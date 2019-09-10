История кругосветных путешествий от Магеллана до наших дней (фотогалерея)

Пять столетий назад Фернан Магеллан отправился со своей командой в первое в истории плавание вокруг земного шара. Наша подборка – о смельчаках, повторивших рискованное предприятие.
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