 Италия пригрозила заблокировать проект бюджета ЕС из-за беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2018

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Европа

Италия пригрозила заблокировать проект бюджета ЕС из-за беженцев

Премьер-министр Джузеппе Конти выразил недовольство тем, что ЕС все еще не нашел решения по распределению беженцев между странами Евросоюза.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти

Джузеппе Конти

Италия пригрозила Евросоюзу заблокировать переговоры по проекту бюджета на 2021-2027 годы. Премьер-министр Джузеппе Конти выразил недовольство тем, что на уровне ЕС не найдено решения по распределению беженцев. Италия может воспользоваться правом вето, заявил Конти в субботу, 25 августа. Проект бюджета должны одобрить все члены ЕС.

Контекст

Маттео Сальвини хочет бороться с нелегальной миграцией и называет спасателей беженцев на море "вице-контрабандистами". Сам новый глава МВД Италии считает свою позицию "разумной". (03.06.2018)

Евроскептики из "Лиги" и популистское "Движение 5 звезд" договорились о новом кабинете министров. Паоло Савона, из-за которого провалилась первая попытка создать правительство, в нем останется на другом посту. (31.05.2018)

"Италия принимает к сведению, что дух солидарности (между странами ЕС. - Ред.) не воплощается в конкретных действиях. Мы не удовлетворены одним лишь совместным экономическим пространством", - заявил Конти.

Агентство dpa отмечает, что итальянское правительство, сформированное в июне этого года, ужесточило давление на ЕС в миграционном вопросе. Коалиция из протестного популистского "Движения 5 звезд" и партии евроскептиков "Лига" настаивает, чтобы все члены ЕС принимали беженцев, прибывающих по средиземноморскому маршруту.

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    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

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    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


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