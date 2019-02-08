Ишингер предостерег мировые державы от соперничества

Мировые лидеры должны воздержаться от соперничества на международной арене. Об этом председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) заявил в пятницу, 8 февраля, в интервью DW. Его комментарий сделан в преддверии международного форума, который на этот раз пройдет в Баварии 15-17 февраля.

"Думаю, это станет серьезной катастрофой для мира в будущем, если мы допустим развитие ситуации с участием ведущих государств, которая будет выглядеть как классическое соперничество великих держав", - подчеркнул немецкий дипломат.

По его словам, "даже у России и Соединенных Штатов, у Европы и Китая и других" мировых игроков - достаточно общих тем, "чтобы попытаться работать вместе", поставить "интеграцию выше того соперничества, которое, как кажется, является девизом 2019 года".

Франция сосредоточится на решении внутренних проблем

В четверг, 7 февраля, стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в конференции в Мюнхене и совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ряд СМИ, в том числе немецкая газета Süddeutsche Zeitung, расценила это как признаки "затяжного отчуждения" между Берлином и Парижем.

Между тем об отказе Макрона присутствовать на форуме в Баварии Елисейский дворец уведомил оргкомитет конференции еще 1 февраля.

Ишингер призвал в этой связи не драматизировать ситуацию. По его словам, причиной стала необходимость президента Франции сосредоточиться на "ведении национального диалога" и решении "внутренних проблем".

Об укреплении европейского военного потенциала

Председатель Мюнхенской конференции также упомянул совместные инициативы двух государств в области вооружений, напомнив о выделении Берлином и Парижем финансирования на проект создания нового поколения боевого истребителя.

Компании Dassault Aviation и Airbus 7 февраля подписали первый исследовательский контракт в рамках создания "Воздушной боевой системы будущего" (SCAF).

"Это крайне важная, символическая, но в то же время предметная, новая инициатива, направленная на укрепление и объединение европейского военного потенциала", - отметил Ишингер.

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в нынешнем году рекордного числа высокопоставленных участников. Среди 500 гостей форума, по информации на данный момент, будет 40 глав государств и правительств и 100 министров.

Форум, который традиционно пройдет в отеле "Баварский двор", откроют министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ее британский коллега Гэвин Уильямсон.

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