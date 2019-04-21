 Итоговые данные экзитпола подтверждают победу Зеленского | Новости из Германии об Украине | DW | 21.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Итоговые данные экзитпола подтверждают победу Зеленского

Владимир Зеленский набирает 73 процента голосов, у Петра Порошенко - 25,5, свидетельствуют данные Национального экзитпола по состоянию на 20:00.

Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Актер Владимир Зеленский набирает 73 процента голосов по итогам второго тура президента Украины. За действующего главу государства проголосовали 25,5 процента избирателей. Об этом свидетельствуют итоговые данные Национального экзитпола на 20:00 - к моменту закрытия избирательных участков.

Контекст

Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко. (01.04.2019)

За пять лет президентства Порошенко Украина изменилась сильнее, чем при любом из его предшественников. Но лозунг "жить по-новому" в целом так и остался лишь лозунгом, говорят критики. (19.04.2019)

Между тем украинский лидер Петр Порошенко уже после поступления первых предварительных результатов признал свое поражение и пообещал, что уже в следующем месяце покинет президентский пост. "Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение", - отметил он. 

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку супругу Елену, детей и свою команду. "Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали и которые сделали другой выбор", - подчеркнул он, обращаясь к украинскому народу.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложениеDW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Кабинки для голосования на избирательном участке в Киеве. Фото из архива

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Рекордное число кандидатов

    В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

  • Владимир Зеленский

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты

    Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

  • Ukraine Parteikongress Allukrainische Vereinigung Vaterland, Batkiwschtschyna | Julia Timoschenko (Reuters/V. Ogirenko)

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты

    Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

  • Петр Порошенко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!"

    Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

  • Юрий Бойко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат

    Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

  • Анатолий Гриценко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Анатолий Гриценко: "честный президент"

    Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

  • Олег Ляшко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Олег Ляшко: радикал и популист

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов.

    Автор: Дмитрий Губенко


Смотреть видео 03:03

Зеленский или Порошенко - какого президента Украины хотели бы видеть в Евросоюзе?

Контекст

Кто претендует на пост президента Украины?

В борьбе за президентский пост на выборах в Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года, участвует рекордное количество кандидатов. О лидерах рейтинга - в фотогалерее DW. (08.02.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский или Порошенко - какого президента Украины хотели бы видеть в Евросоюзе?  

Порошенко vs Зеленский на мечах. Неприступный Рунет. Ария о нефтепроводе – "Заповедник", выпуск 72,  

Порошенко или Зеленский: дилемма для жителей Львова  

Также по теме

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Wolodymyr Selenskyj

Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины 21.04.2019

Актер Владимир Зеленский, по данным Национального экзитпола, во втором туре выборов президента Украины набирает около 73 процентов голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко получает около 25 процентов.

Bildkombo Poroschenko Wolodymyr Selenskyj

Второй тур выборов президента Украины: как кандидаты топят друг друга 18.04.2019

Предвыборные штабы Порошенко и Зеленского всеми силами пытаются поднять рейтинг своего кандидата - не гнушаясь фейками и черным пиаром. Грязные технологии переместились и в интернет.

Предвыборные поездки Порошенко и Зеленского в Европу (12.04.2019) 12.04.2019

Немецкие СМИ насторожила встреча канцлера Меркель с действующим президентом Украины Порошенко, которого ждет второй тур выборов. Является ли это вмешательством в избирательный процесс и помощью одному из кандидатов?

Реклама

Самые читаемые

Решающий тур президентских выборов: украинцы выбирают между Порошенко и Зеленским  

Второй тур выборов президента Украины: как кандидаты топят друг друга  

Генеральный инспектор бундесвера видит в России угрозу миру в Европе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно