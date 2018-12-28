 Итальянский парламент выразил доверие кабмину по вопросу бюджета | Новости из Германии о Европе | DW | 30.12.2018

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Европа

Итальянский парламент выразил доверие кабмину по вопросу бюджета

Нижняя палата итальянского парламента путем выражение доверия правительству страны одобрила принятие бюджета. Если бы это не произошло, включился бы механизм "чрезвычайного финансового управления".

Депутаты в день голосования

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Италии в субботу, 29 декабря, выразила доверие кабинету министров страны по вопросу о принятии бюджета. Таким образом, фактически итальянский парламент одобрил принятие бюджета, несмотря на то, что формально голосование по нему будет проведено в воскресенье. За доверие кабмину проголосовало 327 депутатов, против - 228. Ранее, также через голосование по вопросу о доверии, бюджет был поддержан верхней палатой парламента - Сенатом.

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Если бы бюджет не был одобрен парламентом до 31 декабря, вступил бы в силу механизм "чрезвычайного финансового управления". Бюджет Италии стал поводом для ряда внутри- и внешнеполитических конфликтов. В частности, спор с Евросоюзом удалось урегулировать только 19 декабря, когда Брюссель отказался от штрафных мер против Италии в связи с превышением допустимого дефицита госбюджета.

Италия, обремененная высоким госдолгом, обещала, что в 2019 году бюджетный дефицит не превысит 2,04 процента ВВП. Первоначально правительство в Риме прогнозировало дефицит в объеме 2,4 процента - в три раза выше, чем при прежнем кабинете. Брюссель отверг этот план как нарушение действующих в ЕС правил и пригрозил Италии штрафными мерами.

Правящая в Италии коалиция в составе правой партии "Лига" и правопопулистского "Движения "5 звезд" намерена профинансировать свои дорогостоящие предвыборные обещания о введении гарантированного базового дохода, понижении пенсионного возраста и другие. Италия надеется, что увеличение инвестиций будет способствовать экономическому росту, однако на фоне запланированных Римом мер многие эксперты сомневаются в этом, поскольку объем госдолга Италии составляет 130 процентов ВВП. Хуже ситуация с госдолгом в еврозоне только у Греции.

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    Автор: Андрей Гурков


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