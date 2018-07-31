Итальянское судно вернуло спасенных беженцев обратно в Ливию

Итальянское судно впервые в истории спасательных работ в Средиземноморье вернуло подобранных из воды беженцев обратно в Ливию, даже не проверив их право на получение убежища в Европе. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает итальянская газета La Repubblica.
По данным издания, речь идет о буксире Asso 28, обслуживающем нефтяную платформу в Средиземном море. Судно, в рамках спасательной операции, проводимой под эгидой береговой охраны Ливии, подняло на борт 108 беженцев, находившихся на резиновой лодке, и доставило их обратно в порт Триполи.
Агентство по оказанию помощи беженцам при ООН уже заявило о необходимости всячески проверить обстоятельства этого инцидента. В ООН напомнили, что спасенные на море беженцы должны доставляться в безопасную гавань. "Ливия не является безопасной страной, и подобные действия могут считаться нарушением международных законов", - цитирует заявление ООН агентство dpa. В заявлении отмечается, что в существующих на территории Ливии лагерях для беженцев регулярны случаи массовых нарушений прав человека.
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Автор: Нермин Исмаил