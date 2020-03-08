Италия ввела карантин на севере страны из-за коронавируса

Правительство Италии готовит постановление, согласно которому из-за угрозы распространения коронавируса будут введены серьезные ограничения на передвижение в ряде провинций, в том числе в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте. Об этом в ночь на воскресенье, 8 марта, сообщили несколько итальянских СМИ, в частности газеты Corriere della Sera и La Repubblica, а спустя несколько часов о вводимых мерах объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Проект постановления предусматривает, что въезд в названные провинции и выезд из них будет возможен только "по серьезным и неотложным причинам", в том числе по работе или семейным обстоятельствам.

Какие области в Италии затронут ограничения по передвижению

Конкретно речь идет об области Ломбардии, включая город Милан, а также о провинциях Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия и Модена в области Эмилия-Романья, провинциях Пезаро и Урбания в области Марке, городе Венеции, провинциях Падуя и Тревизо в области Венето и провинциях Алессандрия и Асти в области Пьемонт.

Таким образом, по оценке Corriere della Sera, ограничительные меры затронут около 10 млн человек, или более четверти всего населения Италии. Ожидается, что введены они будут как минимум до 3 апреля.

Из-за вспышки коронавируса всегда людная Соборная площадь Милана пустует

Ожидается, что в затронутых провинциях из-за угрозы распространения коронавируса также будут закрыты школы всех уровней, музеи, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы, социальные и культурные центры, бары и рестораны.

В середине февраля в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 в Италии уже был введен карантин в 11 населенных пунктах на севере страны. 4 марта председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии всех школ и университетов в стране на период с 5 по 15 марта.

Число заражений коронавирусом в Италии

По данным на раннее утро 8 марта, в Италии зафиксировано 5883 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По этому показателю страна находится на первом месте в Евросоюзе и на третьем месте в мире, после Китая и Южной Кореи.

На сегодняшний день в Италии от пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, скончались 233 пациента. За сутки с 6 по 7 марта число новых заражений коронавирусом в Италии подскочило более чем на 1200 случаев. Это самый большой суточный прирост с момента, когда в стране были зафиксированы первые случаи заражения опасной инфекцией.

В Германии, по данным на утро 8 марта, число заражений коронавирусом составляет 800 случаев. Пока ни один случай заражения коронавирусом в ФРГ не окончился летально.

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