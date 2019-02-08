 Ишингер предостерег мировые державы от соперничества | Новости из Германии о Германии | DW | 08.02.2019

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Германия

Ишингер предостерег мировые державы от соперничества

У России и США, Европы и Китая - достаточно тем для совместной работы, убежден глава Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью DW он напомнил о сотрудничестве ФРГ и Франции по созданию нового истребителя.

Wolfgang Ischinger, Münchner Sicherheitskonferenz (DW)

Мировые лидеры должны воздержаться от соперничества на международной арене. Об этом председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) заявил в пятницу, 8 февраля, в интервью DW. Его комментарий сделан в преддверии международного форума, который на этот раз пройдет в Баварии 15-17 февраля.

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"Думаю, это станет серьезной катастрофой для мира в будущем, если мы допустим развитие ситуации с участием ведущих государств, которая будет выглядеть как классическое соперничество великих держав", - подчеркнул немецкий дипломат.

По его словам, "даже у России и Соединенных Штатов, у Европы и Китая и других" мировых игроков - достаточно общих тем, "чтобы попытаться работать вместе", поставить "интеграцию выше того соперничества, которое, как кажется, является девизом 2019 года".

Франция сосредоточится на решении внутренних проблем

В четверг, 7 февраля, стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в конференции в Мюнхене и совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ряд СМИ, в том числе немецкая газета Süddeutsche Zeitung, расценила это как признаки "затяжного отчуждения" между Берлином и Парижем.

Между тем об отказе Макрона присутствовать на форуме в Баварии Елисейский дворец уведомил оргкомитет конференции еще 1 февраля.

Ишингер призвал в этой связи не драматизировать ситуацию. По его словам, причиной стала необходимость президента Франции сосредоточиться на "ведении национального диалога" и решении "внутренних проблем".

Об укреплении европейского военного потенциала

Председатель Мюнхенской конференции также упомянул совместные инициативы двух государств в области вооружений, напомнив о выделении Берлином и Парижем финансирования на проект создания нового поколения боевого истребителя.

Компании Dassault Aviation и Airbus 7 февраля подписали первый исследовательский контракт в рамках создания "Воздушной боевой системы будущего" (SCAF).

"Это крайне важная, символическая, но в то же время предметная, новая инициатива, направленная на укрепление и объединение европейского военного потенциала", - отметил Ишингер.

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в нынешнем году рекордного числа высокопоставленных участников. Среди 500 гостей форума, по информации на данный момент, будет 40 глав государств и правительств и 100 министров. 

Форум, который традиционно пройдет в отеле "Баварский двор", откроют министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ее британский коллега Гэвин Уильямсон.

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    Автор: Григорий Аросев


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