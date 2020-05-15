Историки отвоевали у строителей фрагмент Берлинской стены

В столице Германии насчитывается около 2 тысяч сохранившихся фрагментов Берлинской стены. Многим из них грозит исчезновение. На севере города памятником истории объявлен уцелевший 10-метровый отрезок.
Все, что осталось - разукрашенный граффити кусок бетона длиной 10 метров и высотой 3,4 метра. Рядом шумит стройплощадка, экскаватор перекладывает горы песка. Берлину не хватает жилья, и здесь должен появиться очередной многоквартирный комплекс. Полвека назад здесь, в районе Панков на севере столицы Германии, проходила государственная граница между Западным Берлином и ГДР, и раскрашенный бетон - это фрагмент той самой Стены. Еще полгода назад длина фрагмента была 60 метров, но строители снесли почти все и утилизировали обломки как строительный мусор. Позднее строительная фирма сошлется на то, что у нее было разрешение на стройку, во-первых, и что ей якобы ничего не было известно об исторической ценности фрагмента, во-вторых.
Малоизвестный фрагмент Стены рядом с историческим местом
И все это - буквально в десяти минутах ходьбы от исторического места, бывшего КПП "Борнхольмер штрассе". Именно здесь поздно вечером 9 ноября 1989 года открылся первый пограничный переход, и толпы граждан ГДР ринулись в западную часть города. О тех событиях сегодня напоминает выставка под открытым небом, а площадка у моста переименована в честь 9 ноября 1989 года. Вместо контрольно-следовой полосы теперь - вишневая аллея и велодорожка.
Берлинская стена представляла собой не просто одну сплошную стену, а комплекс пограничных сооружений, со сторожевыми вышками и контрольно-следовой полосой. Со стороны Запада к ней был свободный доступ - и для многих она сегодня ассоциируется с пестрыми рисунками и антисоветскими надписями. Но со стороны востока подходить к стене было запрещено, и именно часть этой, "восточной" стены в районе Панков объявлена памятником истории.
Стройка рядом с остатками Берлинской стены
Историк Манфред Вихман (Manfred Wichmann), куратор фонда "Берлинская стена", так объясняет недоразумение со сносом исторического артефакта: "В Германии действительно очень многое регистрируется и каталогизируется, но за всем этим стоят живые люди, которые должны заботиться о том, чтобы списки постоянно обновлялись. Кроме этого, надо помнить, что все меняется, в том числе и отношение к следам истории и остаткам Берлинской стены - то, что мы сейчас здесь видим, лет двадцать назад не показалось бы никому столь важным и не привлекло бы такого внимания".
60-метровый участок стены скрывался за гаражами и деревьями, пока здесь не началась стройка. Сохранившийся и взятый под охрану фрагмент хорошо виден как с улицы, так и от железнодорожного полотна, вдоль которого власти планируют обустроить новую велодорожку.
Уничтоженный в ходе строительных работ фрагмент Берлинской стены на момент сноса не был объявлен памятником истории. О его существовании широкой общественности стало известно лишь пару лет назад, когда один местный краевед рассказал о нем прессе. А местные жители, знавшие об истории раскрашенных бетонных плит в кустах, не придавали ей особого значения.
Как ни парадоксально, но большинство фрагментов Берлинской стены, сохранившихся за пределами центра города, не объявлены памятниками и не взяты под охрану государства. Их общее количество историки оценивают примерно в две тысячи.
Две тысячи малоизвестных фрагментов Берлинской стены
Берлинская стена в глазах гостей города - это прежде всего "Истсайдская галерея" и мемориал "Бернауэр штрассе". На малоизвестные и подчас заброшенные мелкие остатки (их общая протяженность составляет порядка 500 метров) вдали от популярных туристических троп мало кто обращает внимание, и они нередко становятся жертвами строителей, расчищающих место под новые дома. Своим спасением фрагмент стены в районе Панков обязан парадоксальной истории - сохранившиеся десять метров юридически находятся на участке, который принадлежит другому собственнику.
Как говорит Зёрэн Мароц (Sören Marotz), руководитель проектов Музея ГДР в Берлине, власти не всегда знают о сохранившихся фрагментах Стены, а местные жители не спешат делиться информацией. "Горожане иногда не осознают глобального исторического контекста и точной роли сохранившихся фрагментов в системе пограничных сооружений", - говорит он. - "Но верно и то, что ведомства должны согласовывать свои действия друг с другом и постоянно обновлять свои базы данных".
Историки говорят, что мелкие и малоизвестные участки стены все чаще исчезают - именно из-за того, что о них мало кто знает. Теперь же, наученные горьким опытом уничтоженного 50-метрового отрезка, историки и градозащитники предлагают создать общедоступную базу данных всех сохранившихся остатков Берлинской стены. Так, чтобы у всех - и в том числе и у строительных компаний - была возможность проверить, сносят ли они просто бетонную плиту или уничтожают уникальный исторический артефакт.
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