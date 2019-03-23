Италия поддержала проект КНР по созданию "Нового шелкового пути"

Несмотря на критику партнеров по "Большой семерке", Италия поддержала инициативу Китая по созданию так называемого "Нового шелкового пути". Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент КНР Си Цзиньпин подписали соответствующий договор на торжественной церемонии в Риме в субботу, 23 марта.

В соответствии с документом под названием "Memorandum of Understanding", Китай собирается в ближайшее время инвестировать несколько миллиардов евро в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест, а также расширить другие сферы сотрудничества с Италией, сообщает агентство dpa.

В частности, речь идет о налаживании партнерства между китайским туристическим оператором Ctrip и аэропортами Рима, железнодорожной компанией Trenitalia и музеем Ferrari в городе Модена. Другими пунктами соглашения стало открытие китайского рынка для экспорта итальянских апельсинов и сотрудничество между государственными СМИ обеих стран.

"Один пояс - один путь"

В рамках масштабного инфраструктурного проекта Китай собирается инвестировать миллиарды евро в развитие европейских портов, автомагистралей и железных дорог, телекоммуникационных сетей и аэропортов. Таким образом должны возникнуть новые экономические и торговые пути, ведущие из Китая в ЕС, Африку и Латинскую Америку, а также современные торговые маршруты в самом азиатском регионе.

Критики проекта, официально называющегося "Один пояс - один путь", в первую очередь представители США и некоторых стран-членов ЕС, опасаются, что в итоге Китай превратится в еще более могущественную мировую экономическую державу. Их сомнения вызывают также отсутствие прозрачности и несправедливые условия конкуренции.

Поездка Си Цзиньпина по Европе

Ожидается, что в воскресенье, 24 марта, Си Цзиньпин отправится из Рима в Париж, где проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Создание "Нового шелкового пути" уже поддержали ряд государств, в том числе Греция, Польша и Венгрия. При этом Германия и Франция, напротив, от участия в проекте отказались.

На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, в пятницу, 22 марта, канцлер ФРГ заявила, что пока не имеет претензий к содержанию соглашения между Италией и КНР в том виде, как его представил партнерам по ЕС Конте. "Но все-таки мы поговорили и о том, что лучше было бы действовать сообща", - добавила она.

Инвестиции Китая в ЕС

Китай уже не впервые вкладывает крупные суммы в развитие европейских портов. В 2009 году, в разгар экономического кризиса в Греции, китайская государственная компания COSCO, один из мировых лидеров в области морских контейнерных перевозок, арендовала половину контейнерного терминала греческого порта Пирей.

В 2016 году COSCO приобрела контрольный пакет акций этого порта.

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