Италия не будет принимать беженцев, спасенных в рамках миссии ЕС "София"

Правительство в Риме впредь не намерено принимать и беженцев, спасенных на море в рамках миссии ЕС "София". Италия считает более неприемлемым закрепленное в мандате миссии положение, согласно которому принимать спасенных на море беженцев обязана исключительно она, написал глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези в письме Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини, сообщает в пятницу, 20 июля, агентство AFP.

Миссия ЕС "София" была создана в июне 2015 года на фоне миграционного кризиса для гуманитарной операции в международных водах возле побережья Ливии. Ее участники ведут борьбу с контрабандой людей, обучают сотрудников береговой охраны Ливии и спасают беженцев на море. До сих пор всех беженцев, спасенных в рамках миссии "София", доставляли в Италию.

Нынешний мандат миссии истекает в декабре. В связи с предупреждением Моаверо-Миланези представители стран ЕС 20 июля вторично на этой неделе провели встречу в поисках решения проблемы. Еврокомиссия также обещала ускорить процедуру пересмотра мандата миссии "София".

Новое правительство Италии уже на протяжении многих недель противится дальнейшему приему спасенных на море мигрантов. Сначала глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил заходить в итальянские гавани судам неправительственных организаций, а две недели тому назад он объявил, что запрет вводится и в отношении судов, участвующих в международных миссиях в Средиземном море.

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