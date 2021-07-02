Италия вырвала победу у Испании и вышла в финал Евро-2020

Команда Италии во вторник, 6 июля, в серии послематчевых пенальти выиграла у сборной Испании по футболу и вышла в финал Евро-2020. После безголевого первого тайма промежуточный успех итальянцам принесла стремительная контратака после неточного навеса испанцев на 60-й минуте. Мяч забил полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза. Однако ровно через 20 минут испанцы сравняли счет. Гол с помощью красивейшей комбинации закатил одноклубник Кьеза из "Ювентуса" Альваро Мората. Счет 1:1 остался вплоть до конца матча с учетом дополнительного времени. А в серии пенальти сильнее оказались итальянцы. Они победили со счетом 4:2.

В среду во втором полуфинале встретятся сборные Дании и Англии. А финал состоится в воскресенье, 11 июля. Все полуфиналы и финал проходят в Лондонена одном и том же стадионе "Уэмбли".

Евро-2020, как полагают эксперты, способствует распространению коронавируса в Европе. "Нам нужно обращать внимание не только на сами стадионы. Нам нужно смотреть, как люди туда добираются, как едут в многолюдных колоннах автобусов. Когда они покидают стадионы, то идут в переполненные бары и пабы", - заявила старший офицер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд. По ее словам, недавнее снижение заболеваемости в Европе подошло к концу, и, если срочно не ввести ограничения в отношении численности фанатов, неизбежно начнется новая волна пандемии.

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