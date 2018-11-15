Ищенко собрал подписи для муниципального фильтра на выборах в Приморье

Депутат заксобрания Приморья Андрей Ищенко, решивший участвовать в повторных выборах губернатора края в качестве самовыдвиженца, заявил, что собрал подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра. "Благодаря поддержке жителей края в сжатые сроки были собраны подписи приморцев за мое выдвижение в объеме, намного превышающем необходимое количество", - написал Ищенко на своей странице в Facebook в воскресенье, 18 ноября.

Коммунист заявил, что предоставляет в избирательную комиссию Приморского края 147 подписей глав и депутатов муниципальных городов, районов и сельских поселений, а также 7988 "идеальных" подписей жителей края. "Эти выборы должны развеять все накопившееся сомнения и доказать всему миру, что Россия - демократическая страна и институт выборов работает без сбоев и только в интересах жителей страны", - убежден Ищенко.

В тот же день вечером по местному времени избирком Приморья завершил прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы края. Документы предоставили 11 человек, сообщила агентству "Интерфакс" представитель избиркома. Ранее о намерении участвовать в выборах заявляли 22 человека, в том числе 12 самовыдвиженцов.

КПРФ не стала выдвигать своего кандидата

В середине сентября во втором туре губернаторских выборов в Приморье, помимо Ищенко, участвовал представитель "Единой России" Андрей Тарасенко. Ищенко побеждал по итогам подсчета 95 процентов голосов, но после получения результатов с оставшихся участков внезапно утратил первенство. Это вызвало подозрения в фальсификации итогов выборов, из-за выявленных нарушений краевой избирком отменил итоги голосования. Тарасенко ушел в отставку, а врио главы региона был назначен Олег Кожемяко.

В начале ноября региональное отделение КПРФ решило не выдвигать своего кандидата для участия в повторных выборах губернатора, которые пройдут 16 декабря. "Это связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов", - пояснил Ищенко.

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