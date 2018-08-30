Исследование: беженцы не влияют на политические предпочтения восточных немцев

Присутствие беженцев не влияет на политические предпочтения восточных немцев. Это следует из данных исследования, проведенного экспертами из Германии и США. Его результаты были опубликованы в субботу, 31 августа.

Авторы исследования опросили 1320 жителей восточной Германии, а также наблюдали за электоральным поведением в 236 населенных пунктах в федеральных землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Половина этих населенных пунктов приняла беженцев в начале 2015 года, а другая половина, которая составила контрольную группу, - нет. Доля мигрантов во всех исследуемых населенных пунктах до 2015 года не превышала полутора процентов.

Эксперты сравнили предпочтения восточных немцев во время выборов в бундестаг в 2013 и 2017 годах и не обнаружили существенных различий между двумя группами. Таким образом, одно лишь присутствие мигрантов не влияло на намерение избирателя отдать свой голос, к примеру, правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), заключили исследователи. Популярность АдГ у восточных немцев к 2017 году значительно выросла, однако это произошло в равной мере в тех населенных пунктах, где были размещены беженцы, и там, где их не было.

АдГ присутствует в бундестаге и ландтагах всех земель

В 2017 году правопопулистская партия впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6 процента голосов. Кроме того, в настоящее время правые популисты представлены в парламентах всех 16 федеральных земель. Больше всего мандатов "Альтернатива для Германии" имеет в восточных федеральных землях: Саксонии-Анхальте (21) и Мекленбурге - Передней Померании (13).

1 сентября в Саксонии и Бранденбурге пройдут выборы в парламенты федеральных земель. 27 октября земельные выборы состоятся в Тюрингии.

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