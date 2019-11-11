Историк Соколов, сознавшийся в убийстве экс-студентки, арестован

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 11 ноября, вынес постановление об аресте на два месяца доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), специалиста по военной истории Франции Олега Соколова, который ранее сознался в убийстве своей бывшей студентки и аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

"Избрать меру пресечения по 8 января 2020 года с содержанием в СИЗО "Кресты", - зачитала решение судья Юлия Максименко.

Следователь настаивал на том, чтобы определить Соколова под стражу, а не под домашний арест, чтобы избежать возможных попыток суицида.

Как передает издание "Фонтанка", в СИЗО мужчина попадет, скорее всего, нескоро. С ним планируются следственные действия: предъявление обвинения и, возможно, допрос.

СПбГУ уволил Соколова

Между тем Санкт-Петербургский государственный университет сообщил, что расторг договорные отношения с преподавателем Соколовым.

Ранее историк оформил явку с повинной. Он признался, что состоял со своей бывшей студенткой в близких отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности.

Выловили из Мойки

Олег Соколов утром 9 ноября был найден в реке Мойке в состоянии алкогольного опьянения. В его рюкзаке были обнаружены травматический пистолет и две женские руки, отчлененные от тела в области локтя. Вскоре после этого в СМИ распространилась информация о том, что Соколов убил свою сожительницу и бывшую студентку. По данным СМИ, избавившись от тела, Соколов якобы собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости на глазах туристов. По предварительной версии, мужчина упал в реку, когда пытался выбросить пакет с частями тела девушки. О том, что во время обыска в квартире Соколова были найдены обезглавленное женское тело, голова жертвы и пила, сообщало онлайн-издание 47news.

Доцент Соколов

Олег Соколов - доцент кафедры истории нового и новейшего времени истфака СПбГУ, кандидат исторических наук. Он был приглашенным профессором Практической школы высших исследований в составе университета Сорбонны. По информации СМИ, доцент СПбГУ является "одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России". Он награжден французским орденом Почетного легиона.

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