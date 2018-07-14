 Италия предложила распределить 450 спасенных беженцев по странам ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 14.07.2018

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Европа

Италия предложила распределить 450 спасенных беженцев по странам ЕС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил направить 450 спасенных у итальянских берегов беженцев в другие страны ЕС. Ранее глава МВД Италии выступил за их отправку на Мальту или в Ливию.

Судно береговой охраны Италии около острова Лампедуза (фото из архива)

Судно береговой охраны Италии около острова Лампедуза

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в субботу, 14 июля, предложил распределить 450 спасенных в Средиземном море беженцев по странам ЕС. В своем письме к главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску и главам правительств других стран Евросоюза Конте настаивает на применении принципов, выработанных на саммите ЕС по беженцам, который состоялся в Брюсселе 28-29 июня. "Италия больше не готова в одиночку решать проблему, которая затрагивает все европейские страны", - сообщил агентству Reuters источник из окружения итальянского премьер-министра.

Ранее 14 июля итальянское судно и корабль европейской пограничной службы Frontex приняли на борт почти всех мигрантов из обнаруженного у итальянского острова Линоза деревянного судна с 450 беженцами из Ливии. Сотрудники береговой охраны Италии доставили на соседний остров Лампедуза восемь женщин и детей по состоянию здоровья.

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Остальных беженцев, по словам главы МВД Италии Маттео Сальвини, необходимо направить на Мальту, "а еще лучше - в Ливию". Об этом итальянский министр заявил, по информации правопопулистской партии "Лига", во время телефонного разговора с премьер-министром Италии.

Италия грозит закрыть порты для спасательных судов

12 июля Конте распорядился допустить на берег с судна итальянской береговой охраны Diciotti 67 спасенных в море беженцев. Такое решение председатель совета министров Италии принял после телефонного разговора с итальянским президентом, который выразил озабоченность положением мигрантов на корабле. Сальвини, ранее пригрозивший не пускать судно береговой охраны в порты, отнесся к действиям президента с "сожалением и изумлением".

В июне Италия объявила о намерении закрыть свои порты для спасательных судов благотворительных организаций. Глава итальянского МВД грозит расширить подобный подход на корабли "международных миссий".

Ранее Италия отказала в доступе в свои воды спасательному судну немецкой благотворительной организации Lifeline и спасательному катеру Aquarius организации SOS Méditerranée. Судно Lifeline, на борту которого находились около 230 спасенных в море мигрантов, приняла Мальта, а беженцы с Aquarius были доставлены в Испанию.

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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Контекст

Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

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