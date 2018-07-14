 Италия согласилась впустить 450 беженцев с двух спасательных судов | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2018

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Европа

Италия согласилась впустить 450 беженцев с двух спасательных судов

После того как пять стран Европы согласились принять более половины из 450 беженцев, спасенных в Средиземном море, итальянские власти разрешили двум кораблям зайти в порт на Сицилии.

Судно с беженцами

Судно с беженцами

После согласия пяти стран Евросоюза принять более половины из почти 450 спасенных беженцев власти Италии разрешили двум кораблям, на которых находятся мигранты, зайти в порт на Сицилии. Об этом сообщила в понедельник, 16 июля, итальянская общественная телерадиокомпания RAI.

14 июля итальянское судно и британский военный корабль приняли на борт более 400 мигрантов с деревянного судна с беженцами из Ливии. Глава МВД Италии Маттео Сальвини сразу же заявил, что мигрантов необходимо отправить на Мальту, так как они были спасены неподалеку от ее берега, либо вернуть на родину.

Контекст

Правительство Германии еще в этом году намерено представить миграционный закон. Об этом договорились партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию. Но каким он будет, пока не ясно. (11.07.2018)

Берлин готов принять часть спасенных в Средиземном море нелегальных мигрантов. С подобным предложением к странам ЕС накануне обратился председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте. (15.07.2018)

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал предложение Рима распределить 450 спасенных у итальянских берегов беженцев по странам ЕС. Чехия выступает за принцип добровольности их приема и расселения. (15.07.2018)

В тот же день премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил распределить 450 спасенных в Средиземном море беженцев по странам Евросоюза. В письме к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску и главам правительств других стран ЕС Конте подчеркнул важность применения принципов, выработанных в Брюсселе 28-29 июня на саммите Евросоюза по беженцам.

Распределение беженцев должно регулироваться соглашением ЕС

В течение трех дней Франция, Мальта, Германия, Португалия и Испания заявили о готовности принять по 50 мигрантов. В свою очередь премьер-министр Чехии жестко раскритиковал предложение итальянской стороны.

После согласия пяти стран принять беженцев Сальвини заявил о политической победе по этому вопросу. Официальный представитель Еврокомиссии приветствовал развитие событий. Он подчеркнул справедливость требований Италии о сотрудничестве стран ЕС при решении вопроса о приеме беженцев. Вместе с тем, отметил он, подобные вопросы должны решаться не согласием в приеме в каждом отдельном случае, а на основе принципов, выработанных Евросоюзом.

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    Автор: Ирина Филатова


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