"Испортить столько нефти в "Дружбе" может только большой поставщик"

"Не понимаю, при чем здесь я. Испортить такое количество нефти способен только большой поставщик". Так в разговоре с DW прокомментировал ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" объявленный Россией в международный розыск предприниматель Роман Трушев, бывший, по собственным утверждениям, владелец компании "Петронефть" и один из подозреваемых в этом деле. Разговор с ним шел по WhatsApp, местонахождение собеседника редакции не известно.

Роман Трушев считает, что его делают козлом отпущения

По версии Следственного комитета (СК) России, в загрязнении магистрального нефтепровода, поставляющего российскую нефть в Германию и другие страны Евросоюза, виновато некое организованное преступное сообщество из Самарской области. Чтобы скрыть хищения, преступники, считает СК, поставляли нефть с добавлениями хлорсодержащих соединений. Роман Трушев утверждает, что такая версия не выдерживает никакой критики уже хотя бы потому, что мало какая фирма располагает таким количеством хлорорганики. Уголовное дело в отношении себя он воспринимает как "поиск козлов отпущения".

Узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, который, по словам Трушева, находился у него в эксплуатации с 2011 по 2018 годы, он назвал одним из самых маленьких в Самарской области. Подозреваемая СК компания "Нефтеперевалка", к примеру, поставляла на узел "около 25-30 тысяч тонн в месяц", уточнил Трушев. Напомним, что в "Дружбу" в апреле попали, по разным оценкам, от 3 до 5 миллионов тонн загрязненной нефти, что на несколько недель парализовало всю трубопроводную систему вплоть до Германии.

Офис "Транснефти" в Москве

"Чтобы такой маленький узел испортил такое количество нефти - это надо, чтобы он очень долгое время каждый день отправлял загрязненную хлорорганикой нефть "Транснефти", а та намеренно и осознанно направляла ее в систему нефтепроводов. Но это же смешно!", - настаивал в беседе с DW Трушев.

По подсчетам DW, изложенным в статье "Что известно и что скрывают про грязную нефть в "Дружбе", нефтехранилище "Лопатино", которое и российский министр энергетики Александр Новак, и СК РФ называют источником загрязнения нефтепровода, действительно, является слишком маломощным для того, чтобы вызвать крупнейшую аварию в истории топливно-энергетического комплекса России.

Так проверяла ли "Транснефть" качество поставок?

В то, что российская государственная компания "Транснефть" не несет ответственности за качество прокачиваемоей ею нефти, могут поверить только те, кто "ничего в этом деле не понимают", отметил Роман Трушев. Не поверил в нее, похоже, и Владимир Путин, когда глава "Транснефти" Николай Токарев докладывал ему 30 апреля о загрязнении трубопровода "Дружба". "При запуске нефти в трубопроводную систему со стороны компании никто ничего не контролирует?", - недоумевал президент РФ.

Нефтепровод "Дружба", участок под Минском

По словам Романа Трушева, нефть сначала приходит на узел "Транснефти", там смешивается и только потом отправляется в магистральную трубу, где ее тоже должны контролировать. По данным собеседника DW, на пути "Дружбы" от Самарской области до Беларуси находятся 24 нефтеперекачивающие станции. "На каждой станции должны брать пробы и проводить анализы", - подчеркнул предприниматель.

Концентрацию хлорорганических соединений должны проверять не реже, чем раз в десять дней, указал Трушев на имеющиеся нормативы. Учитывая, что нефть течет в "Дружбе" по российской территории до западной границы от 7 до 10 суток, эти анализы, видимо, не были проведены, привел свои расчеты Роман Трушев. Иначе такие объемы сильно загрязненной нефти не дошли бы незамеченными до Беларуси. DW отправило "Транснефти" просьбу прокомментировать эти данные, но на момент публикации, возможно, из-за праздников, еще не получило ответ.

"Татнефть" применяет хлорорганику и увеличивает добычу

А откуда взялись значительные объемы грязной нефти? В ходе беседы Роман Трушев отметил, что в целом ряде регионов, где много старых месторождений, хлорорганику применяют "сплошь и рядом". В качестве примера он назвал Самарскую, Саратовскую и Оренбургскую области. Тут уместно вспомнить анализ ситуации, опубликованный еще 28 апреля в Facebook Михаилом Ходорковским. Бывший глава крупнейшего нефтяного концерна России ЮКОС написал, что компаниям, в принципе, "выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему".

Логотип "Татнефти"

Роман Трушев обратил внимание DW на опубликованный 7 мая отчет за январь-апрель 2019 года "Татнефти" - одной из крупнейших российских нефтяных компаний, основной акционер которой - Республика Татарстан. Об этом отчете сообщили российские СМИ, в частности, агентство ТАСС под заголовком: "Татнефть" за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%".

В пресс-релизе "Татнефти" указывается, что за отчетный период компания отремонтировала свыше 4000 скважин. Это говорит о стремлении повысить добычу на давно эксплуатируемых месторождениях, для чего используют и хлорорганику. В отчете говорится, что "на 582 скважинах (за апрель - на 113) произведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе химическими методами обработано 190 скважин (за апрель - 27)".

Впрочем, при сравнении с аналогичным сообщением "Татнефти" годичной давности выясняется, что за январь-апрель 2018 года компания тоже отремонтировала свыше 4000 скажин, а химическими методами обработала тогда даже 319 скважин. Так что никакой заметной активизации деятельности в нынешнем году не было, скорее, наоборот. Тем не менее если год назад добыча за четыре месяца снизилась, то в этом году - выросла. Хотя в прошлом году было введено больше новых скажин (182), чем в нынешнем (148).

Конечно, увеличения добычи можно добиться разными методами. Но в любом случае зафиксируем факты: "Татнефть" в первые четыре месяца этого года стимулировала отдачу скважин химическими методами, и компания увеличила нефтедобычу, составившую за этот период 9,75 миллиона тонн. DW отправила "Татнефти" запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Что же касается Романа Трушева, то на вопрос DW о дальнейших планах он прямо заявил: "Не знаю, что делать". По его словам, он улетел на отдых за границу в конце апреля, решение, как теперь быть, собирается принять до 13 мая. Трушев, имеющий гражданство Мальты, подчеркнул, что в Самаре был последний раз в октябре прошлого года, а к декабрю 2018 года продал все активы, связанные с нефтью.

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