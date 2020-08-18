Итоги переговоров Путина и Лукашенко: танго и cash

Желание денег, любви и поддержки, судя по всему, заставило Александра Лукашенко принимать перед Владимиром Путиным в Сочи самые причудливые позы. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.
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Переговоры в Сочи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 14 сентября завершились без итоговых заявлений и подписания документов.
13 сентября тысячи людей приняли участие в "Марше героев" в белорусской столице и дошли до поселка Дрозды, где проживают VIP-чиновники и президент Лукашенко. Как прошли в Минске протестные выходные - в репортаже DW.