот национальный костюм, и решил вместе с друзьями основать в деревне Байришцелль клуб по его спасению.

  • Австрийский император Франц Иосиф I позирует во время охоты со своим сыном

    Ледерхозе: история и тренды

    Стремление Фогля сохранить традицию быстро нашло поддержку в обществе. К концу XIX века ледерхозе превратились из униформы для фермеров в одежду для отдыха, которую носили даже представители королевской семьи. Людвиг II распространил инициативу Фогля за пределами Баварии. На фото: австрийский император Франц Иосиф I и кронпринц Рудольф во время охоты.

  • В ледерхозе в церковь

    Ледерхозе: история и тренды

    Католическую церковь новая мода на кожаные шорты не радовала - голые коленки воспринимались как неуважение церковных правил. Поэтому находиться на службе в шортах было запрещено, а в 1913 году архиепископ Мюнхена официально провозгласил их аморальными. Сегодня шорты надевают на церковные праздники, а многие женихи идут в них к алтарю.

  • Мужчина в кожаных шортах на плакате времен национал-социализма

    Ледерхозе: история и тренды

    Идеологи "третьего рейха" стремились превратить кожаные шорты из типично альпийской одежды в предмет национального гардероба, который бы подчеркивал немецкую культурную идентичность и отсылал к идеализированному прошлому. В 1938 нацисты запретили носить "немецкие" кожаные штаны евреям и другим представителям "низших" рас.

  • Собака в баварской шляпе и шортах

    Ледерхозе: история и тренды

    Сейчас ледерхозе производят фабрики в Индии, Шри-Ланке и Венгрии, а материал для них поступает из Индии, пакистана и Новой Зеландии . Козы, свиньи и коровы приносятся в жертву потребительскому спросу, который взлетает перед Октоберфестом. И шорты эти уже давно перестали считаться только мужской одеждой - сейчас есть женские варианты, модели для детей и даже домашних животных.

  • Кожаные шорты на модном показе

    Ледерхозе: история и тренды

    Сегодня шорты шьют на любой вкус. Cамая дешевая пара из коровьей кожи будет стоить около 100 евро, шорты из кожи оленя обойдутся в 1000 евро. Одна из самых дорогих моделей была сделана в Австрии под заказ за 85 тысяч евро. Шорты были украшены золотом и платиновыми вставками, заказчиком стал ценитель моды из Дубая.

  • Ледерхозе

    Ледерхозе: история и тренды

    Кожаные шорты - традиционный предмет одежды, но даже их затрагивают современные модные тенденции. Например, сейчас ледерхозе носят и без подтяжек, но с многочисленными подвесными брелоками. Также в тренде "винтажные" шорты - выгоревшие и слегка поношенные.

  • Мужчина и женщина в баварских шортах

    Ледерхозе: история и тренды

    Короткие, длинные, яркие, темные - на Октоберфесте можно увидеть любые типы ледерхозе. В этом году пивной праздник продлится до 7 октября.

    Автор: Кристина Бурак, Мария Кольцова


  • Баварские шорты

    Ледерхозе: история и тренды

    Ледерхозе - важный атрибут Октоберфеста. Стиль этих кожаных штанов немного отличается от региона к региону. Например, клапан спереди, застегивающийся на две пуговицы, считается типично баварским, а вышивка на обратной стороне традиционна для Зальцбурга. Многие модели носят с подтяжками. Еще нередко с правой стороны на штанах есть небольшой карман для охотничьего ножа.

  • Баварец в традиционных кожаных шортах

    Ледерхозе: история и тренды

    Несмотря на то, что кожаные шорты часто ассоциируются именно с Баварией, их носят не только в южной Германии, но и в других альпийских регионах, включая некоторые части Швейцарии, значительную часть Австрии и итальянский Южный Тироль.

  • Погонщики скота в ледерхозе

    Ледерхозе: история и тренды

    Баварские ледерхозе изначально были предназначены для работы. Дешевые шорты делали из дубленой кожи овец или коз, более дорогие из оленьей - она мягче, легче и дольше не изнашивается. В кожаной одежде прохладно в жару и тепло в холодную погоду. Такие штаны защищают от дождя и ветра, а еще в них удобно передвигаться по горам.

  • Баварский учитель Йозеф Фогль

    Ледерхозе: история и тренды

    Популярность кожаных шорт к XIX веку сильно упала - носить их стало "некультурно", предпочтение отдавалось длинным штанам. Если бы не одна случайность, ледерхозе вообще могли бы исчезнуть. Но 25 августа 1883 года баварский учитель Йозеф Фогль (на фото слева) понял, как опасно будет утратить этот национальный костюм, и решил вместе с друзьями основать в деревне Байришцелль клуб по его спасению.

  • Австрийский император Франц Иосиф I позирует во время охоты со своим сыном

    Ледерхозе: история и тренды

    Стремление Фогля сохранить традицию быстро нашло поддержку в обществе. К концу XIX века ледерхозе превратились из униформы для фермеров в одежду для отдыха, которую носили даже представители королевской семьи. Людвиг II распространил инициативу Фогля за пределами Баварии. На фото: австрийский император Франц Иосиф I и кронпринц Рудольф во время охоты.

  • В ледерхозе в церковь

    Ледерхозе: история и тренды

    Католическую церковь новая мода на кожаные шорты не радовала - голые коленки воспринимались как неуважение церковных правил. Поэтому находиться на службе в шортах было запрещено, а в 1913 году архиепископ Мюнхена официально провозгласил их аморальными. Сегодня шорты надевают на церковные праздники, а многие женихи идут в них к алтарю.

  • Мужчина в кожаных шортах на плакате времен национал-социализма

    Ледерхозе: история и тренды

    Идеологи "третьего рейха" стремились превратить кожаные шорты из типично альпийской одежды в предмет национального гардероба, который бы подчеркивал немецкую культурную идентичность и отсылал к идеализированному прошлому. В 1938 нацисты запретили носить "немецкие" кожаные штаны евреям и другим представителям "низших" рас.

  • Собака в баварской шляпе и шортах

    Ледерхозе: история и тренды

    Сейчас ледерхозе производят фабрики в Индии, Шри-Ланке и Венгрии, а материал для них поступает из Индии, пакистана и Новой Зеландии . Козы, свиньи и коровы приносятся в жертву потребительскому спросу, который взлетает перед Октоберфестом. И шорты эти уже давно перестали считаться только мужской одеждой - сейчас есть женские варианты, модели для детей и даже домашних животных.

  • Кожаные шорты на модном показе

    Ледерхозе: история и тренды

    Сегодня шорты шьют на любой вкус. Cамая дешевая пара из коровьей кожи будет стоить около 100 евро, шорты из кожи оленя обойдутся в 1000 евро. Одна из самых дорогих моделей была сделана в Австрии под заказ за 85 тысяч евро. Шорты были украшены золотом и платиновыми вставками, заказчиком стал ценитель моды из Дубая.

  • Ледерхозе

    Ледерхозе: история и тренды

    Кожаные шорты - традиционный предмет одежды, но даже их затрагивают современные модные тенденции. Например, сейчас ледерхозе носят и без подтяжек, но с многочисленными подвесными брелоками. Также в тренде "винтажные" шорты - выгоревшие и слегка поношенные.

  • Мужчина и женщина в баварских шортах

    Ледерхозе: история и тренды

    Короткие, длинные, яркие, темные - на Октоберфесте можно увидеть любые типы ледерхозе. В этом году пивной праздник продлится до 7 октября.

    Автор: Кристина Бурак, Мария Кольцова


Смотрите также:

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сделано в Баварии

    Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

  • Участники шествия в национальных костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Шествие

    В 2018 году мюнхенский Октоберфест проходит с 22 сентября по 7 октября. Открывается он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

  • Участники торжественного шествия

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Прямой эфир

    По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

  • Смотр лошадей на первом Октоберфесте в 1810 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Премьера

    Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

  • Пивной шатер Хакер (Hacker Festzelt)

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    За столами - 119 тысяч человек

    На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

  • В каждой кружке - литр пива

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Тяжелая атлетика

    10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

  • Церемония открытия первой бочки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    O'zapft is!

    В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Почем пиво?

    Согласно данным организаторов праздника, в 2018 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,79 евро до 11,50 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

  • Посетители пивного праздника в традиционных баварских костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Мучает жажда

    Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.

  • Отдыхающие посетители пивного праздника

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Спят усталые

    К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

  • Посетитель праздника разговаривает по мобильному телефону

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Бюро находок

    Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

  • Бык на вертеле

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гастрономические итоги

    В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.

  • Веганское блюдо на Октоберфест

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    В ногу со временем

    Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

  • Мода 2016 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Модный дирндль

    В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

  • Октоберфест вечером

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Время работы

    В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

  • Сувенирная кружка 2018 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сувенирные кружки

    Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. Стоят они от 7 до 34 евро.

  • Пряничное сердце

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Пряничный орден

    Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

  • Открытка с Октоберфеста 1896 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гулянья 1896 года

    Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

  • Американские горки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Аттракционы

    Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

  • Качели на Октоберфесте

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Рекорд

    В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

60 интересных фактов об Октоберфесте

Мюнхенский Октоберфест - это не только миллионы литров пива и горы вкусной баварской еды. (19.09.2018)  

Выпить пива и не получить срок, или За что штрафуют посетителей Октоберфеста

О чем нужно знать и помнить, чтобы не омрачить посещение самого большого народного праздника в мире. (26.09.2018)  

Блохи для Октоберфеста (фото)

Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться. (30.09.2018)  

В чем пойти на Октоберфест (фотогалерея)

Дирндль и кожаные шорты - традиционный баварский наряд, но тех, кто его носит, в старомодности не упрекнешь. Что в тренде в этом сезоне? (15.09.2017)  

10 причин любить Баварию

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности? (18.08.2017)  

Где хорошо пить пиво в Германии (фотогалерея)

Мюнхенский Октоберфест любят и знают все, но зачастую попасть на него не так-то просто. На каких еще фестивалях в Германии можно попить пиво? DW составила календарь на 2018 год. (29.09.2017)  

"Люфтганза" переоделась в кожаные штаны и дирндли (фото)

Стюардессы и стюарды немецкой авиакомпании "Люфтганза" за несколько дней до начала мюнхенского Октоберфеста вновь примерили баварские национальные костюмы. (18.09.2018)  

Ледерхозе: история и тренды

DW вспоминает историю знаменитых кожаных штанов и изучает современные тренды. (05.10.2018)  

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

Ежегодно этот традиционный пивной праздник в баварской столице Мюнхене посещает около шести миллионов человек.  

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