Историки отвоевали у строителей фрагмент Берлинской стены

Все, что осталось - разукрашенный граффити кусок бетона длиной 10 метров и высотой 3,4 метра. Рядом шумит стройплощадка, экскаватор перекладывает горы песка. Берлину не хватает жилья, и здесь должен появиться очередной многоквартирный комплекс. Полвека назад здесь, в районе Панков на севере столицы Германии, проходила государственная граница между Западным Берлином и ГДР, и раскрашенный бетон - это фрагмент той самой Стены. Еще полгода назад длина фрагмента была 60 метров, но строители снесли почти все и утилизировали обломки как строительный мусор. Позднее строительная фирма сошлется на то, что у нее было разрешение на стройку, во-первых, и что ей якобы ничего не было известно об исторической ценности фрагмента, во-вторых.

Малоизвестный фрагмент Стены рядом с историческим местом

И все это - буквально в десяти минутах ходьбы от исторического места, бывшего КПП "Борнхольмер штрассе". Именно здесь поздно вечером 9 ноября 1989 года открылся первый пограничный переход, и толпы граждан ГДР ринулись в западную часть города. О тех событиях сегодня напоминает выставка под открытым небом, а площадка у моста переименована в честь 9 ноября 1989 года. Вместо контрольно-следовой полосы теперь - вишневая аллея и велодорожка.

Берлинская стена представляла собой не просто одну сплошную стену, а комплекс пограничных сооружений, со сторожевыми вышками и контрольно-следовой полосой. Со стороны Запада к ней был свободный доступ - и для многих она сегодня ассоциируется с пестрыми рисунками и антисоветскими надписями. Но со стороны востока подходить к стене было запрещено, и именно часть этой, "восточной" стены в районе Панков объявлена памятником истории.

Манфред Вихман

Стройка рядом с остатками Берлинской стены

Историк Манфред Вихман (Manfred Wichmann), куратор фонда "Берлинская стена", так объясняет недоразумение со сносом исторического артефакта: "В Германии действительно очень многое регистрируется и каталогизируется, но за всем этим стоят живые люди, которые должны заботиться о том, чтобы списки постоянно обновлялись. Кроме этого, надо помнить, что все меняется, в том числе и отношение к следам истории и остаткам Берлинской стены - то, что мы сейчас здесь видим, лет двадцать назад не показалось бы никому столь важным и не привлекло бы такого внимания".

60-метровый участок стены скрывался за гаражами и деревьями, пока здесь не началась стройка. Сохранившийся и взятый под охрану фрагмент хорошо виден как с улицы, так и от железнодорожного полотна, вдоль которого власти планируют обустроить новую велодорожку.

Уничтоженный в ходе строительных работ фрагмент Берлинской стены на момент сноса не был объявлен памятником истории. О его существовании широкой общественности стало известно лишь пару лет назад, когда один местный краевед рассказал о нем прессе. А местные жители, знавшие об истории раскрашенных бетонных плит в кустах, не придавали ей особого значения.

Как ни парадоксально, но большинство фрагментов Берлинской стены, сохранившихся за пределами центра города, не объявлены памятниками и не взяты под охрану государства. Их общее количество историки оценивают примерно в две тысячи.

Две тысячи малоизвестных фрагментов Берлинской стены

Берлинская стена в глазах гостей города - это прежде всего "Истсайдская галерея" и мемориал "Бернауэр штрассе". На малоизвестные и подчас заброшенные мелкие остатки (их общая протяженность составляет порядка 500 метров) вдали от популярных туристических троп мало кто обращает внимание, и они нередко становятся жертвами строителей, расчищающих место под новые дома. Своим спасением фрагмент стены в районе Панков обязан парадоксальной истории - сохранившиеся десять метров юридически находятся на участке, который принадлежит другому собственнику.

Как говорит Зёрэн Мароц (Sören Marotz), руководитель проектов Музея ГДР в Берлине, власти не всегда знают о сохранившихся фрагментах Стены, а местные жители не спешат делиться информацией. "Горожане иногда не осознают глобального исторического контекста и точной роли сохранившихся фрагментов в системе пограничных сооружений", - говорит он. - "Но верно и то, что ведомства должны согласовывать свои действия друг с другом и постоянно обновлять свои базы данных".

Историки говорят, что мелкие и малоизвестные участки стены все чаще исчезают - именно из-за того, что о них мало кто знает. Теперь же, наученные горьким опытом уничтоженного 50-метрового отрезка, историки и градозащитники предлагают создать общедоступную базу данных всех сохранившихся остатков Берлинской стены. Так, чтобы у всех - и в том числе и у строительных компаний - была возможность проверить, сносят ли они просто бетонную плиту или уничтожают уникальный исторический артефакт.

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Где проходила Берлинская стена Сакура вместо стены Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин

