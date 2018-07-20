 Италия не будет принимать беженцев, спасенных в рамках миссии ЕС ″София″ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.07.2018

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Европа

Италия не будет принимать беженцев, спасенных в рамках миссии ЕС "София"

Правительство в Риме считает неприемлемым то, что в рамках европейской миссии принимать мигрантов обязана исключительно Италия. Страны ЕС предприняли уже вторую за неделю попытку найти решение проблемы.

Мигранты на борту корабля береговой охраны Италии

Мигранты на борту корабля береговой охраны Италии

Правительство в Риме впредь не намерено принимать и беженцев, спасенных на море в рамках миссии ЕС "София". Италия считает более неприемлемым закрепленное в мандате миссии положение, согласно которому принимать спасенных на море беженцев обязана исключительно она, написал глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези в письме Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини, сообщает в пятницу, 20 июля, агентство AFP.

Контекст

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Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

Миссия ЕС "София" была создана в июне 2015 года на фоне миграционного кризиса для гуманитарной операции в международных водах возле побережья Ливии. Ее участники ведут борьбу с контрабандой людей, обучают сотрудников береговой охраны Ливии и спасают беженцев на море. До сих пор всех беженцев, спасенных в рамках миссии "София", доставляли в Италию.

Нынешний мандат миссии истекает в декабре. В связи с предупреждением Моаверо-Миланези представители стран ЕС 20 июля вторично на этой неделе провели встречу в поисках решения проблемы. Еврокомиссия также обещала ускорить процедуру пересмотра мандата миссии "София".

Новое правительство Италии уже на протяжении многих недель противится дальнейшему приему спасенных на море мигрантов. Сначала глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил заходить в итальянские гавани судам неправительственных организаций, а две недели тому назад он объявил, что запрет вводится и в отношении судов, участвующих в международных миссиях в Средиземном море.

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    Автор: Грета Хаманн, Александра Ёлкина


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Италия не справляется с потоком беженцев

 

Контекст

2015-й: год под знаком беженцев

Еще никогда миграция в страны Евросоюза не достигала таких масштабов, как в 2015 году. Большинство беженцев сейчас находится в Германии. Хронология событий - в фотогалерее DW. (22.12.2015)  

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