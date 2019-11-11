 Историк Соколов, сознавшийся в убийстве экс-студентки, арестован | Новости из Германии о России | DW | 11.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Историк Соколов, сознавшийся в убийстве экс-студентки, арестован

Олег Соколов на два месяца будет помещен в СИЗО "Кресты". Следователь настаивал на этой мере пресечения, чтобы предотвратить возможные попытки суицида.

Сторожевая вышка в СИЗО Кресты

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 11 ноября, вынес постановление об аресте на два месяца доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), специалиста по военной истории Франции Олега Соколова, который ранее сознался в убийстве своей бывшей студентки и аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

"Избрать меру пресечения по 8 января 2020 года с содержанием в СИЗО "Кресты", - зачитала решение судья Юлия Максименко.

Следователь настаивал на том, чтобы определить Соколова под стражу, а не под домашний арест, чтобы избежать возможных попыток суицида.

Как передает издание "Фонтанка", в СИЗО мужчина попадет, скорее всего, нескоро. С ним планируются следственные действия: предъявление обвинения и, возможно, допрос.

СПбГУ уволил Соколова 

Между тем Санкт-Петербургский государственный университет сообщил, что расторг договорные отношения с преподавателем Соколовым.

Ранее историк оформил явку с повинной. Он признался, что состоял со своей бывшей студенткой в близких отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности.

Выловили из Мойки 

Олег Соколов утром 9 ноября был найден в реке Мойке в состоянии алкогольного опьянения. В его рюкзаке были обнаружены травматический пистолет и две женские руки, отчлененные от тела в области локтя. Вскоре после этого в СМИ распространилась информация о том, что Соколов убил свою сожительницу и бывшую студентку.  По данным СМИ, избавившись от тела, Соколов якобы собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости на глазах туристов. По предварительной версии, мужчина упал в реку, когда пытался выбросить пакет с частями тела девушки. О том, что во время обыска в квартире Соколова были найдены обезглавленное женское тело, голова жертвы и пила, сообщало онлайн-издание 47news.

Доцент Соколов

Олег Соколов - доцент кафедры истории нового и новейшего времени истфака СПбГУ, кандидат исторических наук. Он был приглашенным профессором Практической школы высших исследований в составе университета Сорбонны. По информации СМИ, доцент СПбГУ является "одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России". Он награжден французским орденом Почетного легиона.

Смотрите также:

  • Крейсер Аврора

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Крейсер Балтийского флота "Аврора" был спущен на воду в мае 1900 года. По версии ряда историков, холостой выстрел "Авроры" стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Крейсер является одним из главных символов Октябрьской революции 1917 года.

  • В составе Второй Тихоокеанской эскадры Аврора приняла участие в Цусимском сражении.

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    В составе Второй Тихоокеанской эскадры "Аврора" приняла участие в Цусимском сражении. Но еще до него была по ошибке обстреляна своими же броненосцами. Серьезные повреждения крейсер получил во время Цусимского сражения, окончившегося разгромом эскадры. После подписания русско-японского мирного договора корабль вернулся в Россию.

  • Зимний дворец в Санкт-Петербурге

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Зимний дворец в Санкт-Петербурге был главной императорской резиденцией, а после марта 1917 года здесь располагалось Временное правительство. В ночь с 25 на 26 октября 1917 года вооруженные солдаты и матросы захватили дворец, который охраняли немногочисленные юнкера и женский батальон. Сегодня здесь размещена основная экспозиция Государственного Эрмитажа.

  • Лестница Зимнего дворца

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Это лестница дворца, построенного в 1754-1762 годах итальянским архитектором Растрелли в стиле елизаветинского барокко.

  • Самый большой монумент вождю Октябрьской революциина Московской площади

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    В Санкт-Петербурге, в общей сложности, около полусотни памятников, бюстов и барельефов Ленина. Самый большой монумент "вождю Октябрьской революции" расположен на Московской площади (кстати говоря, тоже самой большой в городе на Неве). Высота статуи - около 8 метров, вместе с пьедесталом - 16.

  • Но самый знаменитый памятник Ленину в Санкт-Петербурге - это памятник у Финляндского вокзала.

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Но самый знаменитый памятник Ленину в Санкт-Петербурге - это памятник у Финляндского вокзала. Сюда Ленин прибыл 3 апреля 1917 года из эмиграции в так называемом "пломбированном вагоне" и выступил здесь перед собравшимися с броневика. Памятник установили еще в 1926 году.

  • Флаг на носу крейсера Авроры только похож на английский. На самом деле это так называемый гюйс.
    Еще по теме

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Флаг на носу крейсера "Аврора" только похож на английский. На самом деле это так называемый гюйс - международный военно-морской флаг, который поднимается во время якорной стоянки кораблей 1-го и 2-го рангов. Этот снимок для проекта dw_stories в Instagram, как и другие, сделал "мобильный фотограф", как он сам себя называет, и блогер Владислав Карпюк.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 11:11

Резонансное преступление: кто может стоять за убийством экс-депутата Думы? - DW Новости

Контекст

Саундтрек геноцида, или Как эфирное слово становится орудием убийства  

Мечом по лбу во имя науки: студенты-гладиаторы берутся за оружие

Получить деревянным мечом во имя науки лучше, чем гореть за нее на костре. Так решили в университете Регенсбурга, где в рамках проекта по экспериментальной археологии обучают студентов-гладиаторов. (03.05.2010)  

Последняя битва Наполеона: Ватерлоо и его герои

Битва при Ватерлоо и "100 дней" Наполеона, ей предшествовавшие, стали лебединой песней Бонапарта и, несмотря на поражение, во многом обусловили последующий культ его личности. (18.06.2015)  

Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

Следы исторических событий, которые произошли здесь 100 лет назад, до сих пор видны в городе на Неве. Петербургский фотограф и блогер Владислав Карпюк запечатлел их на снимках, опубликованных в Instagram DW. (24.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Резонансное преступление: кто может стоять за убийством экс-депутата Думы? - DW Новости  

Резонансное убийство 14-летней Сюзанны в Германии  

Украинские следователи ищут убийц Бузины и Калашникова  

Реклама

Самые читаемые

Писатели опубликовали письмо в поддержку филолога Гусейнова  

"Путин и мафия": Немецкий канал ZDF показал фильм о коррупции в России  

"Отряды самообороны" в Германии: от правых экстремистов до рокеров  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно