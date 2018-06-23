 Италия отказалась принять судно со 135 мигрантами на борту | Новости из Германии о Европе | DW | 26.07.2019

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Европа

Италия отказалась принять судно со 135 мигрантами на борту

Сначала другие страны ЕС должны выразить готовность принять спасенных мигрантов, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Беженцев подобрал корабль итальянской береговой охраны.

Корабль береговой охраны Италии в порту

Корабль береговой охраны Италии (архив)

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини отказался принять судно со 135 мигрантами на борту, которых ранее спасла итальянская береговая охрана. Как заявил Сальвини в пятницу, 26 июля, "сначала другие страны ЕС должны выразить готовность принять беженцев". Сейчас вопросом распределения мигрантов занимается Европейская комиссия.

Контекст

Хорст Зеехофер в письме к Маттео Сальвини призвал того впустить в гавани спасательные корабли с мигрантами. Второе судно с беженцами вошло в итальянский порт Лампедузу вопреки запрету властей. (06.07.2019)

Немка Карола Ракете была задержана на острове Лампедуза, куда направила судно "Sea Watch 3" с мигрантами на борту. Она осознанно проигнорировала запрет итальянских властей. (29.06.2019)

Все больше погибших мигрантов

Ранее в тот же день около 140 беженцев приняла Мальта, они были спасены вооруженными силами страны. А в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что 25 июля утонули около 115 человек, плывших на деревянной рыбацкой лодке. Спасатели извлекли из воды тела 62 погибших.

Маттео Сальвини, который возглавляет правопопулистскую партию "Лига", уже неоднократно отказывался принять корабли с мигрантами. Около месяца назад итальянские власти задержали капитана корабля "Sea-Watch-3", немку Каролу Ракете (Carola Rackete), которая проигнорировала запрет и доставила беженцев на итальянский остров Лампедуза. Позднее Ракете освободили.

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