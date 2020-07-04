Итальянские власти заблокировали выход в моря судна спасателей

Итальянская береговая охрана на неопределенное время задержала норвежское спасательное судно Ocean Viking, зафрахтованное неправительственной организацией SOS Mediterranee для спасения беженцев в Средиземном море. Такое решение было принято после 11-часовой инспекции, проведенной в сицилийской гавани Порто Эмпедокло, сообщила в ночь на четверг, 23 июля, SOS Mediterranee. Представитель организации заявил, что речь идет о произволе властей с целью "блокировать операции спасательных судов, спасающих человеческие жизни".

По данным представителей итальянских властей, в ходе проверки были выявлены многочисленные технические неисправности, представляющие опасность не только для экипажа, но и для размещаемых на судне беженцев.

7 июля Ocean Viking с 180 беженцами на борту пришвартовалось в Порто Эмпедокло после долгих переговоров с итальянскими властями, не желающими пускать на свою территорию нелегальных мигрантов. Беженцы были пересажены на карантинный паром Moby Zaza, а команда судна оставлена на нем на двухнедельный карантин. Через сутки после его окончания последовало решение о задержании судна.

Ocean Viking был последним спасательным судном

В качестве одной из причин власти называют также и то, что по сертификату Ocean Viking не может перевозить то количество людей, которое оказывается на нем в ходе спасательных акций. Однако представители SOS Mediterranee отвергают этот довод, указывая, что в сертификате речь идет о "стандартных" пассажирах, а грузоподъемность судна позволяет в случае необходимости перевозить на нем гораздо большее количество людей.

Руководитель немецкого отделения гуманитарной организации Верена Папке (Verena Papke) заявила, что итальянские власти на протяжении последних месяцев под предлогом обнаружения технических неисправностей блокируют выход спасательных судов в Средиземное море. Ocean Viking оставался последним гражданским судном, осуществлявшим спасение беженцев.

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