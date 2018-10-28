Итоги выборов в Гессене дали Ангеле Меркель небольшую передышку

Правящие в Германии партии продолжают нести потери на региональных выборах. Как долго еще удержится на своем посту канцлер Ангела Меркель?
Две партии правящей в Германии коалиции - Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - понесли крупные потери на парламентских выборах в федеральной земле Гессен, проходивших в воскресенье, 28 октября.
По предварительным данным, ХДС получает 27,4% голосов, а СДПГ - 19,6%. Для сравнения: результаты этих двух партий на выборах в Гессене пять лет назад были соответственно 38,3% и 30,7%. Социологи объясняют столь значительные потери недовольством избирателей в первую очередь работой берлинской правящей коалиции, сформированной всего-то в марте 2018 года.
Похожими были и мотивы избирателей в Баварии, где две недели назад абсолютного большинства, что здесь бывало крайне редко, лишился партнер ХДС по консервативному блоку - Христианско-социальный союз, а социал-демократы не набрали и 10%. Два крупных поражения правящих в Германии партий в течение двух недель. Устоит ли правительство Ангелы Меркель?
"Зеленые" помогли ХДС остаться у власти
До сих пор в Гессене верный единомышленник канцлера христианский демократ Фолькер Буффье (Volker Bouffier) правил на пару с "зелеными".
Партия экологов сейчас по всей Германии на подъеме, и в Гессене она не только почти удвоила свой результат по сравнению с земельными выборами пять лет назад, но еще имеет шанс даже опередить социал-демократов и выйти на второе место. По предварительным данным "зеленых" поддержали 19,5% избирателей, но по окончательным их результат может оказаться и больше, чем у социал-демократов.
Поэтому - несмотря на потери ХДС, но благодаря успеху "зеленых" - эти две партии, скорее всего, сохранят большинство мест в ландтаге, необходимое для формирования правительства, а Буффье - пост премьер-министра.
Кроме ХДС, СДПГ и "зеленых" в гессенском ландтаге будут представлены еще три партии. Посткоммунисты из Левой партии получили по предварительным данным 6% голосов, либералы из Свободной демократической партии (СвДП) - 7,8%, а впервые преодолевшие пятипроцентный барьер правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 13%.
Какая коалиция в Гессене была бы оптимальной для канцлера?
Для канцлера оптимальным в Гессене был бы земельный аналог ее берлинской коалиции - консерваторы плюс социал-демократы.
В таком случае и Меркель, и СДПГ могли бы трактовать итоги голосования в свою пользу. Первая потому, что ее единомышленник сохранил за собой пост премьер-министра, а социал-демократы потому, что сумели перейти из оппозиции в правительство. Математически такая коалиция была бы возможной в Гессене, но Буффье не хочет менять своего "зеленого" партнера по правительственной коалиции на СДПГ в угоду берлинским социал-демократам.
Если же ХДС и "зеленым" все-таки потребуется третий партнер, то им готова стать СвДП. Такую коалицию, которую по политическим цветам партий называют "Ямайкой", Ангела Меркель и сама пыталась сформировать на общефедеральном уровне по итогам выборов 2017 года, но потерпела неудачу.
"Ямайка" без Меркель?
Тот факт, что Фолькеру Буффье - верному единомышленнику Меркель - удалось, несмотря на потери, сохранить за собой пост премьер-министра, укрепляет позиции главы центрального правительства. Меркель получила передышку, но, скорее всего, ненадолго.
Дело в том, что в оппозиции остаются социал-демократы. А на фоне катастрофического снижения их рейтинга по всей Германии, грозящего полной маргинализацией этой старейшей немецкой партии, СДПГ непременно нужен хоть какой-нибудь успех. Его отсутствие вполне может стать для рядовых партийцев поводом поднять восстание и потребовать от своих лидеров расторгнуть правительственный союз с Ангелой Меркель, "задушившей" их, дескать, в своих объятиях. Итогом станет развал берлинской коалиции.
Нелегкое испытание предстоит и самой Меркель. В начале декабря в Гамбурге она намерена переизбраться на пост председателя ХДС. Потери христианских демократов на земельных выборах и общее снижение рейтинга многие в партии считают следствием политики канцлера. На выборах председателя у Меркель впервые будут соперники. Пока это малоизвестные лица, но наблюдатели не исключают, что в последний момент заявку на пост председателя ХДС подаст и кто-нибудь из "тяжеловесов" партии. Для Меркель же посты лидера ХДС и председателя правительства представляются неразделимыми. Лишится одного, уйдет в отставку с другого.
И что тогда? Роспуск бундестага и досрочные выборы? Не обязательно. Лидер немецких либералов, осенью прошлого года отказавшийся продолжать переговоры о "Ямайке", недавно заявил о готовности вернуться к этому проекту при условии, что в нем не будет участвовать Ангела Меркель.
А для этого вовсе не обязательно проводить перевыборы. Достаточно найти кандидата в канцлеры, которого бы поддержали консерваторы, "зеленые" и либералы из числа депутатов действующего созыва бундестага.
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