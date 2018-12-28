Итальянский парламент выразил доверие кабмину по вопросу бюджета

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Италии в субботу, 29 декабря, выразила доверие кабинету министров страны по вопросу о принятии бюджета. Таким образом, фактически итальянский парламент одобрил принятие бюджета, несмотря на то, что формально голосование по нему будет проведено в воскресенье. За доверие кабмину проголосовало 327 депутатов, против - 228. Ранее, также через голосование по вопросу о доверии, бюджет был поддержан верхней палатой парламента - Сенатом.

Если бы бюджет не был одобрен парламентом до 31 декабря, вступил бы в силу механизм "чрезвычайного финансового управления". Бюджет Италии стал поводом для ряда внутри- и внешнеполитических конфликтов. В частности, спор с Евросоюзом удалось урегулировать только 19 декабря, когда Брюссель отказался от штрафных мер против Италии в связи с превышением допустимого дефицита госбюджета.

Италия, обремененная высоким госдолгом, обещала, что в 2019 году бюджетный дефицит не превысит 2,04 процента ВВП. Первоначально правительство в Риме прогнозировало дефицит в объеме 2,4 процента - в три раза выше, чем при прежнем кабинете. Брюссель отверг этот план как нарушение действующих в ЕС правил и пригрозил Италии штрафными мерами.

Правящая в Италии коалиция в составе правой партии "Лига" и правопопулистского "Движения "5 звезд" намерена профинансировать свои дорогостоящие предвыборные обещания о введении гарантированного базового дохода, понижении пенсионного возраста и другие. Италия надеется, что увеличение инвестиций будет способствовать экономическому росту, однако на фоне запланированных Римом мер многие эксперты сомневаются в этом, поскольку объем госдолга Италии составляет 130 процентов ВВП. Хуже ситуация с госдолгом в еврозоне только у Греции.

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