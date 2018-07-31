 Итальянское судно вернуло спасенных беженцев обратно в Ливию | Новости из Германии о Европе | DW | 31.07.2018

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Европа

Итальянское судно вернуло спасенных беженцев обратно в Ливию

Буксир Asso 28, в рамках спасательной операции, проводимой под эгидой береговой охраны Ливии, поднял на борт 108 беженцев и доставил их обратно в порт Триполи.

Беженцы из Ливии

Беженцы из Ливии

Итальянское судно впервые в истории спасательных работ в Средиземноморье вернуло подобранных из воды беженцев обратно в Ливию, даже не проверив их право на получение убежища в Европе. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Контекст

Все средиземноморские страны ЕС объединяет сейчас одно - желание, по возможности, не пускать в свои порты суда с мигрантами. Спасатели беженцев оказались в крайне сложной ситуации. (27.06.2018)

Почти 137 тысяч человек бежали в Европу через Средиземное море с начала текущего года, сообщает ООН. Это на 83 процента больше, чем за аналогичный период 2014 года. (01.07.2015)

По данным издания, речь идет о буксире Asso 28, обслуживающем нефтяную платформу в Средиземном море. Судно, в рамках спасательной операции, проводимой под эгидой береговой охраны Ливии, подняло на борт 108 беженцев, находившихся на резиновой лодке, и доставило их обратно в порт Триполи.

Агентство по оказанию помощи беженцам при ООН  уже заявило о необходимости всячески проверить обстоятельства этого инцидента. В ООН напомнили, что спасенные на море беженцы должны доставляться в безопасную гавань. "Ливия не является безопасной страной, и подобные действия могут считаться нарушением международных законов", - цитирует заявление ООН агентство dpa. В заявлении отмечается, что в существующих на территории Ливии лагерях для беженцев регулярны случаи массовых нарушений прав человека.

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  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

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Организации Save the Children и Sea Eye больше не будут спасать беженцев в Средиземном море. Корабли гуманитарных организаций подверглись обстрелу со стороны ливийской береговой охраны.

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