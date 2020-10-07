История убийства чеченца в Берлине - Спецпроект DW к началу процесса

В Берлине в среду, 7 октября 2020 года, начинается самый громкий процесс, связанный с германо-российскими отношениями за последние годы. Речь идет о заказном убийстве чеченца в парке "Малый Тиргартен" в центре германской столицы 23 августа 2019 года. Случай запутанный, у жертвы и предполагаемого убийцы в целях конспирации было по два имени.

На скамье подсудимых – гражданин России Вадим К., он же Вадим Соколов, которого задержали по горячим следам. Именно К., по мнению следствия, его настоящее имя. Россиянина обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии, который пытался получить в ФРГ статус беженца.

Слушайте специальный проект русской редакции Deutsche Welle "Киллер на велосипеде: История убийства в Берлине, которое подорвало отношения с Москвой". Мы собрали все, что известно на момент начала суда о преступлении, предполагаемом убийце, его связях со спецслужбами в России, сообщниках, и о том, как это дело изменило отношение к России в Германии.