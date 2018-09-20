 Итальянская полиция конфисковала спасательный корабль | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2019

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Европа

Итальянская полиция конфисковала спасательный корабль

Правительство Италии запретило швартовку очередному судну с беженцами. По мнению главы МВД Сальвини, корабль незаконно приблизился к берегам страны.

Спасательное судно Mare Jonio, 19 марта 2019 г.

Спасательное судно Mare Jonio, 19 марта 2019 г.

Сотрудники итальянской полиции взяли контроль над спасательным кораблем Mare Jonio. Это произошло после того, как им были спасены около 50 беженцев. "Финансовая полиция конфисковала судно Mare Jonio и препроводила его в порт Лампедузы", - сообщила пресс-служба итальянского МВД вечером во вторник, 19 марта. Прокуратура сицилийского города Агридженто открыла дело о нелегальной миграции.

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DW - о сути решений, принятых на саммите ЕС по проблеме беженцев, и причинах, которые побудили канцлера Германии Ангелу Меркель с ними согласиться. (29.06.2018)

Ранее правительство в Риме запретило кораблю, шедшему под итальянским флагом, заходить в воды Италии. В понедельник Mare Jonio неподалеку от берегов Ливии спасло около 50 беженцев. Это случилось в присутствии ливийской береговой охраны. По данным спасательного проекта Mediterranea, шлюпка с мигрантами на борту потерпела кораблекрушение и затонула в 40 морских милях от Ливии. Обращение к итальянским властям о швартовке в одном из портов оказалось напрасным. Проект Mediterranea, в котором участвуют German Sea Watch и другие неправительственные организации, занимается спасением мигрантов у ливийского побережья.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, возглавляющий правую партию "Лига", также занимает пост вице-премьера страны. Он проводит политику ограничения количества принимаемых беженцев. В последние месяцы это приводило к конфликтам с организациями, занимающимися спасением мигрантов в море. "Правительство Италии защищает границы и обеспечивает соблюдение законов, особенно от торговцев людьми"- заявил Сальвини во вторник. Политик считает, что спасательные шлюпки сопротивлялись указаниям ливийской береговой охраны и незаконно приблизились к Италии, вместо того чтобы отправиться в Ливию или Тунис.

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    Автор: Элла Володина


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