Историк Соколов отказался от своих адвокатов

В понедельник суд снова перенес процесс по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки. Бывший доцент СПбГУ не может определиться, кто его будет защищать.
15 июня состоялось очередное заседание по делу историка Олега Соколова. Из-за пандемии в зал не пускали ни публику, ни журналистов, но пресс-служба организовала видеотрансляцию. Как и на прошлой неделе, заседание продлилось чуть дольше получаса. За это время адвокат подсудимого успел сказать, что его подзащитного травят, прокурор зачитала обвинение, а сам Соколов отказался от своих защитников.
Ходатайства сторон
"Защитники, где ваши средства защиты?", - судья Юлия Максименко начала заседания с вопроса адвокатам подсудимого Александру Почуеву и Екатерине Осадчук. Те сразу надели маски и перчатки и перешли к ходатайствам.
Почуев предложил остановить видеотрансляцию заседания - она, мол, ведется пристрастно, да и качество неважное. Адвокат, кроме того, представил суду экспертизу, в которой специалист заметил элементы травли в текстовой трансляции, которую вело одно из петербургских изданий. Судья сочла доводы Почуева неубедительными и ходатайство отклонила.
Представительница потерпевшей стороны Александра Бакшаева в свою очередь ходатайствовала о том, чтобы заседания проходили без участия потерпевших - родителей погибшей Анастасии Ещенко. "Не имею желания взаимодействовать ни с подсудимым, ни с адвокатом", - зачитала Бакшаева слова Галины Ещенко. Посовещавшись, стороны решили оставить это ходатайство пока открытым: к потерпевшим могут появиться вопросы, когда суд огласит их показания, данные на стадии следствия.
Бытовой конфликт на почве ревности
Когда ходатайства закончились, прокурор перешла к обвинительному заключению. "В ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности ... с близкой дистанции произвел выстрел в голову... После чего сдавил руками шею потерпевшей... После этого произвел еще три выстрела", - перечисляла представительница гособвинения действия, подпадающие под ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Кроме того, Соколову вменяют ч. 1 ст. 122 УК РФ - "Незаконное хранение оружия".
После этого судья Юлия Максименко задала Соколову стандартные вопросы: "Понятно, в чем вас обвиняют? Признаете себя виновным?" Соколов ответил неожиданно. "Хочу, чтобы с этой минуты моим адвокатом был Сергей Сергеевич Лукьянов", - зачитал он по бумаге заготовленный текст. От двух действующих адвокатов он отказался. "Заявление нашего клиента - полная неожиданность", - прокомментировал решение Соколова адвокат Почуев.
Судья заявила, что не может отказать подсудимому в его праве на выбор защитника, но предупредила Соколова: "Вы можете так очень долго совещаться с адвокатами. Вам нужно определиться".
Соколов пытался привлечь к делу адвоката Лукьянова еще на прошлом заседании. Лукьянов тогда заявил суду, что для принятия решения ему необходимо конфиденциально пообщаться с экс-доцентом и ознакомиться с доказательствами. 10 июня пресс-служба суда сообщила, что Лукьянов не стал заключать соглашение с Соколовым. На заседании 15 июня подсудимый заявил, что Лукьянов поставил перед ним одно условие для участия в деле: только он один должен представлять интересы Соколова.
Полиция обнаружила доцента истфака СПбГУ Олега Соколова в реке Мойке в ночь на 9 ноября. Он пытался утопить останки аспирантки Анастасии Ещенко, но сам упал в воду. Позднее он признался, что застрелил и расчленил девушку. Национальный центр психиатрии имени Сербского признал Соколова вменяемым.
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