История кругосветных путешествий от Магеллана до наших дней (фотогалерея)

История кругосветных путешествий

Первое кругосветное плавание в истории человечества

Два года, одиннадцать месяцев и две недели, - такова продолжительность испанской морской экспедиции, начавшейся в сентябре 1519 года под руководством Фернана Магеллана и укомплектованной командой численностью до 280 человек (точно неизвестно) на пяти судах. Вернуться в Испанию удалось только кораблю "Виктория" с горсткой чудом выживших людей на борту. Сам Магеллан в экспедиции погиб.