 Исполком WADA в закрытом режиме рассмотрит вопрос о России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Исполком WADA в закрытом режиме рассмотрит вопрос о России

Заседание исполкома WADA состоится в Польше в начале ноября. Ранее глава РУСАДА Ганус признал, что Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного числа спортсменов.

Замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая

Замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в закрытом режиме обсудит повестку заседания, в которой есть пункт "О России". Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в интервью "Интерфаксу" в понедельник, 28 октября.

Контекст

Замглавы РУСАДА прокомментировала DW удаление данных московской антидопинговой лаборатории, которые следовало направить в WADA. Маргарита Пахноцкая считает, что виновных надо строго наказать. (23.10.2019)

Скандалы вокруг допинг-контроля в России продолжаются. У властей нет политической воли, чтобы восстановить доверие международного спортивного сообщества, констатирует Иван Преображенский. (25.09.2019)

"В документах, которые я видела, в повестке дня есть вопрос "О России". Сам исполком будет закрытым, но на всемирную конференцию поедем от РУСАДА я и генеральный директор (Юрий Ганус - Ред.) Там мы посетим ряд других мероприятий", - сказала Пахноцкая.

Признание Гануса

Заседание исполкома WADA состоится 4 ноября в польском Катовице в рамках Международной конференции по допингу. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью газете The New York Times сообщил, что Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного числа спортсменов.

По мнению Гануса, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись" в России, чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в российском правительстве или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады?

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады?  

Как в США продвигается "закон Родченкова"  

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Также по теме

Как в США продвигается "закон Родченкова" (23.10.2019) 23.10.2019

Палата представителей США одобрила "закон Родченкова" о наказании за мошенничество с допингом. В то же время WADA рассматривает варианты наказания Российского антидопингового агентства за фальсификацию допинг-проб.

Russland Juri Ganus, Generaldirektor Anti-Doping-Agentur RUSADA

Глава РУСАДА подтвердил NYT подмену допинг-проб в России 15.10.2019

РФ изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить бывшим звездам спорта, которые сегодня являются высокопоставленными спортивными чиновниками, заявил Юрий Ганус в интервью NYT.

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

Замдиректора РУСАДА: Манипуляторы подставили Колобкова и Путина 23.10.2019

Замглавы РУСАДА прокомментировала DW удаление данных московской антидопинговой лаборатории, которые следовало направить в WADA. Маргарита Пахноцкая считает, что виновных надо строго наказать.

Реклама

Самые читаемые

Добровольцы в Донбассе вывезли оружие после разговора с Зеленским  

Полиция в Казахстане задержала десятки участников митингов  

Восемь беженцев обнаружены в авторефрижераторе в Кале  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно