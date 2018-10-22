Италия отказалась исправлять проект бюджета на 2019 год

Премьер Италии отверг критику госбюджета-2019 со стороны Евросоюза. Италия в любом случае останется в ЕС и еврозоне, заявил Джузеппе Конте.
Правительство Италии в понедельник, 22 октября, отказалось вносить изменения в национальный бюджет на 2019 год, ранее жестко раскритикованный Брюсселем из-за планов повышения госзадолженности. При этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте пообещал, что этот показатель не превысит границ, заложенных в проекте бюджета.
Заявленный дефицит в 2,4 процента от ВВП страны - это черта, за которую правительство не перейдет, добавил Конте. По его мнению, вполне возможно, что дефицит будет даже меньше. Итальянский премьер-министр добавил, что его страна в любом случае останется в еврозоне. "Читайте по губам: нет ни одного шанса для Italexit, для выхода Италии из Евросоюза или еврозоны", - подчеркнул Конте.
ЕС критикует Италию
Европейская комиссия подвергла резкой критики правительство Италии за грубое нарушение правил бюджетной стабильности ЕС, согласно которым бюджетный дефицит не должен превышать порога в 2 процента от Валового внутреннего продукта страны. Брюссель потребовал от Рима объяснений и настаивает на соблюдении правил. При этом в руководстве ЕС напоминают, что уже сейчас госдолг Италии достигает 131 процента от ее ВВП.
В проект бюджета на 2019 год римское правительство запланировало дефицит в размере 2,4 процента от ВВП. Только таким образом правительственная коалиция из правых радикалов и популистов, по собственному признанию, сможет профинансировать выполнение предвыборных обещаний, данных населению.
Ранее, 20 октября, американское агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Италии до уровня Baa3. По оценке агентства, итальянские государственные облигации находятся лишь на одну ступень выше "мусорного" рейтинга. Понижение рейтинга было обосновано "существенным ослаблением финансовой устойчивости Италии" в связи с планами по увеличению госдолга. По мнению экспертов Moody's, Италия "блокирует структурные экономические и финансовые реформы", что негативно влияет на рост экономики и размер госдолга.
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