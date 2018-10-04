И в поле и в церковь: модный лук от альпийских фермеров (фото)

DW вспоминает, как появился и стал популярным один из главных предметов гардероба для Октоберфеста.
Смотрите также:
Мюнхенский Октоберфест - это не только миллионы литров пива и горы вкусной баварской еды. (19.09.2018)
О чем нужно знать и помнить, чтобы не омрачить посещение самого большого народного праздника в мире. (26.09.2018)
Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться. (30.09.2018)
Дирндль и кожаные шорты - традиционный баварский наряд, но тех, кто его носит, в старомодности не упрекнешь. Что в тренде в этом сезоне? (15.09.2017)
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности? (18.08.2017)
Мюнхенский Октоберфест любят и знают все, но зачастую попасть на него не так-то просто. На каких еще фестивалях в Германии можно попить пиво? DW составила календарь на 2018 год. (29.09.2017)