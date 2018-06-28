Историк Юрий Дмитриев задержан и помещен в СИЗО

Глава карельского отделения общества "Мемориал", российский историк Юрий Дмитриев задержан в Олонце и помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске. Об этом в среду, 27 июня, сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

"Дмитриев был задержан якобы по распоряжению следователя (Максима. - Ред.) Завадского, который возбудил новое уголовное дело, - пояснил защитник со ссылкой на дочь задержанного Екатерину Клодт. - Утром будем выяснять, что именно случилось". Какие именно обвинения предъявляются Дмитриеву, юрист не сказал.

Юрий Дмитриев, возможно, нарушил подписку о невыезде

Как отмечает телеканал НТВ на своем сайте, публицист, ранее обвинявшийся в изготовлении детской порнографии, направлен в СИЗО за нарушение подписки о невыезде.

Автомобиль, в котором ехал руководитель регионального отделения "Мемориала", остановили на посту ДПС на трассе Петрозаводск - Санкт-Петербург.

По данным канала, Дмитриев собирался уехать в Польшу, при себе у него был чемодан с вещами. Кроме того, свою собаку он заранее сдал в приют.

В 2015 году историк был награжден государственной наградой Польши - знаком отличия "Крест Заслуги".

Дочь публициста эту информацию опровергает. По ее словам, отец ездил на кладбище в Вилгу, после чего направлялся в Свирский монастырь. Сумка с вещами была ему нужна, чтобы "переодеться после работы на кладбище". Собаку он в приют не сдавал, утверждает Клодт.

Оправдательный приговор отменен

В четверг, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. Историк находился под подпиской о невыезде.

Ранее ему вменяли в вину развратные действия по отношению к приемной дочери Наталье и изготовлении детской порнографии. В начале апреля он был оправдан по этим двум статьям, но осужден за хранение оружия. Обвинитель требовал для Дмитриева 9 лет колонии. Его соратники считают, что власти преследуют его за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

За нарушение подписки руководителя регионального отделения "Мемориала" могут взять под стражу. Как ожидается, 28 июня свое постановление на этот счет вынесет суд.

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