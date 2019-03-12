Исследование Bitkom: в немецких школах слишком мало компьютеров

Большинство учителей в Германии признают важность задействования цифровых технологий в школе, однако сами не используют компьютеры во время урока. Таковы результаты репрезентативного исследования, представленного немецким объединением предприятий цифровой экономики Bitkom в Берлине во вторник, 12 марта.

Больше половины из 503 опрошенных Bitkom учителей хотели бы чаще использовать цифровые технологии во время урока. Однако это невозможно для них по ряду причин. Наиболее частая из них - это отсутствие в классе необходимой техники.

В немецких школах не хватает компьютеров

Бернхард Роледер (фото из архива)

По данным Bitkom, несмотря на то, что немецкие школы, как правило, обладают базовым компьютерным оборудованием (проекторы, ноутбуки и ПК), его количество ограничено, а доступно оно чаще всего лишь в специальных классах. При этом, по мнению гендиректора Bitkom Бернхарда Роледера (Bernhard Rohleder), представившего результаты исследования в Берлине, "это оборудование должно стать в школьных классах стандартом".

Смартфон как помощник в учебе в немецких школах используется еще реже. Девять из десяти преподавателей не используют его никогда, а восемь процентов опрошенных - только в виде исключения.

"Смартфоны на школьном дворе во время перемены - привычное дело, а вот на уроке они не играют никакой роли", - констатировал Роледер. - Вместо того чтобы запрещать смартфоны в школе, стоит лучше задуматься о том, как можно было бы активно и эффективно использовать их на уроке".

Учителя считают уровень дигитализации школ недостаточным

Сами учителя считают уровень проникновения цифровых технологий в школьную повседневность недостаточным. Средняя оценка, данная школам их сотрудниками в области технического оснащения, - "тройка с плюсом" (в немецкой системе школьных оценок - 3,3 балла).

А вот количество компьютеров и программных лицензий по отношению к числу учеников было оценено баллом, приближающимся к "двойке" (3,9 и 4,2 балла соответственно, при том, что наилучшая оценка в немецкой системе образования - это 1).

Учителям не хватает квалификации для работы с компьютерами на уроке

Однако отсутствие компьютеров как таковых - не единственная проблема на пути дигитализации немецких школ.

Так, более трети учителей не используют компьютеры на уроках, потому что опасаются, что они откажут, а около 12 процентов опрошенных ссылаются на недостаток знаний в сфере цифровых технологий.

"Лучшее образование учителей и возможность для повышения квалификации - ключевые факторы для системы образования будущего, которая способна подготовить школьников для жизни и работе в цифровом мире", - подчеркнул Роледер.

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